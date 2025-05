Ultimo turno del campionato di calcio tedesco, la 34° giornata di Bundesliga tutta in campo in contemporanea sabato 17 maggio, nel pomeriggio alle ore 15:30. Noi ci focalizziamo sul Pronostico RB Lipsia-Stoccarda 17 maggio 2025.

Pronostico RB Lipsia-Stoccarda 17 maggio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di RB Lipsia-Stoccarda con probabili formazioni, migliori quote, guida tv e i consigli per le scommesse su questo match valido per la 34° giornata di Bundesliga 2024-2025.

Ultima chance per il Lipsia di recuperare almeno la 6° posizione, l’ultima che vale l’Europa (Conference League) anche se la squadra della Red Bull non vince da 4 giornate di campionato, con 3 pareggi (inclusi gli ultimi 2) e 1 sconfitta.

Stagione un pò deludente anche per lo Stoccarda che è dietro 4 punti al Lipsia e non può più raggiungere la zona europea, anche se la squadra di Low ha vinto le ultime 2 giornate con 5 gol segnati e nemmeno uno concesso.

Probabili Formazioni RB Lipsia-Stoccarda

Lipsia 4-4-2: Gulacsi; Nedeljkovic, Lukeba, Bitshiabu, Raum; Baumgartner, Seiwald, Kampl, Simons; Sesko, Openda.

Stoccarda 4-2-3-1: Nubel; Stenzel, Jaquez, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Millot; Leweling, Woltemade, Fuhrich; Undav.

Migliori quote RB Lipsia-Stoccarda

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Padroni di casa favoriti @2.05 di quota massima su Sisal mentre la vittoria esterna si gioca @3.10 su Snai col pareggio @4.25 su Goldbet.

I nostri pronostici RB Lipsia-Stoccarda

Il Lipsia ha perso le ultime 3 sfide dirette contro lo Stoccarda, compresi i 2 precedenti di quest’anno, 1-2 in campionato e 1-3 in coppa, ma sempre in trasferta a Stoccarda. In casa giochiamo sul riscatto del Lipsia che inoltre ha una motivazione maggiore per sperare ancora nell’Europa, a differenza dello Stoccarda che gioca per nulla, se non per la gloria. In ogni caso non ci fidiamo del tutto del Lipsia che giochiamo con mezzo rimborso in caso di pareggio grazie all’handicap asiatico proposto da Bet365.

Il nostro pronostico RB Lipsia-Stoccarda: 1 (0, -0.5 AH) @1.75

Risultato Esatto RB Lipsia-Stoccarda

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 2-2, 2-1.

Resoconto Free Pick Bundesliga 2024-2025

RESOCONTO FREE PICK BUNDESLIGA (12-18-1, -7.31)

Borussia Dortmund-Francoforte: 1 @1.70✅

Bayer Leverkusen-Lipsia: 1 @1.75❌

Friburgo-Bochum: 1 @1.73✅

St.Pauli-RB Lipsia: 2 @1.67❌

Bayern Monaco-Leverkusen: 1+OVER 1.5 @1.85❌

Union Berlino-Borussia Dortmund: 2 -0.25 (AH) @1.88❌

Main-Lipsia: 2 @1.87 ✅

Augusta-Borussia Dortmund: 2 @1.90❌

Friburgo-Magonza: 1 @1.72❌

Stoccarda-Francoforte: OVER 1.25 1°TEMPO ❌1/2

Borussia Dortmund-Friburgo: 1 @1.67✅

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: 1 +1 (AH) @1.75✅

Hoffenheim-Friburgo: 2 +0 (AH) @1.870️⃣

Friburgo-Wolfsburg: GOL SI @1.70✅

Wolfsburg-Borussia Dortmund: 1 (0, +0.5) @1.92❌

St. Pauli-Francoforte: 2 @2.05 ✅

Bochum-RB Lipsia: 2 @2.00❌

Mainz-Stoccarda: 2 (+0 AH) @1.80❌

Francoforte-Wolfsburg: GOL SI+OVER 2.5 @1.80❌

RB Lipsia-St.Pauli: 1 @1.62✅

Leverkusen-Bayern Monaco: OVER 2.5 @1.62❌

Mainz-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.73✅

Francoforte-Leverkusen: OVER 2.5 @1.67✅

Kiel-Stoccarda: GOL SI+OVER 2.5 @1.90✅

Mainz-Friburgo: UNDER 2.5 @1.73❌

Leverkusen-Bochum: 1/1 @1.75❌

Brema-Francoforte: 2 +0 (AH) @1.87❌

Monchengladbach-Friburgo: 1 (0, -0.5 AH) @1.90❌

Dortmund-Monchengladbach: OVER 2.5+GOL SI @1.75✅

Wolfsburg-Friburgo: OVER 2.5 @1.73❌

Heidenheim-Bochum: UNDER 2.5 @2.05✅

Union Berlino-Heidenheim: UNDER 2.5 @1.95❌

