Pronostici Bundesliga 2023-24 10a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio tedesco in campo dal 3 al 6 novembre. Free pick ovviamente sul Der Klassiker tra le due storiche rivali del calcio in Germania: Borussia Dortmund-Bayern Monaco.

Pronostici Bundesliga 2023-24 10a giornata: le partite da non perdere

Dopo l’anticipo di venerdì sera tra Darmstadt-Bochum, la 10° giornata di Bundesliga entra nel vivo solo sabato, con la capolista Bayer Leverkusen impegnata nell’insidiosa trasferta in casa dell’Hoffenheim, che attualmente occupa il 6° posto.

Il Lipsia proverà ad allungare la striscia positiva in campionato facendo visita al fanalino di coda Magonza, mentre l’Union Berlino di Bonucci, reduce da 11 sconfitte in gare ufficiali, proverà ad invertire la rotta contro l’Eintracht Francoforte, che non ha mai perso negli ultimi tre turni (2 vittorie e 1 pari). Sulla carta, turno agevole per lo Stoccarda che sarà di scena in casa del neopromosso Heidenheim.

Sabato alle 18:30 il big match, il Klassiker del calcio tedesco con la sfida del Signal Iduna Park tra Borussia Dortmund (4° a 21 punti) e il Bayern Monaco, 2° con due lunghezze in più degli storici rivali. I gialloneri non hanno mai vinto un classico negli ultimi 10 incroci ufficiali, con ben 9 sconfitte e 1 solo pareggio. Considerate tutte le competizioni, fin qui si sono disputati 133 Der Klassiker con un bilancio nettamente a favore dei bavaresi: 66 vittorie contro 32 e 35 i pareggi. Sono 261 i gol messi a segno dal Bayern in totale, contro i 166 del Borussia Dortmund.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€ Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Bundesliga 2023-24 10a giornata: quote e programma completo

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio tedesco.

PROGRAMMA COMPLETO 10a GIORNATA BUNDESLIGA

03.11. 20:30 Darmstadt-Bochum

04.11. 15:30 Colonia-Augusta

04.11. 15:30 Friburgo-Monchengladbach

04.11. 15:30 Hoffenheim-Leverkusen

04.11. 15:30 Magonza-RB Lipsia

04.11. 15:30 Union Berlino-Francoforte

04.11. 18:30 Dortmund-Bayern

05.11. 15:30 Wolfsburg-Brema

05.11. 17:30 Heidenheim-Stoccarda

Pronostici Bundesliga 2023-24 10a giornata: FREE PICK Borussia Dortmund-Bayern Monaco

Per questo turno non potevamo non puntare sul Der Klassiker e consigliamo Borussia Dortmund-Bayern Monaco X 1° TEMPO @2.65 per un inizio in equilibrio tra le due big del calcio tedesco.

FREE PICK 10a GIORNATA BUNDESLIGA

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: X 1° TEMPO @2.65

RIASSUNTO FREE PICK BUNDESLIGA 2023-24

Bayer Leverkusen-Lipsia: OVER 2.5+GOL SI @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: 2 @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: OVER 9.5 CORNER @2.00✅

Hoffenheim-Wolfsburg: 2 +0.25 (AH) @1.70❌

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: OVER 3.5+GOL SI @1.85✅

Dortmund-Wolfsburg: COMBO 1X+OVER 2.5 @1.70❌

Mainz-Bayer Leverkusen: OVER 8.5 CORNER @2.00❌

Borussia Dortmund-Union Berlino: 1 @1.62✅

Hoffenheim-Francoforte: OVER 2.5 @1.68✅

Werder Brema-Union Berlino: OVER 2.5 @1.80❌

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.