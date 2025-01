Anche il campionato di calcio tedesco arriva da un turno infrasettimanali, e torna in campo nel weekend con la 18° giornata di Bundesliga, che in verità inizia già venerdì con un anticipo di lusso: Francoforte-Borussia Dortmund, anche se noi per la free pick di questo turno ci concentriamo sul Pronostico Bochum-RB Lipsia 18 gennaio 2025.

Pronostico Bochum-RB Lipsia 18 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere le analisi approfondite su Bochum-RB Lipsia che si sfidano sabato pomeriggio al Vonovia Ruhrstadion alle ore 15:30 per la 18° giornata di Bundesliga.

Il Bochum fanalino di coda ha dato segnali di ripresa con 2 vittorie nelle ultime 3 giornate in cui ha fatto più punti che nei precedenti 13 turni di campionato, per la formazione col peggior attacco di Bundesliga (solo 14 gol all’attivo in 17 partite).

Il Lipsia ha altri obiettivi visto che è al 4° posto con 30 punti, anche se ha da gestire diverse assenze e ha perso 2 delle ultime 3 partite, entrambe in trasferta, intervallate dal successo interno per 4-2 sul Brema.

Probabili formazioni Bochum-RB Lipsia

Bochum (3-4-3): Drewes, Ordets, Masovic, Bernardo, Wittek, Bero, Sissoko, Passlack, Holtmann, Hoffman, Miyoshi.

RB Lipsia (3-4-2-1): Gulasch, Orban Willi, Klostermann, Seiwald, Kampl, Raum, Baku, Vermeeren, Openda, Simons, Sesko.

Guida TV Bundesliga dove vedere Bochum-RB Lipsia?

Puoi vedere i match di Bundesliga in esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming su Sky go e NOW.

Migliori quote Bochum-RB Lipsia, 18° giornata Bundesliga

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio. Ospiti favoriti in quota @2.00 su Sisal mentre la vittoria interna si gioca @3.60 su NetBet, con pareggio @3.60 su Lottomatica e Goldbet.

Pronostico Bochum-RB Lipsia del 18.01.2025

Il Lipsia ha bisogno di migliorare il rendimento esterno se vuole rimanere tra le prime della classe, dopo 4 sconfitte nelle ultime 5 partite lontano da casa. Sul campo del fanalino di coda la squadra della Red Bull ha una possibilità da non mancare contro il Bochum che ha già battuto 1-0 all’andata in casa, e lo scorso anno ha vinto con un netto 4-1 nell’ultimo viaggio al al Vonovia Ruhrstadion. Giochiamo la vittoria ospite per un raddoppio pieno.

Risultato Esatto Bochum-RB Lipsia, Bundesliga

Per questo match abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-2, 1-3.

Programma completo 18° giornata di Bundesliga tedesca

Il 18° di Bundesliga si apre con il big match tra Eintracht Francoforte–Borussia Dortmund, anticipo di lusso con i gialloneri che non possono più sbagliare se non vogliono perdere contatto con la zona Europea. Il Bayern Monaco capolista ospita all’Allianz Arena il Wolfsburg che ha vinto 2 partite di fila, ma ha perso 19 delle più recenti 21 sfide contro i bavaresi.

Sfida che mette in palio punti importanti per l’Europa tra Stoccarda–Friburgo, mentre il Bayer Leverkusen se la vedrà in casa con il Borussia Monchengladbach, che è reduce da 2 sconfitte consecutive.

CALENDARIO 18° GIORNATA BUNDESLIGA

17.01. 20:30 Francoforte-Dortmund

18.01. 15:30 Bayern-Wolfsburg

18.01. 15:30 Bochum-RB Lipsia

18.01. 15:30 Heidenheim-St. Pauli

18.01. 15:30 Kiel-Hoffenheim

18.01. 15:30 Stoccarda-Friburgo

18.01. 18:30 Leverkusen-Monchengladbach

19.01. 15:30 Union Berlino-Magonza

19.01. 17:30 Brema-Augusta

Resoconto Free Pick Bundesliga 24-25

RESOCONTO FREE PICK BUNDESLIGA (7-8-1, -2.03)

Borussia Dortmund-Francoforte: 1 @1.70✅

Bayer Leverkusen-Lipsia: 1 @1.75❌

Friburgo-Bochum: 1 @1.73✅

St.Pauli-RB Lipsia: 2 @1.67❌

Bayern Monaco-Leverkusen: 1+OVER 1.5 @1.85❌

Union Berlino-Borussia Dortmund: 2 -0.25 (AH) @1.88❌

Main-Lipsia: 2 @1.87 ✅

Augusta-Borussia Dortmund: 2 @1.90❌

Friburgo-Magonza: 1 @1.72❌

Stoccarda-Francoforte: OVER 1.25 1°TEMPO ❌1/2

Borussia Dortmund-Friburgo: 1 @1.67✅

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: 1 +1 (AH) @1.75✅

Hoffenheim-Friburgo: 2 +0 (AH) @1.870️⃣

Friburgo-Wolfsburg: GOL SI @1.70✅

Wolfsburg-Borussia Dortmund: 1 (0, +0.5) @1.92❌

St. Pauli-Francoforte: 2 @2.05 ✅

