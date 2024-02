Pronostici Bundesliga 2023-24 22a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio tedesco in campo dal 16 al 18 febbraio. Free pick Wolfsburg-Borussia Dortmund.

Pronostici Bundesliga 2023-24 22a giornata: le sfide di cartello

La 22° giornata di Bundesliga prende il via venerdì sera con l’anticipo Colonia-Werder Brema, dopo il 2-1 dell’andata per il Werner in casa. Sabato, lo Stoccarda cercherà il 4° successo consecutivo affrontando in trasferta il fanalino di coda Darmstadt, mentre la capolista Bayer Leverkusen affronterà in trasferta un Heidenheim imbattuto da 8 giornate (4 vittorie e altrettanti pareggi).

Interessante anche lo scontro del Lipsia che se la vedrà con il Borussia Monchengladbach, mai vittorioso nei 4 turni precedenti (2 sconfitte e altrettanti pareggi).

Mette in palio punti pesanti in chiave europea la gara tra Friburgo-Eintracht Francoforte. Il posticipo oppone il Bochum e i campioni in carica del Bayern Monaco, che non possono più sbagliare se vogliono rimanere attaccati al treno del titolo e di cui abbiamo parlato approfonditamente in un articolo che trovate nella nostra sezione Scommesse Calcio Bundesliga.

Pronostici Bundesliga 2023-24 22a giornata: programma completo e quote

PROGRAMMA COMPLETO 22° GIORNATA BUNDESLIGA

16.02. 20:30 Colonia-Brema

17.02. 15:30 Darmstadt-Stoccarda

17.02. 15:30 Heidenheim-Leverkusen

17.02. 15:30 Hoffenheim-Union Berlino

17.02. 15:30 Magonza-Augusta

17.02. 15:30 Wolfsburg-Dortmund

17.02. 18:30 RB Lipsia-Monchengladbach

18.02. 15:30 Friburgo-Francoforte

18.02. 17:30 Bochum-Bayern

Pronostici Bundesliga 2023-24 22a giornata: FREE PICK Wolfsburg-Borussia Dortmund

La free pick di questo turno del campionato di calcio tedesco va su: Wolfsburg-Borussia Dortmund: 2 -0.25 (AH) @1.86. Anche in questo caso (come per la Liga e la free pick di Premier di Morfeo) andiamo con un asian handicap (lo trovate come 0,-0.5) e significa che in caso di pareggio la nostra puntata verrà per metà rimborsata.

Il Borussia Dortmund dovrà blindare la propria piazza Champions facendo visita all’insidioso Wolfsburg, che però non ha mai vinto nelle ultime 5 giornate (4 pareggi e 1 sconfitta). 4 vittorie e 1 pareggio invece nelle ultime 5 del Borussia che ha vinto 1-0 anche all’andata a Dortmund, e che si porta così a 10 vittorie e 1 sconfitta negli ultimi 11 precedenti contro il Wolfsburg (mai un pareggio).

RIASSUNTO FREE PICK BUNDESLIGA 2023-24

Bayer Leverkusen-Lipsia: OVER 2.5+GOL SI @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: 2 @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: OVER 9.5 CORNER @2.00✅

Hoffenheim-Wolfsburg: 2 +0.25 (AH) @1.70❌

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: OVER 3.5+GOL SI @1.85✅

Dortmund-Wolfsburg: COMBO 1X+OVER 2.5 @1.70❌

Mainz-Bayer Leverkusen: OVER 8.5 CORNER @2.00❌

Borussia Dortmund-Union Berlino: 1 @1.62✅

Hoffenheim-Francoforte: OVER 2.5 @1.68✅

Werder Brema-Union Berlino: OVER 2.5 @1.80❌

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: X 1° TEMPO @2.65❌

Borussia Monchengladbach-Wolfsburg GOL SI+OVER 2.5 @1.60❌

Dortmund-Monchengladbach COMBO 1+OVER 2.5 @1.75✅

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund: X @4.55✅

Eintracht Francoforte-Bayern Monaco: COMBO 2+OVER 2.5 @1.75❌

Bayern Monaco-Stoccarda: COMBO 1+OVER 2.5 @1.85✅ Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.58✅

RB Lipsia-Bayer Leverkusen: GOL SI @1,50✅

Eintracht Francoforte-Magonza: 1 @2.00✅

Colonia-Francoforte: 2 +0 (AH) @1.60❌

Francoforte-Bochum: 1 @1.75❌

RENDIMENTO: +3.48

