Andiamo a vedere le amichevoli di calcio estivo che ci attendono questa settimana con i match più interessanti, mentre continuano le qualificazioni alla prossima Champions League tra martedì e mercoledì. Tra le amichevoli da non perdere segnaliamo: Aston Villa-Roma, Empoli-Sassuolo, Bayer Leverkusen-Pisa, Nottingham Forest-Fiorentina e il Como invitato al trofeo Gamper a Barcellona. Amichevoli 5-10 agosto 2025.

Amichevoli 5-10 agosto 2025: Trofeo Gamper, la storia e le squadre. Il Como gioca a Barcellona

Iniziamo dal Torneo Gamper che ogni estate ci tiene compagnia dal 1966, col tradizionale torneo organizzato dal Barcellona in memoria del suo storico presidente, Joan Gamper appunto. Dal punto di vista dei risultati, il Trofeo è stato dominato dal Barcellona, che detiene un primato schiacciante con 46 vittorie. I blaugrana hanno spesso utilizzato questo appuntamento per presentare la rosa ai propri tifosi e per prepararsi al meglio della stagione al via, e questa è ben più che una semplice amichevole.

Nel 2024 però hanno vinto i francesi del Monaco per 3-0 e interrompendo una lunga striscia di dodici vittorie consecutive dei catalani. L’Italia è sempre stata ben rappresentata in questo torneo, con club storici della Serie A invitati in varie edizioni. In particolare, nel nuovo millennio si sono alternate diverse squadre del Belpaese: la Juventus (2021 e 2005), la Sampdoria (2012 e 2016), la Roma (2015), il Napoli (2011), il Milan (2010 e 2004), l’Inter (2007 e 2005) e il Parma (2001). Quest’anno torna un italiana, e l’onore è toccato al Como. Sarà l’ultimo test dei blaugrana prima del debutto del 16 agosto in Liga contro il Mallorca e la prima esperienza in assoluto nel Gamper per i biancoblu, che diventeranno così il nono club italiano a partecipare al torneo dopo una stagione davvero sopra le attese e grandi ambizioni anche per il 25-26.

L’edizione del 2025, a causa dei lavori di ristrutturazione che interessano il Camp Nou, si giocherà al Johan Cruyff Stadium di Sant Joan Despí, impianto generalmente riservato alle squadre B e giovanili del club. Si gioca domenica 10 agosto alle ore 21:00, primo scontro in assoluto tra queste due formazioni e al momento non sono ancora disponibili le quote 1X2 per le scommesse.

Aston Villa-Roma, test importante per i giallorossi

Dopo alcune amichevoli contro avversari nettamente inferiori, la Roma si prepara al primo vero test dell’estate con i giallorossi in viaggio verso Birmingham con la sfida contro l’Aston Villa, tra le migliori squadre della Premier League e reduce da una stagione entusiasmante. La partita si disputerà al Pallet-Track Bescot Stadium, casa del Walsall e della sezione femminile dell’Aston Villa. Il match si giocherà mercoledì 6 agosto alle 20:30. L’incontro sarà disponibile su DAZN.

Partita importante per la nuova Roma di Gasperini che sta lavorando sul far passare ai giallorossi il proprio gioco, e sull’alchimia con i nuovi arrivati, Ghilardi e Wesley, e con i dirigenti della Roma che, approfittando dell’arrivo in Inghilterra, non perderanno l’occasione di incontrare il Manchester City per provare a chiudere il colpo Echeverri. Nella sfida contro il Lens problemi per Ndicka e Soulé, sia il centrale ivoriano che l’ala argentina hanno riscontrato dei problemi fisici che li hanno costretti ad abbandonare il campo. Fortunatamente per entrambi i giocatori, non si tratta di nulla di grave

Probabili Formazioni Aston Villa-Roma

Aston Villa (4-2-3-1): Bizot; Cash, Konsa, Mings, Moreno; Onana, Tielemans; Ramsey, McGinn, Malen; Redmond. Allenatore: Unai Emery.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, El Aynaoui, Koné, Angeliño; Soulé, Dybala; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.

Il Pisa si mette alla prova in Germania contro il Bayer Leverkusen

Il Pisa è tornato in Serie A dove mancava da 34 anni, e si prepara ad un test importante quando mancano poche settimane ormai all’inizio del campionato. Martedì 5 agosto alle ore 18:00 è prevista una sfida dal grande fascino contro il Bayer Leverkusen che nella passata stagione è stato la seconda forza della Bundesliga alle spalle del Bayern Monaco campione e ha speso molto sul mercato per tornare competitivo e giocarsi il titolo tedesco. Si giocherà alla BayArena di Leverkusen ma purtroppo non avrà copertura televisiva e neppure in streaming, pertanto non sarà possibile seguirla in alcun modo.

Per il Bayer Leverkusen l’era Xabi Alonso si è infatti conclusa, portando nella bacheca delle aspirine uno scudetto, una Coppa di Germania ed una Supercoppa nazionale. Tra i traguardi raggiunti, va citata inoltre anche la finale di Europa League raggiunta due anni fa e persa contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Quest’anno si riprende con la guida tecnica di Erik ten Hag, e anche in campo la rivoluzione è stata totale, con l’addio di diversi protagonisti delle succitate sensazionali annate. Hanno lasciato Leverkusen, infatti, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong e anche Granit Xhaka. Sono invece arrivati Tillman, Quansah, Maza, Flekken.

