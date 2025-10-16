La 7° giornata di Bundesliga si gioca dal 17 al 19 ottobre 2025, ma tutti i riflettori sono puntati sul big match di sabato, ore 18:30 dall’Allianz Arena dove va in scena un ennesimo scontro di Der Klassiker del calcio tedesco. Pronostico Bayern-Dortmund 18 ottobre 2025.

Pronostico Bayern-Dortmund 18 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Bayern Monaco-Borussia Dortmund, match della 7° giornata di Bundesliga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.

In arrivo un altro Der Klassiker col Bayern Monaco che al momento è al comando del campionato di calcio tedesco con un ruolino di marcia perfetto: 6 vittorie su 6, con 25 gol segnati e solo 3 concessi. I bavaresi prima della sosta per le nazionali hanno travolto anche l’Eintracht nella trasferta di Francoforte.

Il Borussia Dortmund è al 2° posto, non ha ancora perso, ma ha già 4 punti di ritardo dal Bayern, per colpa di 2 pareggi, tra cui quello dell’ultimo turno, l’1-1 in un altro big match col Lipsia. I gialloneri sono ora chiamati a giocare il big match tedesco per eccellenza, con una squadra che finora ha subito solo 4 gol, ma offensivamente ha segnato meno della metà delle reti messe a referto dal Bayern (12).

Probabili Formazioni Bayern Monaco-Borussia Dortmund

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Boey, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Kane.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Beier; Guirassy.

Guida TV Calcio Bundesliga dove vedere Bayern Monaco-Borussia Dortmund?

Il Der Klassiker sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky. Per gli abbonati all’emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la partita sarà Sky Sport Calcio (canale numero 202). Disponibile anche lo streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Bayern Monaco-Borussia Dortmund

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Big match ma il Bayern Monaco comanda in quota @1.33 su Marathonbet, mentre la sorpresa Borussia sale fino @8 volte la posta su Sisal, col pareggio @5.75 su Starvegss.

Le nostre scommesse su Bayern Monaco-Borussia Dortmund

Andiamo un pò contro corrente puntando su Under gol totali, e ci prendiamo la linea Somma Gol Asiatica 3.75 (andremo in cassa con 0-1-2-3 gol totali mentre con 4 avremo comunque mezzo rimborso sulla puntata). Grande potenziale offensivo, ma non dimenticate che il Bayern ha subito solo 3 gol, il Borussia 4, e che in nessuno degli ultimi 4 Der Klassiker abbiamo visto più di 4 reti totali (2 Under nei 3 precedenti più recenti).

PRONOSTICO: UNDER 3.75 SOMMA GOL ASIATICA @1.83 BET365

Risultato esatto e scommesse marcatori Bayern Monaco-Borussia Dortmund

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 2-0, 2-2.

Le altre partite della 7° giornata di Bundesliga e free pick

Ecco la giornata completa della 7° giornata di Bundesliga 2025-2026 con le principali quote di Sisal.

Risultati Free Pick Bundesliga 2025-2026 (3-3, -0.05)

Bayern Monaco-RB Lipsia; OVER 3.5 @1.80✅

Amburgo-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.80✅

Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte: OVER 3.0 @1.85✅

Amburgo-Heidenheim: UNDER 2.5 @2.03❌

Friburgo-Hoffenheim: 1 (AH 0, -0.5) @1.98❌1/2

Borussia Dortmund-RB Lipsia: 1 @1.72 ❌

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.