Vediamo i risultati della 6° giornata di Bundesliga, con anche il campionato di calcio tedesco che andrà in pausa in vista delle nazionali impegnate in Nations League. Intanto il Bayern pareggia ancora e viene agganciato dal RB Lipsia. Aggiornamenti Bundesliga 7 ottobre 2024.

Aggiornamenti Bundesliga 7 ottobre 2024: Bayern in affanno, il Lipsia ne approfitta

Il Bayern Monaco è ancora imbattuto dopo la 6° giornata di Bundesliga, ma non sa più vincere visto che arriva da 2 pareggi (1-1 col Leverkusen e 3-3 a Francoforte) e con 14 punti è stato agganciato dal RB Lipsia che invece ne ha approfittato vincendo 1-0 sul campo del Heidenheim.

Delude ancora il Borussia Dortmund, sceso al 7° posto dopo la 2° sconfitta consecutive in trasferta (al 1-5 di Stoccarda ha fatto seguito l’1-2 del weekend a Berlino, in mezzo il 4-2 interno contro il Bochum).

Proprio l’Eintracht Francoforte, che ha bloccato il Bayern sul pari, resiste al 3° posto, ma sta tornando anche il Friburgo, sorpresa dello scorso anno, che vuole confermarsi, e ha vinto 3 delle ultime 4 partite, mettendosi davanti anche al Bayer Leverkusen (che come i bavaresi arriva da 2 pareggi). Crisi Bochum, ultimo con 1 solo punto in 6 giornate e ancora a caccia della prima vittoria (7 gol incassati nelle ultime 2 partite).

Betting Trend: Borussia a due facce tra casa e trasferta

Nell’ultimo turno di Bundesliga sono arrivate solo 2 vittorie dalle squadre in casa, con 4 vittorie per le squadre in trasferta e 3 pareggi a completare il quadro di un 6° turno del campionato di calcio tedesco dove abbiamo visto 6 Over 2.5 su 9 partite e anche 6 Gol Si.

Il Borussia delude in trasferta, ma in casa ha sempre vinto (3 su 2 con 10 gol segnati e 4 concessi) proprio come l’Union Berlino, anche se il singolo punto in 3 trasferte (2 gol segnati e 7 concessi lontano da casa) non permette ai gialloneri di essere tra i primi.

L’Augusta ha sempre segnato Over in questo avvio stagionale con O/U 6-0, ma i 4.0 gol totali di media sono inferiori ai 4.7 che vediamo nelle partite di Kiel e Leverkusen (che sono entrambe O/U 5-1).

Gli Under sono più rari, ma bisogna dirigersi verso Union Berlino ed RB Lipsia che con le loro difese sono O/U 2-4 (1.7 gol totali nelle partite della squadra di Berlino, 1.8 in quelle del Lipsia).

Quote Antepost Bundesliga 2024-25

Il Bayern Monaco arriva da 2 pareggi, ma continua a dominare le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del campionato di calcio tedesco.

Prossimo turno: big match Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte dopo la sosta per le nazionali

Il 18 ottobre si torna in campo con la 7° giornata di Bundesliga e col Borussia che cercherà di sfruttare il turno interno contro alo St.Pauli che dovrebbe regalargli i tre punti. Il big match si gioca però sabato pomeriggio: Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte. Le quote sono tutte per i padroni di casa @1.40 e anche le prime scommesse degli utenti di Planetwin365 vanno nettamente sulle aspirine vincenti (67% contro il 14% di chi sta puntando sugli ospiti).

Riassunto Free Pick Bundesliga

Vediamo l’aggiornamento di tutte le giocate di Bundesliga date come free pick in questa stagione:

BUNDESLIGA (2-4, -2.57)

Borussia Dortmund-Francoforte: 1 @1.70✅

Bayer Leverkusen-Lipsia: 1 @1.75❌

Friburgo-Bochum: 1 @1.73✅

St.Pauli-RB Lipsia: 2 @1.67❌

Bayern Monaco-Leverkusen: 1+OVER 1.5 @1.85❌

Union Berlino-Borussia Dortmund: 2 -0.25 (AH) @1.88❌

