Pronostici Bundesliga 2023-24 24a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio tedesco in campo dal 1 al 3 marzo. Free pick Union Berlino-Borussia Dortmund.

Pronostici Bundesliga 2023-24 24a giornata: le sfide di cartello

In Germania si gioca la 24° giornata di Bundesliga, che si apre subito con il Bayern Monaco che fa visita a un Friburgo che non ha mai vinto negli ultimi 5 turni rimediando ben 4 sconfitte. L’obiettivo dei bavaresi, a -8 dalla vetta, è provare a mettere pressione alla capolista Bayer Leverkusen, che scenderà in campo solo domenica in uno dei due posticipi contro il Colonia in trasferta.

Il Lipsia cerca punti Champions in casa del Bochum, formazione che non vuole essere risucchiata nella lotta per non retrocedere. Dopo 3 pareggi consecutivi, l’Eintracht Francoforte cerca i tre punti in casa dell’Heidenheim, mentre il Borussia Dortmund (41 e 1 solo punto negli ultimi 2 turni) fa visita all’Union Berlino, che negli ultimi 4 turni ha ottenuto 2 successi e altrettanti pareggi.

Trasferta insidiosa per lo Stoccarda, terza forza del campionato tedesco, che farà visita al Wolfsburg che ha battuto 3-1 all’andata in casa, dopo che non era mai riuscita a battere i lupi nelle precedenti 3 sfide dirette (2 sconfitte e 1 pareggio).

Pronostici Bundesliga 2023-24 24a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio tedesco.

PROGRAMMA COMPLETO 24° GIORNATA BUNDESLIGA

01.03. 20:30 Friburgo-Bayern

02.03. 15:30 Bochum-RB Lipsia

02.03. 15:30 Darmstadt-Augusta

02.03. 15:30 Heidenheim-Francoforte

02.03. 15:30 Magonza-Monchengladbach

02.03. 15:30 Union Berlino-Dortmund

02.03. 18:30 Wolfsburg-Stoccarda

03.03. 15:30 Colonia-Leverkusen

03.03. 17:30 Hoffenheim-Brema

Pronostici Bundesliga 2023-24 24a giornata: FREE PICK Union Berlino-Borussia Dortmund

Come free pick di questo turno di Bundesliga scegliamo Union Berlino-Borussia Dortmund: 2 (0, -0.5) @1.83, giocata di asian handicap che ci darà diritto a mezzo rimborso della puntata in caso di pareggio. Siamo comunque ottimisti sul ritorno alla vittoria del Borussia a Berlino, contro la Union che al contrario potrà tornarsi a fermare dopo 4 risultati utili consecutivi. All’andata a Dortmund il Borussia ha vinto 4-2 contro la Union, battuta in 5 degli ultimi 6 precedenti (nessun pareggio).

