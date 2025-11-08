Sabato 8 novembre alle ore 15:30 dal Volksparkstadion si gioca Amburgo-Borussia Dortmund, match valido per la 10° giornata di Bundesliga, il campionato di calcio tedesco. Pronostico Amburgo-Dortmund 8 novembre 2025.

Pronostico Amburgo-Dortmund 8 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Amburgo-Borussia Dortmund, match della 10° giornata di Bundesliga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.

Il Borussia Dortmund dopo la sconfitta di misura a Monaco, per 1-2 contro il Bayern, si è ripreso con 2 vittorie in campionato (1-0 sia contro il Colonia che ad Augsburg), ma in settimana in Champions League i nerogialli sono stati dominati nel 1-4 a Manchester contro il City.

L’Amburgo ha altri obiettivi visto che è 13° in campionato con 8 punti, due soli in più della zona rossa, e la squadra deve svegliarsi dopo le 3 sconfitte consecutive in Bundesliga.

Probabili Formazioni Amburgo-Borussia Dortmund

Hamburger SV (3-4-3): Heuer Fernandes; Capaldo (c), Vušković, Elfadli; Gocholeishvili, Sambi Lokonga, Remberg, Muheim; Philippe, Konigsdorffer, Dompé

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel (c); Anton, Schlotterbeck (c), Bensebaini; Ryerson, Groß, Bellingham, Svensson; Adeyemi, Beier; Guirassy

Guida TV Calcio: dove vedere Amburgo-Borussia Dortmund?

Puoi seguire la partita Amburgo-Borussia Dortmund su Sky Sport e DAZN, in campo sabato 8 novembre alle ore 15:30 dal Volksparkstadion.

Migliori quote per Amburgo-Borussia Dortmund

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Amburgo-Borussia Dortmund

Stranamente tra le migliori squadre da Under del campionato non c’è solo l’Amburgo (O/U 5-4 con 2.6 gol totali di media), complice un attacco che ha segnato solo 8 gol, ma anche il Borussia che è proprio la migliore da Under in assoluto (O/U 3-6 con 2.3 gol totali di media), grazie alla 2° miglior difesa del campionato tedesco, con al momento al passivo solo 2 reti. Il Borussia arriva da un doppio 1-0, l’Amburgo ha sempre perso negli ultimi 5 precedenti contro la squadra di Dortmund e in queste sfide solo 1 volta abbiamo visto più di 3 gol totali.

PRONOSTICO: UNDER 3.5 @1.67

Risultati esatti finali Amburgo-Borussia Dortmund

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-3, 1-2, 1-4.

Le altre partite della 10° giornata di Bundesliga e free pick

Ecco la giornata completa della 10° giornata di Bundesliga 2025-2026

Venerdì 07 Novembre, 20:30 Werder Brema vs Wolfsburg

Sabato 08 Novembre, 15:30 Leverkusen vs Heidenheim Union Berlino vs Bayern Monaco Hoffenheim vs RB Lipsia Amburgo vs Borussia Dortmund

Sabato 08 Novembre, 18:30 Borussia M’Gladbach vs Colonia

Domenica 09 Novembre, 15:30 Friburgo vs FC St. Pauli

Domenica 09 Novembre, 17:30 Stoccarda vs Augsburg

Domenica 09 Novembre, 19:30 Eintracht vs Mainz



CLASSIFICA BUNDESLIGA 2025-2026

Bayern Monaco – 27 punti RB Lipsia – 22 punti Borussia Dortmund – 20 punti Stoccarda – 18 punti Leverkusen – 17 punti Hoffenheim – 16 punti Colonia – 14 punti Eintracht – 14 punti Werder Brema – 12 punti Union Berlino – 11 punti Friburgo – 10 punti Wolfsburg – 8 punti Amburgo – 8 punti Augsburg – 7 punti FC St. Pauli – 7 punti Borussia M’Gladbach – 6 punti Mainz – 5 punti Heidenheim – 5 punti

Risultati Free Pick Bundesliga 2025-2026 (6-3, +1.73)

Bayern Monaco-RB Lipsia; OVER 3.5 @1.80✅

Amburgo-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.80✅

Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte: OVER 3.0 @1.85✅

Amburgo-Heidenheim: UNDER 2.5 @2.03❌

Friburgo-Hoffenheim: 1 (AH 0, -0.5) @1.98❌1/2

Borussia Dortmund-RB Lipsia: 1 @1.72 ❌

Bayern Monaco-Borussia Dortmund: UNDER 3.75 @1.83✅

Werder Brema-Union Berlino: 1 -0.25 AH @1.98✅

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: 1+UNDER 4.5 @1.95✅

