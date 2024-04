Pronostici Bundesliga 2023-24 31a giornata. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio tedesco in campo dal 26 al 28 aprile. Free pick sul big match di questo turno in Germania: RB Lipsia-Borussia Dortmund.

Pronostici Bundesliga 2023-24 31a giornata: le sfide di cartello

Con il titolo del campionato di calcio tedesco già assegnato, la 31° giornata di Bundesliga prende il via venerdì sera con l’anticipo tra Bochum-Hoffenheim. Il Bayern Monaco dovrà difendere la seconda piazza ospitando l’Eintracht Francoforte, attualmente 6° e mai battuto nei 2 precedenti più recenti (1-1 lo scorso anno e sconfitta per 5-1 all’andata).

RB Lipsia-Borussia Dortmund si giocano il 4° posto in un big match che 8 volte nelle ultime 9 gare si è concluso con almeno 3 gol totali segnati. Il Bayer Leverkusen che ha già festeggiato il titolo matematico, ospita lo Stoccarda attuale terza forza del campionato tedesco. Domenica la chiusura del turno con tre match ad iniziare da Monchengladbach-Union Berlino e a seguire Magonza-Colonia e Darmstadt-Heidenheim.

Pronostici Bundesliga 2023-24 31a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio tedesco.

PROGRAMMA COMPLETO 31° GIORNATA BUNDESLIGA

26.04. 20:30 Bochum-Hoffenheim

27.04. 15:30 Augusta-Brema

27.04. 15:30 Bayern-Francoforte

27.04. 15:30 Friburgo-Wolfsburg

27.04. 15:30 RB Lipsia-Dortmund

27.04. 18:30 Leverkusen-Stoccarda

28.04. 15:30 Monchengladbach-Union Berlino

28.04. 17:30 Magonza-Colonia

28.04. 19:30 Darmstadt-Heidenheim

Pronostici Bundesliga 2023-24 31a giornata: FREE PICK RB Lipsia-Borussia Dortmund

La free pick di giornata in Germania si concentra proprio sul big match RB Lipsia-Borussia Dortmund: COMBO OVER 2.5+GOL SI @1.60 dove ci aspettiamo gol e spettacolo, e in 7 occasioni entrambe le squadre sono andate a segno. Tra campionato e Champions questa combo è risultata vincente in ognuna delle ultime 4 partite del Borussia mentre il campionato il Lipsia ha segnato 4 Over nelle ultime 5 giornate (e in 3 occasioni entrambe le squadre sono andate a segno). All’andata a Dortmund è finita 3-2 per il Lipsia, un risultato simile a quello che ci aspettiamo oggi per quanto riguarda le marcature.

RIASSUNTO FREE PICK BUNDESLIGA 2023-24

Bayer Leverkusen-Lipsia: OVER 2.5+GOL SI @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: 2 @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: OVER 9.5 CORNER @2.00✅

Hoffenheim-Wolfsburg: 2 +0.25 (AH) @1.70❌

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: OVER 3.5+GOL SI @1.85✅

Dortmund-Wolfsburg: COMBO 1X+OVER 2.5 @1.70❌

Mainz-Bayer Leverkusen: OVER 8.5 CORNER @2.00❌

Borussia Dortmund-Union Berlino: 1 @1.62✅

Hoffenheim-Francoforte: OVER 2.5 @1.68✅

Werder Brema-Union Berlino: OVER 2.5 @1.80❌

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: X 1° TEMPO @2.65❌

Borussia Monchengladbach-Wolfsburg GOL SI+OVER 2.5 @1.60❌

Dortmund-Monchengladbach COMBO 1+OVER 2.5 @1.75✅

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund: X @4.55✅

Eintracht Francoforte-Bayern Monaco: COMBO 2+OVER 2.5 @1.75❌

Bayern Monaco-Stoccarda: COMBO 1+OVER 2.5 @1.85✅ Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.58✅

RB Lipsia-Bayer Leverkusen: GOL SI @1,50✅

Eintracht Francoforte-Magonza: 1 @2.00✅

Colonia-Francoforte: 2 +0 (AH) @1.60❌

Francoforte-Bochum: 1 @1.75❌

Wolfsburg-Borussia Dortmund: 2 -0.25 (AH) @1.86❌1/2

Francoforte-Wolfsburg: GOL SI @1.75✅

Union Berlino-Borussia Dortmund: 2 (0, -0.5) @1.83✅

DOPPIA (Francoforte 1X + Leverkusen 1) @1.76✅

DOPPIA BUNDESLIGA (Bayern P/F 2/2 + Dortmund-Fracoforte GG) @2.50✅

Eintracht Francoforte-Union Berlino: 1 @2.05❌

Borussia Dortmund-Stoccarda: 1 +0 (AH) @1.70❌

Augusta-Union Berlino: UNDER 2.5 @1.95✅

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen: 1 +0 (AH) @1.820️⃣

RENDIMENTO: +5.00

