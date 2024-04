Pronostici Bundesliga 2023-24 28a giornata. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio tedesco in campo dal 5 al 7 aprile. Free pick Borussia Dortmund-Stoccarda.

Pronostici Bundesliga 2023-24 28a giornata: le sfide di cartello

L’Eintracht Francoforte ospita il Werder Brema nell’anticipo di venerdì che apre la 28° giornata di Bundesliga. Sabato invece il Lipsia cerca di riprendere il 4° posto e per farlo dovrà provare a portare a casa 3 punti dalla trasferta contro l’insidioso Friburgo.

Il Bayern Monaco, ormai staccato di 13 punti dalla vetta, proverà a cancellare il ko interno contro il Borussia Dortmund facendo visita all’Heidenheim , mentre la capolista Bayer Leverkusen sarà di scena nella capitale contro l’Union Berlino.

Sfida d’alta quota tra Borussia Dortmund-Stoccarda: i padroni di casa vengono da cinque successi consecutivi tra cui quello nel Klassiker, considerando tutte le competizioni, mentre gli ospiti non hanno mai perso nelle ultime 7 quindi parliamo di due formazioni in un grande momento. Nessun successo giallonero nei 3 incroci più recenti contro lo Stoccarda (2 ko e 1 pareggio).

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Bundesliga 2023-24 28a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio tedesco.

PROGRAMMA COMPLETO 28° GIORNATA BUNDESLIGA

05.04. 20:30 Francoforte-Brema

06.04. 15:30 Colonia-Bochum

06.04. 15:30 Friburgo-RB Lipsia

06.04. 15:30 Heidenheim-Bayern

06.04. 15:30 Magonza-Darmstadt

06.04. 15:30 Union Berlino-Leverkusen

06.04. 18:30 Dortmund-Stoccarda

07.04. 15:30 Hoffenheim-Augusta

07.04. 17:30 Wolfsburg-Monchengladbach

Pronostici Bundesliga 2023-24 28a giornata: FREE PICK Borussia Dortmund-Stoccarda

Per la free pick di Bundesliga andiamo proprio sul match più interessante: Borussia Dortmund-Stoccarda: 1 +0 (AH) @1.70, ovvero rimborso in caso di pareggio, ma dopo il successo nel Klassiker ci aspettiamo un altro successo dei padroni di casa rinvigoriti e in corsa per recuperare proprio lo Stoccarda al 3° posto, uno Stoccarda che già la scorsa settimana in casa ha dato qualche segnale di cedimento nel 3-3 contro Heidenheim e dovrà fare fronte a diverse assenze, tra cui Anton squalificato. Il Borussia ha perso solo 3 volte al Signal Iduna Park quest’anno e ha vinto 5 degli ultimi 6 precedenti interni contro lo Stoccarda.

RIASSUNTO FREE PICK BUNDESLIGA 2023-24

Bayer Leverkusen-Lipsia: OVER 2.5+GOL SI @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: 2 @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: OVER 9.5 CORNER @2.00✅

Hoffenheim-Wolfsburg: 2 +0.25 (AH) @1.70❌

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: OVER 3.5+GOL SI @1.85✅

Dortmund-Wolfsburg: COMBO 1X+OVER 2.5 @1.70❌

Mainz-Bayer Leverkusen: OVER 8.5 CORNER @2.00❌

Borussia Dortmund-Union Berlino: 1 @1.62✅

Hoffenheim-Francoforte: OVER 2.5 @1.68✅

Werder Brema-Union Berlino: OVER 2.5 @1.80❌

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: X 1° TEMPO @2.65❌

Borussia Monchengladbach-Wolfsburg GOL SI+OVER 2.5 @1.60❌

Dortmund-Monchengladbach COMBO 1+OVER 2.5 @1.75✅

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund: X @4.55✅

Eintracht Francoforte-Bayern Monaco: COMBO 2+OVER 2.5 @1.75❌

Bayern Monaco-Stoccarda: COMBO 1+OVER 2.5 @1.85✅ Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.58✅

RB Lipsia-Bayer Leverkusen: GOL SI @1,50✅

Eintracht Francoforte-Magonza: 1 @2.00✅

Colonia-Francoforte: 2 +0 (AH) @1.60❌

Francoforte-Bochum: 1 @1.75❌

Wolfsburg-Borussia Dortmund: 2 -0.25 (AH) @1.86❌1/2

Francoforte-Wolfsburg: GOL SI @1.75✅

Union Berlino-Borussia Dortmund: 2 (0, -0.5) @1.83✅

DOPPIA (Francoforte 1X + Leverkusen 1) @1.76✅

DOPPIA BUNDESLIGA (Bayern P/F 2/2 + Dortmund-Fracoforte GG) @2.50✅

Eintracht Francoforte-Union Berlino: 1 @2.05❌

RENDIMENTO: +5.05

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB