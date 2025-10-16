La 7° giornata di Bundesliga si gioca dal 17 al 19 ottobre 2025, ma tutti i riflettori sono puntati sul big match di sabato, ore 18:30 dall’Allianz Arena dove va in scena un ennesimo scontro di Der Klassiker del calcio tedesco. Pronostico Bayern-Dortmund 18 ottobre 2025.
Pronostico Bayern-Dortmund 18 ottobre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Bayern Monaco-Borussia Dortmund, match della 7° giornata di Bundesliga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.
In arrivo un altro Der Klassiker col Bayern Monaco che al momento è al comando del campionato di calcio tedesco con un ruolino di marcia perfetto: 6 vittorie su 6, con 25 gol segnati e solo 3 concessi. I bavaresi prima della sosta per le nazionali hanno travolto anche l’Eintracht nella trasferta di Francoforte.
Il Borussia Dortmund è al 2° posto, non ha ancora perso, ma ha già 4 punti di ritardo dal Bayern, per colpa di 2 pareggi, tra cui quello dell’ultimo turno, l’1-1 in un altro big match col Lipsia. I gialloneri sono ora chiamati a giocare il big match tedesco per eccellenza, con una squadra che finora ha subito solo 4 gol, ma offensivamente ha segnato meno della metà delle reti messe a referto dal Bayern (12).
Probabili Formazioni Bayern Monaco-Borussia Dortmund
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Boey, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Kane.
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Beier; Guirassy.
Guida TV Calcio Bundesliga dove vedere Bayern Monaco-Borussia Dortmund?
Il Der Klassiker sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky. Per gli abbonati all’emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la partita sarà Sky Sport Calcio (canale numero 202). Disponibile anche lo streaming su Sky Go e NOW.
Migliori quote per Bayern Monaco-Borussia Dortmund
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Big match ma il Bayern Monaco comanda in quota @1.33 su Marathonbet, mentre la sorpresa Borussia sale fino @8 volte la posta su Sisal, col pareggio @5.75 su Starvegss.
|
Bayern Monaco-Borussia Dortmund
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.33
|5.75
|8.00
|1.33
|5.50
|7.50
|1.32
|5.40
|7.20
|1.32
|5.75
|7.50
|1.33
|5.50
|7.50
Le nostre scommesse su Bayern Monaco-Borussia Dortmund
Andiamo un pò contro corrente puntando su Under gol totali, e ci prendiamo la linea Somma Gol Asiatica 3.75 (andremo in cassa con 0-1-2-3 gol totali mentre con 4 avremo comunque mezzo rimborso sulla puntata). Grande potenziale offensivo, ma non dimenticate che il Bayern ha subito solo 3 gol, il Borussia 4, e che in nessuno degli ultimi 4 Der Klassiker abbiamo visto più di 4 reti totali (2 Under nei 3 precedenti più recenti).
PRONOSTICO: UNDER 3.75 SOMMA GOL ASIATICA @1.83 BET365
Risultato esatto e scommesse marcatori Bayern Monaco-Borussia Dortmund
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 2-0, 2-2.
Le altre partite della 7° giornata di Bundesliga e free pick
Ecco la giornata completa della 7° giornata di Bundesliga 2025-2026 con le principali quote di Sisal.
Risultati Free Pick Bundesliga 2025-2026 (3-3, -0.05)
Bayern Monaco-RB Lipsia; OVER 3.5 @1.80✅
Amburgo-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.80✅
Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte: OVER 3.0 @1.85✅
Amburgo-Heidenheim: UNDER 2.5 @2.03❌
Friburgo-Hoffenheim: 1 (AH 0, -0.5) @1.98❌1/2
Borussia Dortmund-RB Lipsia: 1 @1.72 ❌
