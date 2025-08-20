Il 22 agosto inizia la stagione 2025-2026 di Bundesliga, il campionato di calcio tedesco, che parte subito con un anticipo di lusso, il big match tra i campioni in carica del Bayern Monaco e il Lipsia in campo venerdì sera dalle ore 20:30 all’Allianz Arena. Pronostico Bayern Monaco-RB Lipsia 22 agosto 2025.

Anteprima Bundesliga 2025-2026: le favorite e le possibili sorprese

Tutto pronto per l’inizio della Bundesliga 2025-2026, il campionato di calcio tedesco giunto alla sua 63° edizione che prenderà il via dal 22 agosto, come la Serie A e la B. Andiamo a vedere quello che c’è da sapere per le scommesse stagionali e la situazione al via, poi dopo andremo ad analizzare nel dettaglio anche la prima giornata e vi daremo una free pick.

Chi vincerà l’ambito Meisterschale? Il Bayern Monaco riparte come campione in carica e squadra da battere, con i bavaresi di Vincent Kompany che cercano il big ma le pretendenti non mancano, ad iniziare dal Borussia Dortmund, dove Niko Kovač ha dato il via a una ristrutturazione ambiziosa. Anche il Bayer Leverkusen è all’anno zero della rifondazione dopo l’addio di Xabi Alonso che ha innescato un esodo di stelle che ha costretto il club a una ricostruzione quasi totale sotto la nuova guida di Erik ten Hag, un allenatore in cerca di riscatto. Le cessioni dei gioielli Florian Wirtz e Jeremie Frimpong al Liverpool e del leader difensivo Jonathan Tah al Bayern hanno privato la squadra di molto talento. Gli acquisti più onerosi sono stati quelli del difensore Jarell Quansah dal Liverpool e del trequartista Malik Tillman dal PSV Eindhoven. La preparazione estiva è stata turbolenta, con un esordio shock (sconfitta 5-1 contro il Flamengo U20) seguito da risultati più incoraggianti. Nonostante la rivoluzione, il Leverkusen è considerato una delle principali contendenti.

Tornando al Bayern Monaco, la preparazione estiva ha fornito indicazioni positive, culminate nella vittoria per 4-0 contro il Tottenham. Il calciomercato è stato strategico l’acquisto dell’esterno colombiano Luis Díaz dal Liverpool, un investimento che aggiunge talento a un reparto già guidato dal capocannoniere Harry Kane. Il vero colpo da maestro, però, è stato l’ingaggio del difensore centrale Jonathan Tah dai rivali di Leverkusen. Sul fronte delle uscite, la stagione segna l’addio della leggenda Thomas Müller, trasferitosi in MLS.

Il Borussia Dortmund sul mercato ha visto l’arrivo del centrocampista Jobe Bellingham dal Sunderland, ma sono stati riscattati i prestiti di Yan Couto e Daniel Svensson mentre la cessione di Jamie Gittens al Chelsea ha fruttato 65 milioni di euro nella cassa del club giallonero.ù

Le possibili sorprese: occhio a Lipsia e Francoforte

Al di là delle favorite, un gruppo di squadre ambiziose è pronto a lottare per le posizioni europee. L’RB Leipzig, dopo una stagione deludente, ha l’obbligo di un riscatto immediato. Gli arrivi di Johan Bakayoko dal PSV e il riscatto di Arthur Vermeeren testimoniano la volontà di tornare ai vertici.

L’Eintracht Frankfurt rappresenta invece un modello di gestione virtuosa. Dopo l’eccellente terzo posto della scorsa stagione, il club ha reinvestito i proventi della cessione record di Hugo Ekitike al Liverpool (95 milioni di euro) in giocatori affidabili come Jonathan Burkardt e Ritsu Dōan, candidandosi con forza a un’altra qualificazione in Champions League.

Da monitorare anche il VfB Stuttgart, chiamato a una difficile riconferma dopo il secondo posto del 2023/2024, e le neopromosse St. Pauli e Hamburger SV, il cui ritorno riaccende una delle rivalità più sentite del calcio europeo.

