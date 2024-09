Sabato pomeriggio sono in campo Friburgo e Bochum, match valido per la 3° giornata di Bundesliga, che abbiamo analizzato nel dettaglio dandovi le nostre idee per le scommesse, oltre alla comparazione delle migliori quote. Pronostico Friburgo-Bochum 14 settembre 2024.

Programma completo 3° giornata campionato di calcio tedesco

La 3° giornata di Bundesliga 2024-2025 si apre subito con un match d’alta quota con Borussia Dortmund-Heideheim, sorprendentemente in vetta alla classifica. Il resto del turno si giocherà tra sabato (sei match) e domenica (due posticipi). Il Lipsia, altra formazione imbattuta e a punteggio pieno, se la vedrà tra le mura amiche contro l’Union Berlino, mentre il Bayern Monaco sarà di scena in casa del neopromosso Kiel, che è una delle tre squadre ancora a quota zero. Sfida importante tra Wolfsburg-Eintracht Francoforte, entrambe a quota 3 punti e che cercano di cambiare passo.

CALENDARIO 3° GIORNATA

13.09. 20:30 Borussia Dortmund-Heidenheim

14.09. 15:30 Friburgo-Bochum

14.09. 15:30 Hoffenheim-Leverkusen

14.09. 15:30 Monchengladbach-Stoccarda

14.09. 15:30 RB Lipsia-Union Berlino

14.09. 15:30 Wolfsburg-Francoforte

14.09. 18:30 Kiel-Bayern

15.09. 15:30 Augusta-St. Pauli

15.09. 17:30 Magonza-Brema

Analisi Friburgo-Bochum, Bundesliga

Per la 3° giornata di Bundesliga in Germania ci focalizziamo su Friburgo-Bochum, in campo sabato pomeriggio, alle ore 15:30 dall’Europa-Park Stadion.

Qualche indisponibilità per i padroni di casa che però sono favoriti per il ritorno alla vittoria dopo aver perso a Monaco di Baviera, uno 0-2 che poteva anche starci. Il Friburgo però aveva vinto 3-1 contro lo Stoccarda sul proprio campo, dove è sempre un avversario ostico da affrontare.

Non sarà semplice l’impresa el Bochum che è fermo a 0 punti. Nelle ultime 3 partite ufficiali, tra campionato e coppa, sono arrivati altrettanti KO, con solo 4 goal subiti ma zero segnati. Il Friburgo è una bestia nera del Bochum che ha sempre perso negli ultimi 5 precedenti, tutti in campionato, con un punteggio complessivo di 2-10.

Le migliori quote su Friburgo-Bochum

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match valido per la 3° giornata di Bundesliga

Pronostico Friburgo-Bochum 14 settembre 2024: le nostre scommesse

Ecco i risultati delle prime giornate di free pick sul campionato di calcio tedesco:

BUNDESLIGA (1-1, -0.30)

Borussia Dortmund-Francoforte: 1 @1.70✅

Bayer Leverkusen-Lipsia: 1 @1.75❌

Veniamo ora alla scommesse gratuita di questo weekend in Germania, con Friburgo-Bochum: 1 @1.73. Favorito per la vittoria il Friburgo di Julian Schuster che dovrebbe riuscire a dimenticare la sconfitta sul campo del Bayern Monaco (2-0), e potrà farlo questo sabato in casa contro il disastroso Bochum, ancora a quota zero punti insieme alle neopromosse St. Pauli e Kiel, e ancora alla ricerca del primo gol in campionato. L’attesa per i primi punti del Bochum secondo noi sarà prolungata, visto che il rendimento esterno di questa squadra è ancora piu preoccupante.

