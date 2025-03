Nel fine settimana si gioca la 26° giornata di Bundesliga, il massimo campionato di calcio tedesco che abbiamo analizzato con il calendario completo, le sfide da non perdere il Pronostico Mainz-Friburgo 15 marzo 2025, le due sorprese di questa stagione in Germania.

Pronostico Mainz-Friburgo 15 marzo 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo le analisi con probabili formazioni, guida tv, statistiche, migliori quote e i consigli per le scommesse su Mainz-Friburgo, match valido per la 26° giornata di Bundesliga 2024-2025.

Il Mainz sta strabiliando ed è salito al 3° posto dopo le ultime 4 vittorie consecutive in campionato, con 9 gol segnati e solo 2 concessi in questo arco di tempo. La squadra di Magonza al momento ha la miglior difesa del campionato di calcio tedesco.

Il Friburgo è al 5° posto, appena 3 punti dietro al Mainz, quindi una vittoria potrebbe sancire l’aggancio. Un Friburgo che non perde da 6 giornate in Bundesliga, anche se dopo 4 vittorie di fila ha un pò rallentato con gli ultimi 2 pareggi, entrambi per 0-0.

Probabili Formazioni Mainz-Friburgo

FSV Mainz 05 (3-4-2-1): Zentner; Da Costa, Jenz, Kohr; Caci, Sano, Amiri, Mwene; Nebel, Lee; Burkardt (c)

SC Freiburg (4-2-3-1): Atubolu; Sildillia, Ginter, Lienhart, Günter (c); Eggestein, Osterhage; Doan, Holer, Grifo; Adamu

Guida TV Bundesliga: dove vedere Mainz-Friburgo?

Squadre in campo sabato 15 marzo 2025 alle ore 15:30. Sky detiene i diritti del campionato tedesco 2024-2025 e potrete seguire questo match su Skysport.it.

Migliori quote Mainz-Friburgo, Bundesliga

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul mercato italiano per questo match di calcio europeo. Il Mainz in casa è favorita @2.00 su Sisal mentre la vittoria del Friburgo si gioca fino @4.10 su NetBet, col pareggio @3.40 su Goldbet.

Pronostici Mainz-Friburgo: le nostre scommesse

Il Friburgo arriva da un doppio 0-0, 5° Under nelle ultime 6 partite di campionato. Il Mainz ha la miglior difesa del campionato tedesco, arriva da 2 partite ad alto punteggio, ma prima aveva segnato 5 Under consecutivi. Il Mainz in casa è la miglior squadra da Under in Germania (4 Under di fila, O/U 3-9 stagionale e 2.2 gol totali di media) nelle partite alla Mewa Arena. Il Friburgo è la 2° miglior squadra da Under in trasferta dove arriva da 3 partite consecutive a basso punteggio. 0-0 all’andata a Friburgo, il 4° Under consecutivo negli ultimi precedenti tra queste due formazioni.

Risultato Esatto Mainz-Friburgo, Bundesliga

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 2-1, 0-0.

Programma completo 26° giornata Bundesliga 2024-2025

L’anticipo St. Pauli–Hoffenheim apre la 26° giornata di Bundeslig. Abbiamo già parlato del match di sabato pomeriggio tra Magonza–Friburgo mentre la capolista Bayern Monaco, dopo il ko interno contro il Bochum, farà visita all’Union Berlino, contro cui non ha mai perso ottenendo 8 vittorie e 3 pareggi negli 11 incroci di Bundesliga.

Quella tra Lipsia–Borussia Dortmund è una sfida tra deluse, anche se i gialloneri sono reduci dal passaggio del turno in Champions che ha dato nuovo entusiasmo. Domenica, trasferta a Bochum per l’Eintracht Francoforte, che si è allontanato dalla zona alta della classifica dopo le ultime tre sconfitte.

A chiudere il programma sarà l’interessante sfida tra lo Stoccarda, che si è un pò bloccato visto che non ha mai vinto negli ultimi 4 turni (2 pareggi e altrettante sconfitte) e il Bayer Leverkusen.

CALENDARIO 26° GIORNATA BUNDESLIGA

14.03. 20:30 St. Pauli-Hoffenheim

15.03. 15:30 Augusta-Wolfsburg

15.03. 15:30 Brema-Monchengladbach

15.03. 15:30 Magonza-Friburgo

15.03. 15:30 Union Berlino-Bayern

15.03. 18:30 RB Lipsia-Dortmund

16.03. 15:30 Bochum-Francoforte

16.03. 17:30 Heidenheim-Kiel

16.03. 19:30 Stoccarda-Leverkusen

Resoconto Free Pick Bundesliga 24-25

RESOCONTO FREE PICK BUNDESLIGA (10-12-1, -3.11

Borussia Dortmund-Francoforte: 1 @1.70✅

Bayer Leverkusen-Lipsia: 1 @1.75❌

Friburgo-Bochum: 1 @1.73✅

St.Pauli-RB Lipsia: 2 @1.67❌

Bayern Monaco-Leverkusen: 1+OVER 1.5 @1.85❌

Union Berlino-Borussia Dortmund: 2 -0.25 (AH) @1.88❌

Main-Lipsia: 2 @1.87 ✅

Augusta-Borussia Dortmund: 2 @1.90❌

Friburgo-Magonza: 1 @1.72❌

Stoccarda-Francoforte: OVER 1.25 1°TEMPO ❌1/2

Borussia Dortmund-Friburgo: 1 @1.67✅

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: 1 +1 (AH) @1.75✅

Hoffenheim-Friburgo: 2 +0 (AH) @1.870️⃣

Friburgo-Wolfsburg: GOL SI @1.70✅

Wolfsburg-Borussia Dortmund: 1 (0, +0.5) @1.92❌

St. Pauli-Francoforte: 2 @2.05 ✅

Bochum-RB Lipsia: 2 @2.00❌

Mainz-Stoccarda: 2 (+0 AH) @1.80❌

Francoforte-Wolfsburg: GOL SI+OVER 2.5 @1.80❌

RB Lipsia-St.Pauli: 1 @1.62✅

Leverkusen-Bayern Monaco: OVER 2.5 @1.62❌

Mainz-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.73✅

Francoforte-Leverkusen: OVER 2.5 @1.67✅

Kiel-Stoccarda: GOL SI+OVER 2.5 @1.90✅

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.