Dal 20 al 22 settembre si gioca la 4° giornata di Bundesliga. Andiamo a vedere i match da non perdere, con un occhio di riguardo sull’ultima partita in programma domenica sera alle ore 19:30 dal Millerntor Stadion di Amburgo. Pronostico St.Pauli-RB Lipsia 22 settembre 2024.

Programma completo 4° giornata Bundesliga

Vediamo il programma che ci attende per il fine settimana di calcio tedesco, con la 4° giornata di Bundesliga che prenderà il via venerdì sera con l’anticipo tra Augusta-Magonza.

L’attesa è però per sabato con capolista Bayern Monaco di scena a Brema contro il Werder, che è ancora imbattuto in virtù di 1 vittoria e 2 pareggi conquistati fin qui.

Difficile trasferta per il Borussia Dortmund, che sarà di scena in casa dello Stoccarda, mai battuto nei 4 scontri ufficiali più recenti (3 sconfitte e un pari). Il Bayer Leverkusen campione in carica proverà a recuperare terreno ospitando il Wolfsburg, mentre il Lipsia sulla carta non dovrebbe avere problemi a superare in trasferta il St. Pauli, ancora fermo al palo in coda alla classifica, e questa partita l’approfondiamo con una free pick in seguito su questo articolo.

4a GIORNATA BUNDESLIGA

20.09. 20:30 Augusta-Magonza

21.09. 15:30 Bochum-Kiel

21.09. 15:30 Brema-Bayern

21.09. 15:30 Heidenheim-Friburgo

21.09. 15:30 Union Berlino-Hoffenheim

21.09. 18:30 Francoforte-Monchengladbach

22.09. 15:30 Leverkusen-Wolfsburg

22.09. 17:30 Stoccarda-Dortmund

22.09. 19:30 St. Pauli-RB Lipsia

Analisi St.Pauli-RB Lipsia, Bundesliga

Focalizziamoci sul match St.Pauli-RB Lipsia, con i padroni di casa, neo promossi, che hanno avuto un pessimo impatto con la massima serie del campionato di calcio tedesco, visto che nelle prime 3 giornate hanno sempre perso, con 1 solo gol segnato a fronte di 6 subiti.

La striscia perdente potrebbe continuare visto che al Millerntor Stadion arriva una squadra in forma, che invece ha iniziato bene la Bundesliga 2024-25, ovvero il Lipsia che però, dopo le prime 2 vittorie stagionali, ha un pò rallentato con lo 0-0 interno della settimana scorsa contro la Union Berlino.

Migliori Quote St.Pauli-RB Lipsia

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa partita di calcio.

Pronostico St.Pauli-RB Lipsia 22 settembre 2024: le nostre scommesse

Secondo noi il St.Pauli non si sbloccherà nemmeno questo weekend, anzi è destinato alla 4° sconfitta su 4 in questo avvio stagionale. Il Lipsia potrà approfittare del turno agevole, e della trasferta non impossibile, per rimanere ai piani alti di Bundesliga, riscattando lo scialbo 0-0 della settimana scorsa, e superando un avversario contro cui ha sempre perso negli ultimi 3 precedenti, ma parliamo di sfide di Bundesliga 2, e datate 2015 e 2016.

E’ un altro Lipsia rispetto a quei tempi e andiamo con St.Pauli-RB Lipsia: 2 @1.67, cercando la 3° cassa sulle prime 4 giornate del campionato di calcio tedesco, come vediamo nel recap sulle free pick finora date qui sotto.

FREE PICK BUNDESLIGA (2-1, +0.43)

Borussia Dortmund-Francoforte: 1 @1.70✅

Bayer Leverkusen-Lipsia: 1 @1.75❌

Friburgo-Bochum: 1 @1.73✅

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.