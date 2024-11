Sabato 30 novembre, alle ore 18.30 dal Signal Iduna Park di Dortmund, si gioca il Der Klassiker tedesco, il grande big match tra Borussia e Bayern Monaco. Vediamo come si presentano le due grandi squadre del calcio tedesco a questo appuntamento. Pronostico Borussia Dortmund-Bayern Monaco 30 novembre 2024.

Pronostico Borussia Dortmund-Bayern Monaco 30 novembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Il match clou della 12° giornata di Bundesliga è ovviamente il Der Klassiker che si gioca sabato sera alla Signal Iduna Park con in campo Borussia Dortmund-Bayern Monaco.

Al momento il Bayern Monaco comanda con 29 punti, frutto di 9 vittorie, 2 pareggi e nemmeno una sconfitta in campionato. I bavaresi si sono dovuti impegnate in settimana nel 1-0 contro il PSG in Champions.

Più facile la trasferta di Champions del Borussia Dortmund che ha vinto 3-0 a Zagabria. Abbiamo parlato spesso dei problemi in trasferta dei gialloneri, rispetto al grande rendimento interno, quindi il Bayern dovrà fare molta attenzione su un campo in cui il Borussia ha sempre vinto in campionato (6 su 6 con 18 gol segnati e 6 concessi).

Sarà il Classico tedesco numero 136 tra le due squadre con il bilancio fin qui nettamente dalla parte dei bavaresi con 67 vittorie contro 33, mentre 35 sono i pareggi (265 le reti messe a segno dal Bayern contro le 168 dei gialloneri). L’ultimo scontro ha visto prevalere il Borussia Dortmund, che non aveva mai vinto nei precedenti incroci considerando tutte le competizioni (10 vittorie Bayern).

Probabili Formazioni Borussia Dortmund-Bayern Monaco di Bundesliga

BORUSSIA DORTMUND (4-1-4-1): Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Nmecha; Malen; Sabitzer, Brandt, Bynoe-Gittens; Beier

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim. Davies; Kimmich, Goretzka; Sanй, Musiala, Coman, Kane.

Guida TV Bundesliga: dove vedere il Der Klassiker tedesco?

Borussia Dortmund-Bayern Monacosi gioca alle ore 18:30 di sabato 30 novembre per la dodicesima giornata di Bundesliga. Verrа trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport (canale 251).

Per vedere la partita in streaming, Sky permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app Sky Go scaricabile su Pc, tablet e smartphone e sulla piattaforma Now TV.

Quote Borussia Dortmund-Bayern Monaco del 30 novembre 2024

Vediamo la comparazione delle migliori quote sulle scommesse 1X2 di calcio sul mercato italiano per questo match di Liga. Anche se gioca in casa i bookmakers sono nettamente contro il Borussia offerto fino @4.70 su NetBet e @4.50 su Lottomatica. La vittoria del Bayern si gioca invece @1.67 di quota massima su Sisal. Per il pareggio giocate su Snai @4.25.

Le nostre scommesse su Borussia Dortmund-Bayern Monaco di Bundesliga

Non sottovalutiamo il Borussia in casa, inoltre l’ultimo precedente contro il Bayern lo hanno vinto proprio i gialloneri per 2-0, e si giocava a Monaco. Prendiamo l’handicap asiatico col +1 sulla squadra di Dortmund.

Risultati esatti Borussia Dortmund-Bayern Monaco di Bundesliga

Per questo big match abbiamo scelto tre possibili risultati esatti a quota alta: 1-1, 0-3, 2-3.

Il turno completo del campionato di calcio tedesco

La 12° giornata di Bundesliga si apre venerdì con un match che mette in palio importanti punti salvezza tra St. Pauli–Kiel, mentre sabato il turno entrerà nel vivo con quasi tutte le big in campo tra cui il Der Klassiker di cui abbiamo già parlato.

L’Eintracht Francoforte, seconda forza del campionato, sarà di scena in casa dell’Heidenheim, mentre il Lipsia dovrà fare attenzione al Wolfsburg, imbattuto da 4 turni (2 vittorie e altrettanti pareggi). Il Bayer Leverkusen campione di Germania in carica farà visita all’Union Berlino, mai vittorioso negli ultimi 4 turni (2 pareggi e altrettante sconfitte).

CALENDARIO 12° GIORNATA BUNDESLIGA

29.11. 20:30 St. Pauli-Kiel

30.11. 15:30 Augusta-Bochum

30.11. 15:30 Brema-Stoccarda

30.11. 15:30 Friburgo-Monchengladbach

30.11. 15:30 RB Lipsia-Wolfsburg

30.11. 15:30 Union Berlino-Leverkusen

30.11. 18:30 Dortmund-Bayern

01.12. 15:30 Magonza-Hoffenheim

01.12. 17:30 Heidenheim-Francoforte

Resoconto Free Pick Bundesliga 2024-2025

RESOCONTO FREE PICK BUNDESLIGA (4-6, -3.53)

Borussia Dortmund-Francoforte: 1 @1.70✅

Bayer Leverkusen-Lipsia: 1 @1.75❌

Friburgo-Bochum: 1 @1.73✅

St.Pauli-RB Lipsia: 2 @1.67❌

Bayern Monaco-Leverkusen: 1+OVER 1.5 @1.85❌

Union Berlino-Borussia Dortmund: 2 -0.25 (AH) @1.88❌

Main-Lipsia: 2 @1.87 ✅

Augusta-Borussia Dortmund: 2 @1.90❌

Friburgo-Magonza: 1 @1.72❌

Stoccarda-Francoforte: OVER 1.25 1°TEMPO ❌1/2

Borussia Dortmund-Friburgo: 1 @1.67✅

