Dal 23 al 25 agosto inizia anche l’ultimo dei grandi campionati di calcio europei, quello tedesco. La prima free pick stagionale la giochiamo sul big match dal Signal Iduna Park. Pronostici Borussia Dortmund-Francoforte 24 agosto 2024.

Programma completo 1° giornata di Bundesliga

Abbiamo già visto l’anteprima del campionato di calcio tedesco che inizia nel weekend del 23-25 agosto con la 1° giornata di Bundesliga. In verità in Germania la stagione è già iniziata la settimana scorsa con il Bayer Leverkusen che ha battuto lo Stoccarda in Supercoppa di Germania: 4-3 il successo ai rigori per i campioni in carica.

Proprio il Bayer Leverkusen inizierà la stagione sull’insidioso campo del Borussia Monchengladbach. Gli altri match importanti del primo weekend di Bundesliga sono l’esordio del nuovo Bayern Monaco di Kompany in casa del Wolfsburg, formazione che vuole rilanciare le proprie ambizioni in chiave europea e il Borussia Dortmund di Sahin che farà il suo debutto stagionale tra le mura amiche ospitando l’Eintracht Francoforte.

Sulla carta impegno casalingo alla portata per il Red Bull Lipsia, che se la vedrà con il Bochum. Segnaliamo infine il debutto in trasferta dello Stoccarda, che sarà di scena a Friburgo.

PROGRAMMA 1° GIORNATA BUNDESLIGA 2024-25

23.08. 20:30 Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen

24.08. 15:30 Augusta- Werder Brema

24.08. 15:30 Friburgo-Stoccarda

24.08. 15:30 Hoffenheim-Kiel

24.08. 15:30 Magonza-Union Berlino

24.08. 15:30 RB Lipsia-Bochum

24.08. 18:30 Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte

25.08. 15:30 Wolfsburg-Bayern Monaco

25.08. 17:30 St. Pauli-Heidenheim

Pronostici Borussia Dortmund-Francoforte 24 agosto 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per quanto riguarda questo match di calcio tedesco di Bundesliga.

Pronostici Borussia Dortmund-Francoforte 24 agosto 2024: le nostre scommesse

Apriamo il campionato di calcio tedesco, che lo scorso anno è stato tra i migliori come rendimento nelle nostre scommesse, con il big match Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte. Prendiamo la vittoria interna del Borussia all’esordio. La formazione di Dortmund non ha mai perso negli ultimi 6 precedenti contro l’Eintracht, vincendo ben 5 volte, con un pareggio a completare il quadro. Lo scorso anno al Signal Iduna Park il Borussia ha vinto 3-1.

Borussia Dortmund-Francoforte: 1 @1.70

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.