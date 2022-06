Scommesse Calcio Programma 2022-23, abbiamo stilato una lista di quasi 90 tra campionati e competizioni calcistiche in tutto il mondo, segnalando l’inizio di tutti questi eventi. In Sudamerica e nei paesi scandinavi si gioca già, per i top campionati europei bisognerà aspettare inizio agosto (la Serie A è al via dal 13 agosto).

Scommesse Calcio Programma 2022-23: i top campionati al via da inizio agosto

Il primo top campionato di calcio europeo che aprirà la stagione 2022-23 è la Bundesliga al via dal 5 agosto in Germania, e il giorno dopo tocca anche a Premier League inglese e Ligue 1 francese. In Spagna la Liga inizia il 12 agosto mentre per la Serie A aspetteremo fino al 13 agosto, ultimo top campionato ad iniziare, con un ferragosto in compagnia del campionato di calcio italiano.

Questa sarà una stagione particolare con i mondiali di calcio invernali in Qatar. Vediamo anche le date d’inizio delle altre principali competizioni calcistiche. Ieri sono iniziate le qualificazioni di Champions League mentre la fase a gironi inizierà il 6 settembre.

Scommesse Calcio Programma 2022-23: la lista di tutti i campionati nel mondo

Vediamo quando iniziano tutti i campionati di calcio in giro per il mondo.

Quote antepost dei principali campionati di calcio

Vediamo le quote antepost dei principali campionati europei. Della Serie A abbiamo parlato appositamente col ritorno di Lukaku all’Inter e i nerazzurri che agganciano la Juve come favoriti per lo scudetto 2022-23.

