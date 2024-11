Perfetto in casa, pessimo in trasferta, è questo il rendimento che sta tenendo il Borussia Dortmund ben lontano dalla prima posizione occupata dal Bayern Monaco che torna ad allungare mentre il Bayer Leverkusen continua a pareggiare troppe partite. Risultati Bundesliga giornata 10.

Risultati Bundesliga giornata 10: Borussia Dortmund a due velocità

Il Bayern Monaco si porta a +5 sul RB Lipsia ed una delle 2 big delle prime 7 in classifica a vincere nella 10° giornata di Bundesliga, e lo fa non senza faticare nel 1-0 sul campo del St.Pauli. Dietro il Lipsia si allontana ancora visto che dopo la sconfitta a Dortmund non è andato oltre l’1-1 interno col Monchengladbach. Colpaccio dell’Enitracht Francoforte che passa 3-2 nello spettacolare big match a Stoccarda.

Dietro continuano ad arrivare troppi pareggi per il Bayer Leverkusen (4 X nelle ultime 5 giornate di campionato) dopo l’1-1 sul campo del Bochum. Pareggiano anche Union Berlino-Friburgo, le ultime squadre che occupano le prime 6 posizioni che valgono l’Europa. Non ne approfitta il Borussia Dortmund che anzi perde terreno dopo l’1-3 sul campo del Mainz. I gialloneri sono un caso interessante: perfetti nelle partite in casa a Dortmund (5 vittorie su 5 con 14 gol segnati e 6 concessi), ma mai vincenti in trasferta con 1 pareggio e 4 sconfitte consecutive.

A livello statistico e curiosità per le scommesse segnaliamo che il Borussia Dortmund è anche la miglior squadra da Over del campionato di calcio in Germania, con O/U 8-2, assieme a Werder Brema, Stoccarda ed Augusta, ma è nelle partite del Werder e dello Stoccarda che vediamo il numero più alto di gol totali (3.8). La miglior squadra da Under è l’Union Berlino con O/U 3-7. Nelle partite della squadra della capitale vediamo appena 1.7 gol totali di media.

Quote Antepost: il Bayern Monaco ha già vinto secondo i book

Il Bayern Monaco sembra aver vinto già il campionato di calcio tedesco, anche se si sono giocate solo 10 partite. I bavaresi stanno già con quota simbolica @1.07, col bis del Bayer Leverkusen che si allontana @12 volte la posta. Ecco le ultime quote aggiornate sulla lavagna di Bet365.

Poco da dire anche nella lavagna per i Capocannonieri dove domina Harry Kane @1.14, bomber del Bayern con 11 gol a referto, che stacca anche in questo caso un giocatore del Leverkusen, Victor Boniface @21 con 6 reti all’attivo, proprio come Serouh Guirassy del Borussia.

Prossima giornata: 11° giornata con Borussia Dortmund-Friburgo

Dopo la sosta per la Nations League, il campionato di calcio tedesco tornerà dal 22 al 24 novembre con l’11° giornata di Bundesliga, aperta dall’anticipo Bayern Monaco-Augusta, con capoclassifica subito in campo e stra favoriti. La sfida più interessante è Borussia Dortmund-Friburgo e la lavagna di Planetwin365 favorisce i padroni di casa @1.60 contro la vittoria ospite che si gioca @4.85. Le prime puntate degli scommettitori di PW365 vanno quasi al 60% sul Borussia vincente, mentre solo il 19% al momento crede nella vittoria esterna.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.