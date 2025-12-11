Union Berlino-RB Lipsia: i pronostici calcio sull’anticipo della 14° giornata di Bundesliga del 12-12-2025

Pronostico Union Berlino-RB Lipsia 12 dicembre 2025
11 Dicembre 2025

La 14° giornata di Bundesliga si apre con l’anticipo di venerdì sera, ore 20:30 dallo Stadion An der Alten Försterei di Berlino dove l’Union ospita un RB Lipsia in forma, salito al 2° posto. Pronostico Union Berlino-RB Lipsia 12 dicembre 2025.

Pronostico Union Berlino-RB Lipsia 12 dicembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Union Berlino-RB Lipsia, match del 14° giornata di Bundesliga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.

Union Berlino in discesa al 12° posto con 15 punti dopo le ultime 2 sconfitte: 1-2 in casa contro l’Heidenheim e 1-3 sul campo del Wolfsburg. La squadra della capitale ha perso anche in Coppa DFB Pokal di recente e in campionato conta 1 sola vittoria nelle ultime 6 giornate.

Al contrario RB Lipsia è salita al 2° posto con 29 punti, anche se staccatissima dalla leadership solida del Bayern avanti 8 punti sulla squadra della Red Bull che ha conquistato 7 punti nelle ultime 3 giornate dopo il tennistico e clamoroso 6-0 inflitto all’Eintrach lo scorso turno.  

Pronostico Union Berlino-RB Lipsia 12 dicembre 2025

Pronostico Union Berlino-RB Lipsia 12 dicembre 2025

Probabili Formazioni Union Berlino-RB Lipsia

Union Berlino: (3-4-2-1): Ronnow, Doekhi, Querfeld, Leite, Trimmel, Khedira, Kemlein, Kohn, Schafer, Ansah, Jeong. 

Lipsia: (4-3-3): Gulacsi, Nedeljkovic, Orban, Lukeba, Raum, Schlager, Seiwald, Baumgartner, Diomande, Harder, Bakayoko

Gudia TV Calcio Bundesliga: dove vedere Union Berlino-RB Lipsia?

Segui live la partita di Bundesliga Union Berlino-Lipsia sui canali Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Union Berlino-RB Lipsia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Union Berlino-RB Lipsia
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
3.603.502.00
3.603.602.00
3.503.452.00
3.553.552.00
3.553.552.00

Le nostre scommesse su Union Berlino-RB Lipsia

Giochiamo sulla squadra in trasferta, ma decisamente più in forma, il Lipsia che prima del 6-0 sul Francoforte in campionato, aveva vinto con un netto 3-1 anche in DFB Pokal per 3-1 sul Magdeburg. 2 pareggi e 2 vittorie del Lipsia negli ultimi 4 precedenti contro l’Union. Siamo comunque a Berlino, e ci prendiamo mezzo rimborso in caso di pareggio con l’Asian handicap 0, -0.5

PRONOSTICO: 2 (0, -0.5 AH) @1.73 BET365

Risultato Esatto Finale Union Berlino-RB Lipsia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 2-2, 1-4.

Risultati Free Pick Bundesliga

Risultati Free Pick Bundesliga 2025-2026 (8-5, +1.13)
Bayern Monaco-RB Lipsia; OVER 3.5 @1.80✅
Amburgo-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.80✅
Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte: OVER 3.0 @1.85✅
Amburgo-Heidenheim: UNDER 2.5 @2.03❌
Friburgo-Hoffenheim: 1 (AH 0, -0.5) @1.98❌1/2
Borussia Dortmund-RB Lipsia: 1 @1.72 ❌
Bayern Monaco-Borussia Dortmund: UNDER 3.75 @1.83✅
Werder Brema-Union Berlino: 1 -0.25 AH @1.98✅
Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: 1+UNDER 4.5 @1.95✅
Amburgo-Borussia Dortmund: UNDER 3.5 @1.67✅
Union Berlino-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.73✅
Leverkusen-Borussia: 1 +0 (AH) @1.88❌
Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.90❌

,
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
