Andiamo a vedere le sfide più interessanti e il programma completo della 14° giornata di Bundesliga, che si apre subito con un match interessante per le scommesse, che abbiamo analizzato nel dettaglio con Pronostico Friburgo-Wolfsburg 13 dicembre 2024.

Pronostico Friburgo-Wolfsburg 13 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

L’anticipo del venerdì che apre al 14° giornata di Bundesliga vede di fronte Friburgo–Wolfsburg, entrambe appaiate a quota 21 e desiderose di fare punti per la corsa europea.

Il Friburgo è attualmente al 7° posto e dopo la vittoria interna col Mgladbach, ha pareggiato sul campo dell’Hoffenheim, ma in casa all’Europa-Park Stadion hanno perso solo una volta in stagione (4-1-1) con 11 gol segnati in 6 partite.

Il Wolfsburg è in grande forma e in rilancio al 5° posto dopo le ultime 4 vittorie con 13 gol segnati. I lupi hanno anche il 2° miglior rendimento esterno della Bundesliga con 4-1-1 e ben 16 gol in 6 partite segnate dall’attacco del Wolfsburg che ha vinto l’ultimo precedente giocato proprio a Friburgo per 2-1.

Guida TV Bundesliga: dove vedere Friburgo-Wolfsburg?

Il match tra Friburgo-Wolfsburg si giocherà venerdi 13 dicembre alle 20:30 e il match sarà trasmesso in esclusiva da Sky.

Probabili Formazioni Friburgo-Wolfsburg del 13.12.24

Friburgo (4-4-2): Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Gunter; Doan, Eggestein, Hofler, Osterhage; Holer, Gregoritsch. Allenatore: Schuster.

Wolfsburg (4-4-2): Grabara; Fischer, Vavro, Koulierakis, Maehle; Baku, Dardai, Arnold, Wimmer; Amoura, Tomas. Allenatore: Hasenhuttl.

Migliori Quote Friburgo-Wolfsburg di Bundesliga

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul calcio in questo match. I bookmakers, da Sisal a Snai, sono concordi nel dare il Friburgo @2.20, con il Wolfsburg sfavorito @3.30 su NetBet e Pareggio @3.35 su Goldbet.

Pronostico Friburgo-Wolfsburg del 13 dicembre 2024

Abbiamo visto che ultimamente le squadre hanno segnato tanto, il Friburgo in casa ha un ottima media reti, il Wolfsburg è la squadra che segna di più in trasferta. In 2 degli ultimi 3 precedenti entrambe le squadre sono andate a segno, e in un match che mette in palio punti importanti in chiave europea, puntiamo sul Gol/Gol da ambo le parti.

Risultato Esatto Friburgo-Wolfsburg del 13.12.2024

Per questa sfida abbiamo scelto tre possibili opzioni a quota alta per il risultato finale di questa partita di calcio: 3-2, 1-0, 1-2.

Il turno completo del campionato di calcio tedesco

Il Bayer Leverkusen dopo il successo di misura all’ultimo minuto con l’Inter in Champions, punta al 2° posto e al 4° successo consecutivo anche in campionato facendo visita all’Augusta, mentre il Bayern Monaco proverà ad allungare l’imbattibilità in casa del Magonza, contro cui non ha mai perso nei 3 precedenti più recenti di campionato (4 vittorie negli ultimi 5).

Il Borussia Dortmund, dopo 2 pareggi consecutivi, ospiterà l’Hoffenheim, formazione motivata e a caccia di punti salvezza, anche se sappiamo che il rendimento interno dei gialloneri è ben superiore a quello esterno, e il fattore campo di Dortmund si fa sentire.

La sfida ad alta quota più attesa è quella che chiude il turno domenica sera con Lipsia–Eintracht Francoforte, che sono in corsa con ambizioni Champions, tra due formazioni che però hanno perso entrambe in Europa in settimana, il Lipsia in casa contro l’Aston Villa in Champions, l’Eintracht in trasferta a Lione in EL. 3 vittorie del Lipsia, 1 pari e 1 vittoria del Francoforte negli ultimi 5 scontri diretti.

CALENDARIO 14° GIORNATA BUNDESLIGA

13.12. 20:30 Friburgo-Wolfsburg

14.12. 15:30 Augusta-Leverkusen

14.12. 15:30 Magonza-Bayern

14.12. 15:30 Monchengladbach-Kiel

14.12. 15:30 Union Berlino-Bochum

14.12. 18:30 St. Pauli-Brema

15.12. 15:30 Heidenheim-Stoccarda

15.12. 17:30 Dortmund-Hoffenheim

15.12. 19:30 RB Lipsia-Francoforte

Resoconto Free Pick Bundesliga 2024-2025

RESOCONTO FREE PICK BUNDESLIGA (5-7-1, -2.78)

Borussia Dortmund-Francoforte: 1 @1.70✅

Bayer Leverkusen-Lipsia: 1 @1.75❌

Friburgo-Bochum: 1 @1.73✅

St.Pauli-RB Lipsia: 2 @1.67❌

Bayern Monaco-Leverkusen: 1+OVER 1.5 @1.85❌

Union Berlino-Borussia Dortmund: 2 -0.25 (AH) @1.88❌

Main-Lipsia: 2 @1.87 ✅

Augusta-Borussia Dortmund: 2 @1.90❌

Friburgo-Magonza: 1 @1.72❌

Stoccarda-Francoforte: OVER 1.25 1°TEMPO ❌1/2

Borussia Dortmund-Friburgo: 1 @1.67✅

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: 1 +1 (AH) @1.75✅

Hoffenheim-Friburgo: 2 +0 (AH) @1.870️⃣

