Dal 4 al 6 ottobre è in campo il campionato di calcio tedesco con la 6° giornata di Bundesliga che abbiamo analizzato con i big match, il programma completo, le quote e anche i consigli per le scommesse che si concentrano sulla partita di sabato nella capitale. Pronostico Union Berlino-Borussia Dortmund 5 ottobre 2024.

Programma completo e big match 6° giornata Bundesliga

Ad aprire la 6° giornata di Bundesliga saranno Augusta-Borussia Monchengladbach ad affrontarsi nell’anticipo di venerdì sera alla WWK Arena dove i padroni di casa sono favoriti, ma di poco dalle quote, in una sfida sulla carta molto equilibrata secondo i bookmakers.

Sabato il Borussia Dortmund, senza Adeyemi infortunatosi durante la goleada di Champions League, sarà di scena in trasferta a Berlino contro l’Union Berlino.

Non dovrebbe esserci storia nel match tra i campioni in carica del Bayer Leverkusen e il fanalino di coda Kiel, mentre domenica il Lipsia dovrà rialzarsi dalla sconfitta europea rimediata contro la Juventus facendo visita all’Heidenheim.

Il big match si giocherà alle 17:30 del 6 ottobre con l’Eintracht Francoforte, attuale seconda forza della Bundesliga, che ospiterà la capolista Bayern Monaco contro cui ha vinto 1 sola volta nei 5 precedenti più recenti (3 sconfitte e un pareggio). I bavaresi sono un altra squadra che deve rimediare ad un turno di Champions League molto deludente.

Calendario 6° giornata del campionato di calcio tedesco

6° GIORNATA BUNDESLIGA 2024-25

04.10. 20:30 Augusta-Monchengladbach

05.10. 15:30 Bochum-Wolfsburg

05.10. 15:30 Brema-Friburgo

05.10. 15:30 Leverkusen-Kiel

05.10. 15:30 Union Berlino-Dortmund

05.10. 18:30 St. Pauli-Magonza

06.10. 15:30 Heidenheim-RB Lipsia

06.10. 17:30 Francoforte-Bayern

06.10. 19:30 Stoccarda-Hoffenheim

Probabili Formazioni Union Berlino-Borussia Dortmund

FC Union Berlin (3-4-2-1): Rønnow; Doekhi, Vogt, Leite; Haberer, Schäfer, Khedira (c), Rothe; Jeong, Hollerbach; Jordan.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel (c); Couto, Anton, Schlotterbeck, Ryerson; Nmecha, Groß; Gittens, Brandt, Duranville; Guirassy.

Le migliori quote su Union Berlino-Borussia Dortmund, Bundesliga

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di calcio.

Pronostico Union Berlino-Borussia Dortmund 5 ottobre 2024: le nostre scommesse

Grande sfida nella capitale, al Stadion An der Alten Försterei dove arriva il Borussia Dortmund carico dopo il 7-1 di Champions sul Celtic, a seguito del 4-2 in campionato contro il Bochum, 4 vittoria nelle ultime 5 partite del Borussia che è caduta solo 1 volta nelle ultime 11 partite, e potrà passare anche sul campo della Union Berlino, anche se prendiamo la giocata asian handicap -0.25 che ci permetterà di avere un mezzo rimborso in caso di pareggio.

La Union Berlino invece arriva dalla sconfitta sul campo del Monchengladbach nello scorso turno di campionato e ha sempre perso negli ultimi 3 precedenti contro la squadra di Dortmund (6 degli ultimi sette scontri diretti tra Union e Borussia Dortmund hanno visto i gialloneri vincitori).

Pronostico: BORUSSIA DORTMUND 0, -0.5 @1.88

RESOCONTO BUNDESLIGA (2-3, -1.57)

Borussia Dortmund-Francoforte: 1 @1.70✅

Bayer Leverkusen-Lipsia: 1 @1.75❌

Friburgo-Bochum: 1 @1.73✅

St.Pauli-RB Lipsia: 2 @1.67❌

Bayern Monaco-Leverkusen: 1+OVER 1.5 @1.85❌

