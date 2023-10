Pronostici Bundesliga 2023-24 7a giornata. Per questa giornata del campionato di calcio tedesco abbiamo puntato su Borussia Dortmund-Union Berlino come free pick, ma vediamo anche le altre sfide più interessanti del weekend di Bundesliga.

Pronostici Bundesliga 2023-24 7a giornata: le partite più interessanti

È Monchengladbach-Magonza il match che apre la 7° giornata di Bundesliga venerdì sera. Il turno entrerà però nel vivo solo sabato, con il Borussia Dortmund, ancora imbattuto e a -2 dalla vetta, impegnato in casa contro l’Union Berlino di Leonardo Bonucci: disastroso il cammino del club della capitale dall’arrivo dell’ex bianconero, con 4 sconfitte consecutive in campionato, più 2 in Champions League.

Il Lipsia proverà a cancellare il KO di Champions League contro il Manchester City ospitando il Bochum terzultimo in classifica. Il sorprendente Stoccarda, attuale seconda forza del campionato, ospita il Wolfsburg, che si trova al momento a ridosso della zona Europa.

La capolista Bayer Leverkusen, 5 vittorie e 1 pareggio fin qui, parte nettamente con i favori del pronostico contro il Colonia, mentre il Bayern Monaco, andrà all’assalto della vetta all’Allianz Arena contro il Friburgo.

Pronostici Bundesliga 2023-24 7a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per il big match di giornata.

7a GIORNATA BUNDESLIGA

06.10. 20:30 Monchengladbach-Magonza

07.10. 15:30 Augusta-Darmstadt

07.10. 15:30 Borussia Dortmund-Union Berlino

07.10. 15:30 RB Lipsia-Bochum

07.10. 15:30 Stoccarda-Wolfsburg

07.10. 18:30 Brema-Hoffenheim

08.10. 15:30 Leverkusen-Colonia

08.10. 17:30 Bayern-Friburgo

08.10. 19:30 Francoforte-Heidenheim

Pronostici Bundesliga 2023-24 7a giornata: FREE PICK Borussia Dortmund-Union Berlino

Ecco il nostro rendimento stagionale con le free pick sulla Bundesliga che nell’ultimo mese sono andate un pò in flessione.

FREE PICK BUNDESLIGA 2023-24

Bayer Leverkusen-Lipsia: OVER 2.5+GOL SI @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: 2 @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: OVER 9.5 CORNER @2.00✅

Hoffenheim-Wolfsburg: 2 +0.25 (AH) @1.70❌

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: OVER 3.5+GOL SI @1.85✅

Dortmund-Wolfsburg: COMBO 1X+OVER 2.5 @1.70❌

Mainz-Bayer Leverkusen: OVER 8.5 CORNER @2.00❌

L’impatto di Bonucci alla Union Berlino è stato pessimo con la squadra che ha perso 6 partite di fila tra campionato e coppa, e al Signal Iduna Park potrebbe arrivare un altro ko contro un Borussia Dortmund che non è andato oltre lo 0-0 col Milan in Champions, ma che in campionato non ha mai perso e arriva da 3 vittorie di fila che la lasciano a -2 dalla vetta. La squadra di Dortmund ha sempre vinto negli ultimi 4 precedenti interni contro la Union. Giochiamo VITTORIA BORUSSIA DORTMUND @1.62.

