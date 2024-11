Dal 22 al 24 novembre 2024 torna il campionato di calcio tedesco con l’11° giornata di Bundesliga. Vediamo il programma completo, i big match da non perdere e le scommesse gratuite sul calcio, che questa volta si concentrano sul big match di Dortmund.Pronostico Borussia Dortmund-Friburgo 23 novembre 2024.

Pronostico Borussia Dortmund-Friburgo 23 novembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Tra le sfide più interessanti dell’11° giornata di Bundesliga c’è Borussia Dortmund-Friburgo, due formazioni importanti che non hanno ancora dimostrato a cosa possono ambire in questa stagione di alti e bassi.

Al momento è avanti il Friburgo al 5° posto con 17 punti, anche se non vince da 3 giornate, con 1 sconfitta seguita da 2 pareggi. L’attacco in particolare è calato col Friburgo che è riuscito a segnare solo 1 rete in queste ultime 3 giornate.

Il Borussia Dortmund è attualmente al 7° posto con 16 punti, uno in meno del Friburgo che i gialloneri puntano a superare questo fine settimana, sfruttando anche il fattore campo. Infatti il Borussia quest’anno è una squadra a due facce: quella pessima in trasferta (0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, la squadra di Dortmund sarebbe terzultima contando solo queste partite); e quella micidiale in casa al Signal Iduna Park dove ha sempre vinto (5 vittorie su 5 con 14 reti segnate).

Probabili Formazioni Borussia Dortmund-Friburgo 23.11.2024

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Nmecha, Gross; Beier, Brandt, Gittens; Guirassy.

SC Freiburg (4-2-3-1): Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart, Günter (c); Eggestein, Osterhage; Dōan, Dinkçi, Grifo; Adamu.

Guida TV Bundesliga: dove vedere Borussia Dortmund-Friburgo?

Borussia Dortmund-Friburgo avrà luogo sabato 23 novembre 2024 alle 15.30 presso il Signal Iduna Park di Dortmund. La sfida tra Borussia Dortmund e Friburgo sarà visibile su Sky Sport.

Quote Borussia Dortmund-Friburgo, Bundesliga 11° giornata

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per le scommesse 1X2 sul calcio, per questo match valido per la 11° giornata di Bundesliga. Borussia Dortmund favorita in casa @1.67 su NetBet e @1.65 su Lottomatica. La vittoria esterna si gioca @4.75 di quota massima su Sisal e Goldbet mentre troviamo il pareggio sopra @4 volte la posta su tutti i principali operatori.

Le nostre scommesse su Borussia Dortmund-Friburgo, Bundesliga

Abbiamo visto che il fattore campo conta e non poco per il Borussia Dortmund mentre il Friburgo ha fatto solo 1 punto nelle ultime 2 trasferte. Anche i precedenti sono dalla parte dei gialloneri che hanno sempre battuto il Friburgo negli ultimi 5 scontri diretti, compreso il più recente 3-0 sempre qui alla Signal Iduna Park. Prendiamo la vittoria dei padroni di casa.

Risultato esatto Borussia Dortmund-Friburgo

Come risultati esatti di questa sfida abbiamo scelto tre opzioni, andando ovviamente più verso il Borussia che abbiamo preso vincente nella free pick principale in singola discussa prima, e andiamo con: 2-0, 2-1, 1-3.

Il turno completo del campionato di calcio tedesco

L’11° giornata di Bundesliga inizia con il Bayern Monaco capolista che ospita l’Augusta che non ha mai perso negli ultimi 3 turni (2 pareggi e 1 vittoria), ma è sempre uscito sconfitto nelle ultime 4 sfide con i bavaresi.

Il Lipsia, che ha ottenuto 1 solo punto negli ultimi 2 turni di campionato, sarà di scena in casa dell’Hoffenheim, che ha bisogno di punti per costruirsi la salvezza. Il Bayer Leverkusen, campione in carica, proverà a superare la “pareggite” (3 X consecutive) contro l’Heidenheim, mentre l’Eintracht Francoforte dovrà fare attenzione al Werder Brema, che ha perso 1 sola volta nei 4 turni più recenti.

Proverà a rientrare nella lotta Champions l’Union Berlino, che farà visita al Wolfsburg (12) dopo 3 turni senza successi (2 pareggi e una sconfitta). 3 vittorie, 1 pari e 1 sconfitta per la squadra della capitale tedesca negli ultimi 5 precedenti contro i Lupi.

CALENDARIO 11° GIORNATA BUNDESLIGA

22.11. 20:30 Bayern-Augusta

23.11. 15:30 Dortmund-Friburgo

23.11. 15:30 Hoffenheim-RB Lipsia

23.11. 15:30 Leverkusen-Heidenheim

23.11. 15:30 Stoccarda-Bochum

23.11. 15:30 Wolfsburg-Union Berlino

23.11. 18:30 Francoforte-Brema

24.11. 15:30 Kiel-Magonza

24.11. 17:30 Monchengladbach-St. Pauli

Resoconto Free Pick Bundesliga 24-25

Prima della pausa abbiamo pagato mezzo investimento, grazie alla pick alla giocata asiatica. Proviamo a riprenderci questa settimana di ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali.

RESOCONTO FREE PICK BUNDESLIGA (3-6, -4.20)

Borussia Dortmund-Francoforte: 1 @1.70✅

Bayer Leverkusen-Lipsia: 1 @1.75❌

Friburgo-Bochum: 1 @1.73✅

St.Pauli-RB Lipsia: 2 @1.67❌

Bayern Monaco-Leverkusen: 1+OVER 1.5 @1.85❌

Union Berlino-Borussia Dortmund: 2 -0.25 (AH) @1.88❌

Main-Lipsia: 2 @1.87 ✅

Augusta-Borussia Dortmund: 2 @1.90❌

Friburgo-Magonza: 1 @1.72❌

Stoccarda-Francoforte: OVER 1.25 1°TEMPO ❌1/2

