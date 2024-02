Pronostici Bundesliga 2023-24 20a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio tedesco in campo dal 2 al 4 febbraio. Free pick Colonia-Francoforte.

Pronostici Bundesliga 2023-24 20a giornata: le sfide di cartello

Heidenheim-Borussia Dortmund sono chiamate ad aprire la 20° giornata di Bundesliga: i padroni di casa arrivano da 3 pareggi consecutivi e nello stesso arco di tempo i gialloneri hanno sempre vinto.

Sabato il Bayern Monaco scenderà in campo per il sorpasso in vetta contro il Borussia Monchengladbach: all’andata, successo esterno dei campioni di Germania, che non avevano mai vinto nei 5 scontri antecedenti (3 sconfitte e 2 pareggi).

La capolista Bayer Leverkusen farà visita al fanalino di coda Darmstad in una sfida che non dovrebbe presentare grandi difficoltà per gli uomini di Xabi Alonso per un classico testa coda che abbiamo approfondito QUI.

Lo Stoccarda, attualmente al 3° posto in classifica, sarà di scena in casa del Friburgo. Tra i match della domenica spicca Red Bull Lipsia-Union Berlino con i padroni di casa che sono in un buon momento visto che sono reduci da tre vittorie consecutive.

Pronostici Bundesliga 2023-24 20a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio tedesco.

PROGRAMMA COMPLETO 20° GIORNATA BUNDESLIGA

02.02. 20:30 Heidenheim-Dortmund

03.02. 15:30 Bayern-Monchengladbach

03.02. 15:30 Bochum-Augusta

03.02. 15:30 Darmstadt-Leverkusen

03.02. 15:30 Friburgo-Stoccarda

03.02. 15:30 Magonza-Brema

03.02. 18:30 Colonia-Francoforte

04.02. 15:30 Wolfsburg-Hoffenheim

04.02. 17:30 RB Lipsia-Union Berlino

Pronostici Bundesliga 2023-24 20a giornata: FREE PICK Colonia-Francoforte

Anche questa settimana puntiamo sull’Eintracht, ma con rimborso in caso di pareggio (+0 Asian Handicap) in Colonia-Francoforte: 2 +0 (AH) @1.60. L’Eintracht Francoforte va a caccia del 5° risultato utile consecutivo in casa del Colonia scesa al terzultimo posto e che non vince da 6 giornate in campionato. Francoforte che ci ha fatto incassare anche la scorsa settimana con la vittoria interna sul Mainz di cui eravamo molto convinti, qui siamo in trasferta e la convinzione scende un pò, per questo ci assicuriamo un pò col draw no bet, memori anche del 1-1 dell’andata in casa, ma in questo momento il Colonia sembra in affanno e conta anche qualche assenza importante.

RIASSUNTO FREE PICK BUNDESLIGA 2023-24

Bayer Leverkusen-Lipsia: OVER 2.5+GOL SI @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: 2 @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: OVER 9.5 CORNER @2.00✅

Hoffenheim-Wolfsburg: 2 +0.25 (AH) @1.70❌

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: OVER 3.5+GOL SI @1.85✅

Dortmund-Wolfsburg: COMBO 1X+OVER 2.5 @1.70❌

Mainz-Bayer Leverkusen: OVER 8.5 CORNER @2.00❌

Borussia Dortmund-Union Berlino: 1 @1.62✅

Hoffenheim-Francoforte: OVER 2.5 @1.68✅

Werder Brema-Union Berlino: OVER 2.5 @1.80❌

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: X 1° TEMPO @2.65❌

Borussia Monchengladbach-Wolfsburg GOL SI+OVER 2.5 @1.60❌

Dortmund-Monchengladbach COMBO 1+OVER 2.5 @1.75✅

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund: X @4.55✅

Eintracht Francoforte-Bayern Monaco: COMBO 2+OVER 2.5 @1.75❌

Bayern Monaco-Stoccarda: COMBO 1+OVER 2.5 @1.85✅ Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.58✅

RB Lipsia-Bayer Leverkusen: GOL SI @1,50✅

Eintracht Francoforte-Magonza: 1 @2.00✅

RENDIMENTO: +5.48