Il Pisa sta facendo le prove di Serie A. Dopo le prime tre amichevoli, tutte vinte contro Bra, Pro Vercelli ed Empoli, la formazione toscana ha deciso di alzare il tiro andando a sfidare in Germania prima il Bayer Leverkusen e poi anche l’Augsburg. I toscani inizieranno la loro stagione il 17 agosto col primo turno di Coppa Italia a Cesena. Nel frattempo, la dirigenza sta tentando di fare il possibile anche in chiave mercato. L’ultimo rinforzo è Juan Cuadrado, giocatore importante e d’esperienza, ma non più di primo pelo (37 anni). Per il resto, qualche prestito e l’arrivo di Scuffet tra i pali e del promettente Vural dal Frosinone. La stagione sarà dura e lo sa bene anche Alberto Gilardino, chiamato a rilanciare la propria carriera dopo l’avventura al Genoa con l’obiettivo della salvezza con i toscani.

Probabili Formazioni Bayer Leverkusen-Pisa

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Flekken; Tape-Kobrissa, Quansah, Tapsoba; Tella, Andrich, Palacios, Grimaldo; Adli, Maza; Schick. Allenatore: Ten Hag.

Pisa (3-4-2-1): Semper; Lusuardi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Hojholt, Akinsanmiro, Angori; Tramoni, Meister; Moreo. Allenatore: Gilardino.

Il Sassuolo sfida l’Empoli per preparare il ritorno in Serie A

Una retrocessa dalla Serie A dello scorso anno, contro una promossa che ha vinto il campionato cadetto e riassapora la massima serie del calcio italiano, è questa la sfida di martedì 5 agosto tra Sassuolo-Empoli con fischio d’inizio in programma alle 18:30, partita che sarà trasmessa in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio e anche in streaming su Now e Sky Go. Empoli e Sassuolo si affronteranno allo stadio Carlo Castellani

Dopo la clamorosa retrocessione dello scorso anno con Roberto D’Aversa in panchina, l’Empoli ha deciso di ripartire da Guido Pagliuca, allenatore che ha compiuto un capolavoro alla guida della Juve Stabia e che ora è chiamato a riportare i toscani in A e che per il test col Sassuolo Pagliuca punterà sul 3-4-2-1. Rivoluzionata la rosa Marianucci è passato al Napoli, Sebastiano Esposito ha fatto ritorno all’Inter, Fazzini è stato ingaggiato dalla Fiorentina, Ismajli e Anjorin sono approdati a Torino.

Finora il Sassuolo, tornato in A dopo una sola stagione di purgatorio tra i cadetti, ha battuto 5-0 il Real Vicenza e 3-0 il Trento. Gli occhi saranno inevitabilmente puntati sui nuovi acquisti Koné, Walukiewicz e Fadera con i neroverdi che inizieranno ufficialmente la loro stagione il 15 agosto con il match da dentro o fuori di Coppa Italia col Catanzaro, quindi il campionato. Al Mapei Stadium faranno subito scalo i campioni d’Italia del Napoli, poi Cremonese, Lazio e Inter

Probabili Formazioni Sassuolo-Empoli

Empoli (3-4-2-1): Stubliar; Curto, Guarino, Carboni; Ceesay, Belardinelli, Ignacchiti, Moruzzi; Shpendi, Popov; Busiello. Allenatore: Pagliuca.

Sassuolo (4-3-3): Turati; Missori, Romagna, Muharemovic, Doig; Iannoni, Boloca, Ghion; Berardi, Pinamonti, Volpato. Allenatore: Grosso.

Match di lusso col Nottingham Forest per la Fiorentina

Prosegue la campagna inglese della nuova Fiorentina targata Stefano Pioli. Dopo il Leicester, i viola faranno visita al Nottingham Forest di Espirito Santo prima di concludere il trittico contro il Manchester United. La gara del City Ground è in programma martedì 5 agosto alle ore 20.45. L’amichevole Nottingham Forest-Fiorentina si gioca al City Ground, impianto situato nel quartiere di West Bridgford sulle rive del fiume Trent. La gara non avrà copertura televisiva e neppure streaming.

Banco di prova importante per i viola che cercheranno di migliorare il sesto posto della precedente stagione con un allenatore di esperienza che cercherà di fare bene anche in Europa, quella Conference League, sfiorata ben due volte. A parte la panchina, la Fiorentina ha cambiato poco rispetto allo scorso anno finora. Si cerca soprattutto un centrocampista di ordine da piazzare in mezzo al campo, in attesa di capire se Nicolò Fagioli sia realmente pronto per fare il play. Sono arrivati anche giocatori importanti come come Dzeko e Fazzini, oltre ai riscatti di Gudmundsson e Gosens.

