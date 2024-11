Una 9° giornata di Bundesliga, tra 1 e 3 novembre, piena di big match come Bayern-Union Berlino, Leverkusen-Stoccarda e Borussia Dortmund-RB Lipsia, ma per la nostra free pick ci concentriamo su una sfida di secondo piano, quella di domenica pomeriggio all’Europa Park Stadion. Pronostico Friburgo-Magonza 3 novembre 2024.

Programma completo e big match 9° giornata di Bundesliga

I campioni di Germania del Bayer Leverkusen apriranno la 9° giornata di Bundesliga: a far visita a Xabi Alonso e i suoi è lo Stoccarda, che di recente ha dato una lezione di calcio alla Juventus di Thiago Motta in Champions League.

Sabato il Bayern Monaco ancora imbattuto ospita all’Allianz Arena l’Union Berlino contro cui non ha mai perso: 7 vittorie e 2 pari nei 9 precedenti. Sfida verità tra Borussia Dortmund–Lipsia, con i gialloneri fin qui troppo altalenanti in campionato e perdenti sempre negli ultimi 3 match ufficiali considerando tutte le competizioni.

Il Friburgo cerca riscatto ospitando il Magonza, così come l’Eintracht Francoforte, 2 punti negli ultimi 3 turni (2 pareggi e 1 sconfitta) che ospita il fanalino di coda Bochum.

Calendario 9° giornata La Liga

01.11. 20:30 Leverkusen-Stoccarda

02.11. 15:30 Bayern-Union Berlino

02.11. 15:30 Francoforte-Bochum

02.11. 15:30 Hoffenheim-St. Pauli

02.11. 15:30 Kiel-Heidenheim

02.11. 15:30 Wolfsburg-Augusta

02.11. 18:30 Dortmund-RB Lipsia

03.11. 15:30 Friburgo-Magonza

03.11. 17:30 Monchengladbach-Brema

Probabili Formazioni Friburgo-Magonza

SC Freiburg (4-2-3-1): Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart, Günter (c); Eggestein, Osterhage; Dōan, Dinkçi, Grifo; Adamu.

FSV Mainz 05 (3-4-2-1): Zentner; Kohr, Jenz, Leitsch; Caci, Sano, Amiri (c), Mwene; Nebel, Lee; Sieb.

Migliori quote Friburgo-Magonza del 03-11-2024

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 su questo match di calcio. La vittoria interna si trova in quota massima (e in discesa) @1.72 su Sisal mentre su Lottomatica la giocate @1.70. La vittoria esterna è offerta @4.75 da Snai e a @4.60 su NetBet mentre la quota massima del pareggio è su Goldbet @3.85.

Pronostico Friburgo-Magonza 3 novembre 2024: le nostre scommesse

Il Friburgo vuole riscattare la sconfitta di Lipsia dell’ultimo turno che ha stoppato una mini serie di 2 vittorie. I padroni di casa potranno superare un Magonza che ha vinto solo 1 delle ultime 4 partite ed è sceso al 13° posto. Il Friburgo non ha mai perso nelle ultime 6 contro il Mainz (2 vittorie e 4 pari).

Il nostro pronostico Friburgo-Magonza: 1 @1.72

Resoconto Free Pick Bundesliga 2024-25

Dopo due casse consecutive la settimana scorsa siamo tornati a pagare in Bundesliga, uno dei pochi campionati in cui stiamo faticando, colpa del Borussia Dortmund che ha deluso sul campo dell’Augusta.

RESOCONTO FREE PICK BUNDESLIGA (3-5, -2.70)

Borussia Dortmund-Francoforte: 1 @1.70✅

Bayer Leverkusen-Lipsia: 1 @1.75❌

Friburgo-Bochum: 1 @1.73✅

St.Pauli-RB Lipsia: 2 @1.67❌

Bayern Monaco-Leverkusen: 1+OVER 1.5 @1.85❌

Union Berlino-Borussia Dortmund: 2 -0.25 (AH) @1.88❌

Main-Lipsia: 2 @1.87 ✅

Augusta-Borussia Dortmund: 2 @1.90❌

