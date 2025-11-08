Pronostico Amburgo-Borussia Dortmund: analisi, quote e scommesse 10° giornata Bundesliga

Pronostico Amburgo-Dortmund 8 novembre 2025
7 Novembre 2025

Sabato 8 novembre alle ore 15:30 dal Volksparkstadion si gioca Amburgo-Borussia Dortmund, match valido per la 10° giornata di Bundesliga, il campionato di calcio tedesco. Pronostico Amburgo-Dortmund 8 novembre 2025.

Pronostico Amburgo-Dortmund 8 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Amburgo-Borussia Dortmund, match della 10° giornata di Bundesliga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.

Il Borussia Dortmund dopo la sconfitta di misura a Monaco, per 1-2 contro il Bayern, si è ripreso con 2 vittorie in campionato (1-0 sia contro il Colonia che ad Augsburg), ma in settimana in Champions League i nerogialli sono stati dominati nel 1-4 a Manchester contro il City.

L’Amburgo ha altri obiettivi visto che è 13° in campionato con 8 punti, due soli in più della zona rossa, e la squadra deve svegliarsi dopo le 3 sconfitte consecutive in Bundesliga.

Probabili Formazioni Amburgo-Borussia Dortmund

Hamburger SV (3-4-3): Heuer Fernandes; Capaldo (c), Vušković, Elfadli; Gocholeishvili, Sambi Lokonga, Remberg, Muheim; Philippe, Konigsdorffer, Dompé

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel (c); Anton, Schlotterbeck (c), Bensebaini; Ryerson, Groß, Bellingham, Svensson; Adeyemi, Beier; Guirassy

Pronostico Amburgo-Dortmund 8 novembre 2025

Pronostico Amburgo-Dortmund 8 novembre 2025

Guida TV Calcio: dove vedere Amburgo-Borussia Dortmund?

Puoi seguire la partita Amburgo-Borussia Dortmund su Sky Sport e DAZN, in campo sabato 8 novembre alle ore 15:30 dal Volksparkstadion.

Migliori quote per Amburgo-Borussia Dortmund

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. 

Amburgo-Borussia Dortmund
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
4.754.001.67
4.354.201.70
4.304.101.67
4.404.251.65
4.354.301.67

Le nostre scommesse su Amburgo-Borussia Dortmund

Stranamente tra le migliori squadre da Under del campionato non c’è solo l’Amburgo (O/U 5-4 con 2.6 gol totali di media), complice un attacco che ha segnato solo 8 gol, ma anche il Borussia che è proprio la migliore da Under in assoluto (O/U 3-6 con 2.3 gol totali di media), grazie alla 2° miglior difesa del campionato tedesco, con al momento al passivo solo 2 reti. Il Borussia arriva da un doppio 1-0, l’Amburgo ha sempre perso negli ultimi 5 precedenti contro la squadra di Dortmund e in queste sfide solo 1 volta abbiamo visto più di 3 gol totali.

PRONOSTICO: UNDER 3.5 @1.67

Risultati esatti finali Amburgo-Borussia Dortmund

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-3, 1-2, 1-4.

Le altre partite della 10° giornata di Bundesliga e free pick

Ecco la giornata completa della 10° giornata di Bundesliga 2025-2026 

  • Venerdì 07 Novembre, 20:30
    • Werder Brema vs Wolfsburg
  • Sabato 08 Novembre, 15:30
    • Leverkusen vs Heidenheim
    • Union Berlino vs Bayern Monaco
    • Hoffenheim vs RB Lipsia
    • Amburgo vs Borussia Dortmund
  • Sabato 08 Novembre, 18:30
    • Borussia M’Gladbach vs Colonia
  • Domenica 09 Novembre, 15:30
    • Friburgo vs FC St. Pauli
  • Domenica 09 Novembre, 17:30
    • Stoccarda vs Augsburg
  • Domenica 09 Novembre, 19:30
    • Eintracht vs Mainz

CLASSIFICA BUNDESLIGA 2025-2026

  1. Bayern Monaco – 27 punti
  2. RB Lipsia – 22 punti
  3. Borussia Dortmund – 20 punti
  4. Stoccarda – 18 punti
  5. Leverkusen – 17 punti
  6. Hoffenheim – 16 punti
  7. Colonia – 14 punti
  8. Eintracht – 14 punti
  9. Werder Brema – 12 punti
  10. Union Berlino – 11 punti
  11. Friburgo – 10 punti
  12. Wolfsburg – 8 punti
  13. Amburgo – 8 punti
  14. Augsburg – 7 punti
  15. FC St. Pauli – 7 punti
  16. Borussia M’Gladbach – 6 punti
  17. Mainz – 5 punti
  18. Heidenheim – 5 punti

Risultati Free Pick Bundesliga 2025-2026 (6-3, +1.73)
Bayern Monaco-RB Lipsia; OVER 3.5 @1.80✅
Amburgo-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.80✅
Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte: OVER 3.0 @1.85✅
Amburgo-Heidenheim: UNDER 2.5 @2.03❌
Friburgo-Hoffenheim: 1 (AH 0, -0.5) @1.98❌1/2
Borussia Dortmund-RB Lipsia: 1 @1.72 ❌
Bayern Monaco-Borussia Dortmund: UNDER 3.75 @1.83✅
Werder Brema-Union Berlino: 1 -0.25 AH @1.98✅
Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: 1+UNDER 4.5 @1.95✅

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
4.5
Visita il Sito Recensione
,
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Domusbet Scommesse
Domusbet Scommesse

Bonus Benvenuto: fino a un massimo di 5800€


Registrati a Domusbet e ottieni 10€ senza deposito + 50% fino a 25€ sul primo deposito + maxi bonus fino a 5.800€ + 20 Freespin.

