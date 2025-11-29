Il big match della 12° giornata di Bundesliga si gioca sabato alle ore 18:30 dalla BayArena con le aspirine al 3° posto che provano a staccare proprio un Borussia Dortmund in 4° posizione dopo gli ultimi 2 pareggi nel campionato di calcio tedesco. Pronostico Leverkusen-Dortmund 29 novembre 2025.

Pronostico Leverkusen-Dortmund 29 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund, match del 12° giornata di Bundesliga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.

Il Bayer Leverkusen è al 3° posto con 23 punti grazie alle ultime 2 vittorie che gli hanno permesso di mettere la freccia proprio sul Borussia. Le Aspirine hanno segnato 9 gol nelle ultime 2 giornate, portando il totale a 25 reti segnate.

Il Borussia Dortmund non perde da 4 turni in campionato, anche se dopo 2 vittorie ha rallentato pareggiando le ultime 2 giornate di Bundesliga. I Gialloneri si sono ripresi con un bel 4-0 in Champions questa settimana, annientando il Villarreal, anche se in questa stagione di campionato il Borussia sta segnando meno del Bayer (19 gol all’attivo) ma ha una difesa migliore con 10 gol subiti (15 per il Bayer) tanto da renderla una delle migliori squadre da Under a sorpresa.

Probabili Formazioni Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Flekken; Quansah, Badé, Tapsoba; Maza, Hofmann, Garcia, Grimaldo; Poku, Tillman; Schick. Allenatore: Hjulmand.

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Schlotterbeck, Can, Anton; Svensson, Bellingham, Nmecha, Ryerson; Chukwuemeka, Adeyemi; Guirassy. Allenatore: Kovac.

Guida TV Calcio Bundesliga: dove vedere Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund?

Il match tra Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund si giocherà sabato 29 novembre alle 18:30. L’incontro sarà trasmesso da Sky che detiene i diritti della Bundesliga. Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund sarà trasmessa tramite il canale Sky Sport Arena. Per quanto riguarda lo straming l’incontro si potrá seguire tramite Now Tv e Sky Go.

Migliori quote per Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund

Secondo noi il Bayer in questo momento in casa non fallirà e porterà a casa i tre punti, anche se ci copriamo con l’Asian handicap, o rimborso in caso di pareggio (Draw no bet) nel caso le aspirine non dovessero riuscire a superare un Borussia che come abbiamo visto non ha brillato nelle ultime 2 di campionato, anche se si è ripreso in Champions.

PRONOSTICO: LEVERKUSEN (+0 AH) @1.88 BET365

Risultato Esatto Finale Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-1, 2-3.

Risultati Free Pick Bundesliga

Risultati Free Pick Bundesliga 2025-2026 (8-3, +3.13)

Bayern Monaco-RB Lipsia; OVER 3.5 @1.80✅

Amburgo-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.80✅

Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte: OVER 3.0 @1.85✅

Amburgo-Heidenheim: UNDER 2.5 @2.03❌

Friburgo-Hoffenheim: 1 (AH 0, -0.5) @1.98❌1/2

Borussia Dortmund-RB Lipsia: 1 @1.72 ❌

Bayern Monaco-Borussia Dortmund: UNDER 3.75 @1.83✅

Werder Brema-Union Berlino: 1 -0.25 AH @1.98✅

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: 1+UNDER 4.5 @1.95✅

Amburgo-Borussia Dortmund: UNDER 3.5 @1.67✅

Union Berlino-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.73✅