Proprio il Nottingham Forest sarà una delle squadre impegnate in Conference il prossimo anno, dopo una grande stagione di Premier League dove sembrava capace di poter ambire anche alla Champions, anche se poi è arrivato un po di calo per la squadra di Nuno Espirito Santo che nella finestra di mercato estivo finora ha più venduto che comprato. Sono andati infatti via Elanga, Danilo, Ramon Sosa, Andrew Omobamidele e Lewis O’Brien per un totale di quasi 111 milioni incassati. Nel frattempo ne sono stati investiti una 70ina. Proprio dal Belpaese è arrivato Dan Ndoye, soffiato al Napoli e ci sono anche Igor Jesus e Jair Cunha, entrambi in arrivo dal Botafogo dopo un Mondiale per Club che li ha messi in vetrina.

Probabili Formazioni Nottingham Forest-Fiorentina

Nottingham Forest (4-3-1-2): Sels; Ola Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Yates, Sangare, Anderson; Gibbs-White; Igor Jesus, Awoniyi. Allenatore: Espirito Santo

Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Richardson, Fagioli, Gosens; Ndour, Fazzini; Kean. Allenatore: Pioli.

Big match internazionale con Arsenal-Villarreal

Chiudiamo all’estero con un amichevole estiva di grande richiamo, Arsenal-Villarreal. Premier e Liga saranno tra i primi campionati al via in Europa, e questo è un test importante per Gunners e Sottomarino Giallo. L’appuntamento per il big match, dal forte respiro internazionale, è per mercoledì 6 agosto alle ore 19:00 all’Emirates Stadium, ma non ci sarà diretta tv o streaming.

Con Mikel Arteta, i Gunners hanno avviato un progetto che mira a portarli alla vittoria in Inghilterra. Manca un vero bomber ormai da anni e l’Arsenal ha cercato di ovviare a questo problema comprando dallo Sporting Viktor Gyokeres mentre l’ottima difesa (la migliore della scorsa Premier) è confermata. I Gunners, comunque, non hanno badato a spese sul mercato pur di tornare a vincere un titolo che manca dal 2004, con gli arrivi Zubimendi, Madueke, Mosquera. In campo la formazione biancorossa è reduce dal ko di misura con il Tottenham.

Il Villarreal si sta mettendo alla prova con sfide contro formazioni inglesi. Dopo il Leeds, tocca all’Arsenal misurarsi contro il Sottomarino Giallo. Dopodiché, sarà poi la volta dell’Aston Villa sebbene in quel caso la gara si giocherà al Madrigal. La formazione guidata da Marcelino è reduce da un’eccellente stagione, conclusa con un quinto posto che è valso la qualificazione in UEFA Champions League. Baena e Barry non fanno più parte del gruppo, data la cessione ad Atletico Madrid ed Everton. In compenso sono arrivati dall’Italia Rafa Marin e Buchanan.

Probabili Formazioni Arsenal-Villarreal

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Norgaard, Rice; Saka, Havertz, Gabriel Martinelli. Allenatore: Arteta.

Villarreal (4-2-3-1): Diego Conde; Altimira, Kambwala, Rafa Marin, Pedraza; Santi Comesaña, Parejo; Buchanan, Yeremy, Danjuma; Gerard Moreno. Allenatore: Marcelino.

In campo anche Liverpool-Athletic Bilbao, altra sfida Inghilterra e Spagna, tra due squadre ambizione, in particolare i Reds che hanno fatto un mercato faraonico per provare a confermarsi nella Premier League vinta la scorso anno. Alla corte di Arne Slot sono arrivati calciatori del calibro di Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Milos Kerkez e Jeremie Frimpong, oltre al rientro dal prestito del portiere Mamardashvili. la sensazione è che non sia ancora finita qui per un totale di oltre 300 milioni spesi sul mercato. Certo, nel frattempo qualcuno è andato via. Basti pensare ad Alexander-Arnold, finito al Real Madrid, oppure a Luiz Diaz che si è invece accasato al Bayern Monaco. Tornando a cose di campo, invece, le amichevoli del Liverpool sono state fin qui positive: l’unica eccezione è stata il ko con il Milan.

I baschi hanno giocato quattro partite perdendone tre (Alavés, PSV e Racing Santander). L’unico successo c’è stato nella prima uscita contro il Ponferradina. L’Athletic Bilbao ha fatto un mercato molto più modesto rispetto ai Reds. L’unico arrivo con relativo esborso economico è stato quello del terzino destro Jesus Areso per il quale sono stati spesi 12 milioni. La vera forza del club è stata quella di confermare Nico Williams, esterno corteggiatissimo dalle big d’Europa che rimane in forza ad Ernesto Valverde.

Squadre in campo lunedì 4 agosto alle ore 18:00. Liverpool-Athletic Bilbao si giocherà ad Anfield. La gara non avrà copertura televisiva e neppure in streaming.

Probabili Formazioni Liverpool-Athletic Bilbao

Liverpool (4-2-3-1): Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk, Milos; Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike. Allenatore: Slot.

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Padilla; Ares, Lekue, Eguiluz, Boiro; Jauregizar, Mora; Navarro, Unai Gomez, Serrano; Guruzeta. Allenatore: Valverde.

