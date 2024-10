Dopo la sosta per le nazionali torna in campo il campionato di calcio tedesco e in questo articolo abbiamo analizzato le sfide più interessanti, col programma completo, migliori quote e scommesse gratuite sulla 7° giornata di Bundesliga. Pronostico Mainz-RB Lipsia 19 ottobre 2024.

Programma completo e big match 7° giornata Bundesliga

È Borussia Dortmund-St. Pauli ad aprire il fine settimana del massimo campionato di calcio tedesco, la 7° giornata di Bundesliga, match di cui abbiamo già parlato qui.

Sabato il confronto a distanza tra le due capolista a quota 14 punti a testa: il Bayern Monaco se la vedrà con lo Stoccarda, imbattuto negli ultimi 5 turni e che ha vinto l’ultimo precedente dopo un digiuno di 9 gare; il Lipsia, invece, farà visita al Magonza.

Scontro dl’altissima quota tra il Bayer Leverkusen campione in carica e l’Eintracht Francoforte, che dopo il ko all’esordio ha messo in fila nell’ordine 4 successi e 1 pari.

Calendario completo 7° giornata Bundesliga

18.10. 20:30 Borussia Dortmund-St. Pauli

19.10. 15:30 Friburgo-Augusta

19.10. 15:30 Hoffenheim-Bochum

19.10. 15:30 Leverkusen-Francoforte

19.10. 15:30 Magonza-RB Lipsia

19.10. 15:30 Monchengladbach-Heidenheim

19.10. 18:30 Bayern-Stoccarda

20.10. 15:30 Kiel-Union Berlino

20.10. 17:30 Wolfsburg-Brema

Probabili Formazioni Mainz-RB Lipsia

FSV Mainz 05 (3-4-2-1): Zentner; Hanche-Olsen, Jenz, Leitsch; Caci, Sano, Amiri, Mwene; Hong, Lee; Burkardt (c)

RB Leipzig (4-4-2): Gulácsi; Geertruida, Orbán (c), Castello, Henrichs; Nusa, Haidara, Vermeeren, Xavi Simons; Sesko, Openda

Migliori quote Mainz-RB Lipsia del 19-10-2024

Ospiti favoriti con quota massima @1.87 su Goldbet per la vittoria del Lipsia mentre il successo dei padroni di casa si gioca @4.10 di quota massima su NetBet mentre il pareggio lo trovate @3.75 su Sisal.

Le nostre scommesse su Mainz-RB Lipsia di Bundesliga

La free pick di questa settimana si concentra sul match della Mewa Arena col Mainz che ha vinto 2 delle ultime 3 partite, entrambe in trasferta, visto che in casa non si è ancora sbloccato con la prima vittoria (1 pareggio seguito da 2 sconfitte).

Fiducia nel Lipsia al comando con 14 punti dopo le ultime 2 vittorie, e una difesa solidissima con 2 gol concessi nelle prime 6 partite in cui questa squadra non ha mai perso. Andiamo con un altro successo del Lipsia che vuole interrompere una striscia di 4 precedenti senza vittorie col Mainz (2 pareggi e 2 sconfitte), una vera bestia nera.

La nostra free pick è: VITTORIA LIPSIA @1.87

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Resoconto Free Pick Bundesliga 2024-25

Ecco come stanno andando le scommesse sul campionato di calcio tedesco che trovate ogni giornata nel nostro sito, gratis per tutti. Al momento la Bundesliga è l’unico top-campionato di calcio in cui stiamo pagando, dopo che la scorsa stagione era stato invece uno dei migliori tornei per le nostre free pick. La stagione è ancora lunga e c’è tutto il tempo per recuperare, magari già da questo fine settimana.

RESOCONTO FREE PICK BUNDESLIGA (2-4, -2.57)

Borussia Dortmund-Francoforte: 1 @1.70✅

Bayer Leverkusen-Lipsia: 1 @1.75❌

Friburgo-Bochum: 1 @1.73✅

St.Pauli-RB Lipsia: 2 @1.67❌

Bayern Monaco-Leverkusen: 1+OVER 1.5 @1.85❌

Union Berlino-Borussia Dortmund: 2 -0.25 (AH) @1.88❌

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.