Pronostici Bundesliga 2023-24 13a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio tedesco in campo dal 1 al 3 dicembre. Free pick Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund.

Pronostici Bundesliga 2023-24 11a giornata: le sfide di cartello

La 13° giornata di Bundesliga sarà aperta dall’anticipo del venerdì sera, Darmstadt-Colonia, ma è sabato che il turno entra nel vivo, con il Bayern Monaco che tenterà subito il sorpasso al Bayer Leverkusen ospitando l’Union Berlino, formazione in cui gioca Leonardo Bonucci e che si trova al penultimo posto in classifica. La capolista, dal canto proprio, ha un impegno sulla carta più ostico, seppur in casa, contro il Borussia Dortmund , che arriverà alla sfida lanciato dal successo di Champions League in casa del Milan. Di questo big match ne parliamo approfonditamente già tardi in questo articolo come free pick.

Lo Stoccarda, attualmente 3°, cerca il tris di successi ospitando il Werder Brema, mentre il Lipsia proverà a rientrate nella lotta per la Champions League tra le mura amiche contro l’Heidenheim.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Bundesliga 2023-24 11a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio tedesco.

13a GIORNATA BUNDESLIGA

01.12. 20:30 Darmstadt-Colonia

02.12. 15:30 Bayern-Union Berlino

02.12. 15:30 Bochum-Wolfsburg

02.12. 15:30 Monchengladbach-Hoffenheim

02.12. 15:30 RB Lipsia-Heidenheim

02.12. 18:30 Stoccarda-Brema

03.12. 15:30 Magonza-Friburgo

03.12. 17:30 Leverkusen-Dortmund

03.12. 19:30 Augusta-Francoforte

Pronostici Bundesliga 2023-24 11a giornata: FREE PICK Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund

Il Bayer Leverkusen ha chiuso la pratica qualificazione al turno successivo in Europa League con la vittoria in Svezia, dove è tornato al gol una vecchia conoscenza del calcio nostrano, Patrick Schick. In campionato la squadra di Xabi Alonso vola ad un ritmo impressionate, 34 dei 36 punti disponibili fin qui ottenuti. In casa solo vittorie, con 21 gol fatti e 5 subiti.

Il Borussia Dortmund, con la spallata data al Milan a San Siro, è riuscito ad ottenere la qualificazione al turno successivo in Champions League nel girone più duro. In campionato, quarto posto in classifica a dieci punti dai rivali di giornata, grazie alla vittoria in rimonta nell’ultima giornata.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen (3-4-3): Hradecky; Tapsoba, Kossounou, Tah; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Wirtz, Boniface, Hofmann.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Meyer; Ryerson, Schlotterbeck, Hummels, Bensebaini; Sabitzer, Emre Can; Reus, Brandt, Adeyemi; Fullkrug.

Pronostici sul big match di Bundesliga

La quota in favore del Bayer Leverkusen è dovuta da quanto le aspirine hanno dimostrato finora. Però il Borussia Dortmund, con i suoi alti e bassi, è pur sempre la squadra che ha perso il campionato nei minuti finali dell’ultima giornata la scorsa edizione ed in Champions League ha messo dietro squadre, sulla carta, più forti. E se tra i due litiganti, il Bayern Monaco gode? Un possibile pareggio potrebbe scappare in questa sfida, proviamo il cippino sul PAREGGIO @4.55. Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-2 / 2-1

RIASSUNTO FREE PICK BUNDESLIGA 2023-24

Bayer Leverkusen-Lipsia: OVER 2.5+GOL SI @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: 2 @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: OVER 9.5 CORNER @2.00✅

Hoffenheim-Wolfsburg: 2 +0.25 (AH) @1.70❌

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: OVER 3.5+GOL SI @1.85✅

Dortmund-Wolfsburg: COMBO 1X+OVER 2.5 @1.70❌

Mainz-Bayer Leverkusen: OVER 8.5 CORNER @2.00❌

Borussia Dortmund-Union Berlino: 1 @1.62✅

Hoffenheim-Francoforte: OVER 2.5 @1.68✅

Werder Brema-Union Berlino: OVER 2.5 @1.80❌

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: X 1° TEMPO @2.65❌

Borussia Monchengladbach-Wolfsburg GOL SI+OVER 2.5 @1.60❌

Dortmund-Monchengladbach COMBO 1+OVER 2.5 @1.75✅

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB