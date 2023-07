Pronostico Juventus-Barcellona 22 luglio 2023. Nella notte su sabato e domenica inizia la tournée americana dei bianconeri, ed inizia con un amichevole di lusso contro il Barca. Vediamo analisi, probabili formazioni e consigli per le scommesse.

Pronostico Barcellona-Juventus 22 luglio 2023: amichevole di lusso

Sono solo le prime sfide di calcio d’estate, ma quando si sfidano due big come Barcellona-Juventus, l’interesse è sempre alto. I bianconeri iniziano la tournée americana con un amichevole di lusso, nella notte tra sabato e domenica al Levi’s Stadium di Santa Clara, California. La partita inizierà alle ore 04:30 italiane e sarà trasmessa da DAZN.

Vediamo le probabili formazioni:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Marcos Alonso; Pedri, de Jong, Gundogan; Dembelé, Lewandowski, Gavi. Allenatore: Xavi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Pronostico Juventus-Barcellona 22 luglio 2023: quote e scommesse

Xavi e Max Allegri a caccia di prime conferme, con rose ancora molto limitate e rimaneggiate, e il calciomercato che non è ancora entrato nel vivo. La Juve per esempio ha messo fuori rosa Leonardo Bonucci in vista di una possibile cessione. Le quote favoriscono il Barcellona @1.87 mentre la Juve è offerta @3.75, vicina al Pareggio @3.70.

Vediamo una partita con molte reti e come scommessa consigliamo la COMBO OVER 2.5+GOL SI @1.90, ma consigliamo di investire davvero poco visto che si tratta di un amichevole, e le partite su cui investire maggiormente sono altre, per esempio ci sono le qualificazioni a Champions ed Europa League, e soprattutto il mondiale femminile. Continuano inoltre i campionati scandinavi e ogni turno trovate le analisi e i consigli della nostra redazione anche su Allsvenskan, Eliteserien e Veikkasliiga.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.