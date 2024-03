Pronostici Bundesliga 2023-24 25a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio tedesco in campo dal 8n al 10 marzo. Free pick Francoforte-Hoffenheim e Leverkusen-Wolfsburg.

Pronostici Bundesliga 2023-24 25a giornata: le sfide di cartello

La 25° giornata di Bundesliga si apre venerdì sera con l’anticipo tra lo Stoccarda, terza forza del campionato di calcio tedesco, e l’Union Berlino, che sta lottando per non retrocedere.

Dopo il successo in Champions sulla Lazio, il Bayern Monaco cercherà di tornare alla vittoria anche in campionato ospitando il Magonza, penultimo in classifica e sulla carta con poche chance di fare punti all’Allianz Arena.

Il Lipsia ospita il fanalino di coda Darmstadt e ha l’occasione di agganciare il 4° posto, posizione che interessa anche il Borussia Dortmund e che andrà a caccia di punti Champions in una trasferta insidiosa sul campo del Werder Brema .

L’Eintracht Francoforte, imbattuto da 4 turni (ma con 3 pareggi e solo 1 vittoria), ospita l’Hoffenheim, mentre il Bayer Leverkusen capolista ospita un Wolfsburg in crisi, che gli potrebbe consentire un altro passo deciso verso il titolo.

Pronostici Bundesliga 2023-24 25a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio tedesco.

PROGRAMMA COMPLETO 25° GIORNATA BUNDESLIGA

08.03. 20:30 Stoccarda-Union Berlino

09.03. 15:30 Augusta-Heidenheim

09.03. 15:30 Bayern-Magonza

09.03. 15:30 Monchengladbach-Colonia

09.03. 15:30 RB Lipsia-Darmstadt

09.03. 18:30 Brema-Dortmund

10.03. 15:30 Bochum-Friburgo

10.03. 17:30 Francoforte-Hoffenheim

10.03. 19:30 Leverkusen-Wolfsburg

Pronostici Bundesliga 2023-24 25a giornata: FREE PICK Francoforte-Hoffenheim e Leverkusen-Wolfsburg

Il campionato tedesco è uno di quelli che ci sta rendendo di più in questa stagione di free pick (+5.45 unità di profitto), ma questa volta proviamo a fare una cosa nuova che raramente proviamo, una DOPPIA (Francoforte 1X + Leverkusen 1) @1.76.

Francoforte-Hoffenheim: 1X, partita delicata per l’Eintracht al 6° posto, l’ultimo valido per l’Europa, a +4 proprio sul Hoffenheim. Secondo noi la squadra di Francoforte non perderà una sfida cosi importante in casa dove è caduta solo una volta in stagione (5-1-1) e ha vinto 3-1 anche all’andata sul campo dell’Hoffenheim.

L’altra giocata su Bayer Leverkusen-Wolfsburg: 1 è la vittoria della capolista Leverkusen, contro un Wolfsburg che abbiamo detto essere un pò in crisi (non vince da 8 giornate) mentre il Bayer non ha mai perso in campionato, e in casa ha fatto 10 vittorie e 2 pareggi (34 gol segnati e solo 7 concessi agli avversari). Il Wolfsburg ha portato a casa solo 9 punti in 12 trasferte stagionali (12 gol segnati, 23 concessi) e non vince da 4 partite di fila fuori casa. All’andata 2-1 del Leverkusen sul campo dei lupi.

RIASSUNTO FREE PICK BUNDESLIGA 2023-24

Bayer Leverkusen-Lipsia: OVER 2.5+GOL SI @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: 2 @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: OVER 9.5 CORNER @2.00✅

Hoffenheim-Wolfsburg: 2 +0.25 (AH) @1.70❌

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: OVER 3.5+GOL SI @1.85✅

Dortmund-Wolfsburg: COMBO 1X+OVER 2.5 @1.70❌

Mainz-Bayer Leverkusen: OVER 8.5 CORNER @2.00❌

Borussia Dortmund-Union Berlino: 1 @1.62✅

Hoffenheim-Francoforte: OVER 2.5 @1.68✅

Werder Brema-Union Berlino: OVER 2.5 @1.80❌

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: X 1° TEMPO @2.65❌

Borussia Monchengladbach-Wolfsburg GOL SI+OVER 2.5 @1.60❌

Dortmund-Monchengladbach COMBO 1+OVER 2.5 @1.75✅

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund: X @4.55✅

Eintracht Francoforte-Bayern Monaco: COMBO 2+OVER 2.5 @1.75❌

Bayern Monaco-Stoccarda: COMBO 1+OVER 2.5 @1.85✅ Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.58✅

RB Lipsia-Bayer Leverkusen: GOL SI @1,50✅

Eintracht Francoforte-Magonza: 1 @2.00✅

Colonia-Francoforte: 2 +0 (AH) @1.60❌

Francoforte-Bochum: 1 @1.75❌

Wolfsburg-Borussia Dortmund: 2 -0.25 (AH) @1.86❌1/2

Francoforte-Wolfsburg: GOL SI @1.75✅

Union Berlino-Borussia Dortmund: 2 (0, -0.5) @1.83✅

RENDIMENTO: +4.54