Quote Antepost: chi vincerà il Meisterschale?

Vediamo le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Bundesliga 2025-2026 secondo i bookmakers che come prevedibile favoriscono nettamente il Bayern Monaco, col Bayer Leverkusen primo avversario, ma molto staccato.

Bundesliga: la prima giornata della stagione 2025-2026

Il weekend tra il 22 e il 24 agosto segna l’inizio ufficiale delle ostilità con la 1° giornata di Bundesliga, con un calendario d’apertura che promette subito emozioni forti visto che ad aprire le danze nell’anticipo di venerdì 22 agosto alle 20:30 all’Allianz Arena saranno Bayern Monaco-RB Lipsia, subito un big match da non perdere.

Il resto del programma offre spunti di enorme interesse. Sabato 23 agosto alle 18:30, il St. Pauli farà il suo ritorno in Bundesliga ospitando il Borussia Dortmund in un’atmosfera che si preannuncia incandescente. Sebbene lo storico veda un netto predominio del Dortmund, il St. Pauli ha già dimostrato di poter compiere l’impresa, come nella vittoria in DFB-Pokal del 2022. Sempre sabato, alle 15:30, il Bayer Leverkusen di ten Hag farà il suo esordio contro l’Hoffenheim, un banco di prova per una squadra completamente rinnovata. Domenica 24 agosto alle 17:30, andrà in scena la classica Borussia Mönchengladbach vs. Hamburger SV, che riaccende una rivalità storica. Ecco il programma completo della 1° giornata in Germania.

Venerdì 22 Agosto 2025

20:30: Bayern Monaco vs. RB Leipzig

Sabato 23 Agosto 2025

15:30: Bayer Leverkusen vs. Hoffenheim

15:30: Eintracht Frankfurt vs. Werder Brema

15:30: SC Freiburg vs. Augsburg

15:30: Union Berlino vs. VfB Stuttgart

15:30: 1. FC Heidenheim vs. Wolfsburg

18:30: St. Pauli vs. Borussia Dortmund

Domenica 24 Agosto 2025

15:30: Mainz 05 vs. Colonia

17:30: Borussia M’gladbach vs. Amburgo

Pronostico Bayern Monaco-RB Lipsia 22 agosto 2025: analisi, guida tv, formazioni e scommesse

Ovviamente non possiamo non prendere in analisi proprio l’anticipo di venerdì che apre il campionato di calcio tedesco, in quello che è anche il big match più atteso di questo inizio di Bundesliga. Le quote sono tutte per il Bayern vincente, ma noi ci concentriamo più sulle reti e speriamo subito in un avvio spettacolare tra due squadre che hanno sempre regalato molti gol nei precedenti. Lo scorso anno per esempio al 5-1 dell’andata a Monaco ha fatto seguito un altro match da sei reti totali nella sfida di ritorno a Lipsia, chiusa in pareggio per 3-3, un match pirotecnico che speriamo di vedere anche oggi con OVER 2.5 @1.80 su Bet365 come giocata principale di questa 1° giornata di Bundesliga, campionato che lo scorso anno ci ha dato davvero tante soddisfazioni con le nostre free pick.

Probabili Formazioni Bayern Monaco-RB Lipsia

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Olise, Luis Diaz; Kane. All.: Kompany

LIPSIA (4-3-3): Gulacsi; Nedeljkovic, Orban, Lukeba, Raum; Schlager, Seiwald, Simons; Bakayoko, Openda, Nusa. All.: Werner.

Guida TV Bundesliga: dove vedere Bayern-Lipsia?

Il match tra Bayern Monaco e Lipsia si gioca venerdì 22 agosto 2025 all’Allianz Arena di Monaco. Il fischio d’inizio dell’incontro del campionato tedesco è previsto alle ore 20:30 e sarà trasmesso in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Mix(211). Sarà inoltre possibile vedere la partita in tv su NOW o in streaming su Sky Go.

