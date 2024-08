Dal 30 agosto al 1 settembre 2024 si gioca la seconda giornata di Bundesliga, che ha in Bayer Leverkusen-Lipsia una delle sfide più interessate che abbiamo analizzato nel dettaglio fornendovi la nostra free pick, oltre al programma completo e agli altri big match del campionato di calcio tedesco. Pronostico Bayer Leverkusen-Lipsia 31 agosto 2024.

Programma completo 2° giornata Bundesliga

La 2° giornata di Bundesliga prende il via venerdì con l’anticipo tra Union Berlino-St. Pauli. Sabato ci sono diversi match interessanti, a partire da Werder Brema-Borussia Dortmund, un test importante per le ambizioni delle rispettive formazioni, attualmente a quota 1 e 3 punti.

Il match clou è sicuramente quello tra i campioni di Germania del Bayer Leverkusen e il Lipsia: entrambe le compagini hanno vinto la partita d’esordio, ma la formazione della Red Bull viene da 3 ko consecutivi contro questo avversario e ha convinto meno rispetto al Bayer.

Domenica i due posticipi tra i quali spicca sicuramente quello dell’Allianz Arena di Monaco tra Bayern Monaco-Friburgo: gli ospiti sono partiti bene, ma non battono i bavaresi da ben 16 precedenti di Bundesliga.

PROGRAMMA COMPLETO 2a GIORNATA BUNDESLIGA

30.08. 20:30 Union Berlino-St. Pauli

31.08. 15:30 Bochum-Monchengladbach

31.08. 15:30 Brema-Dortmund

31.08. 15:30 Francoforte-Hoffenheim

31.08. 15:30 Kiel-Wolfsburg

31.08. 15:30 Stoccarda-Magonza

31.08. 18:30 Leverkusen-RB Lipsia

01.09. 15:30 Heidenheim-Augusta

01.09. 17:30 Bayern-Friburgo

Pronostico Bayer Leverkusen-Lipsia 31 agosto 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio.

Pronostico Bayer Leverkusen-Lipsia 31 agosto 2024: le nostre scommesse

Il Lipsia ha faticato più del dovuto in casa per avere la meglio per 1-0 sul Bochum all’esordio stagionale della settimana scorsa per il campionato di calcio tedesco in cui siamo andati in cassa con la vittoria del Borussia contro l’Eintracht. Ci riproviamo questa settimana con la squadra di casa favorita, il Bayer Leverkusen campione in carica, che dopo l’esordio vincente nel pirotecnico 3-2 a Monchengladbach, non ha avuto problemi a superare 4-1 in coppa il piccolo Jena. Giochiamo su un altra vittoria delle aspirine.

PREVISIONE BAYER LEVERKUSEN-LIPSIA: 1 @1.75

