La 14° giornata di Bundesliga si apre con l’anticipo di venerdì sera, ore 20:30 dallo Stadion An der Alten Försterei di Berlino dove l’Union ospita un RB Lipsia in forma, salito al 2° posto. Pronostico Union Berlino-RB Lipsia 12 dicembre 2025.
Pronostico Union Berlino-RB Lipsia 12 dicembre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Union Berlino-RB Lipsia, match del 14° giornata di Bundesliga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.
Union Berlino in discesa al 12° posto con 15 punti dopo le ultime 2 sconfitte: 1-2 in casa contro l’Heidenheim e 1-3 sul campo del Wolfsburg. La squadra della capitale ha perso anche in Coppa DFB Pokal di recente e in campionato conta 1 sola vittoria nelle ultime 6 giornate.
Al contrario RB Lipsia è salita al 2° posto con 29 punti, anche se staccatissima dalla leadership solida del Bayern avanti 8 punti sulla squadra della Red Bull che ha conquistato 7 punti nelle ultime 3 giornate dopo il tennistico e clamoroso 6-0 inflitto all’Eintrach lo scorso turno.
Probabili Formazioni Union Berlino-RB Lipsia
Union Berlino: (3-4-2-1): Ronnow, Doekhi, Querfeld, Leite, Trimmel, Khedira, Kemlein, Kohn, Schafer, Ansah, Jeong.
Lipsia: (4-3-3): Gulacsi, Nedeljkovic, Orban, Lukeba, Raum, Schlager, Seiwald, Baumgartner, Diomande, Harder, Bakayoko
Gudia TV Calcio Bundesliga: dove vedere Union Berlino-RB Lipsia?
Segui live la partita di Bundesliga Union Berlino-Lipsia sui canali Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go.
Migliori quote per Union Berlino-RB Lipsia
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Union Berlino-RB Lipsia
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|3.60
|3.50
|2.00
|3.60
|3.60
|2.00
|3.50
|3.45
|2.00
|3.55
|3.55
|2.00
|3.55
|3.55
|2.00
Le nostre scommesse su Union Berlino-RB Lipsia
Giochiamo sulla squadra in trasferta, ma decisamente più in forma, il Lipsia che prima del 6-0 sul Francoforte in campionato, aveva vinto con un netto 3-1 anche in DFB Pokal per 3-1 sul Magdeburg. 2 pareggi e 2 vittorie del Lipsia negli ultimi 4 precedenti contro l’Union. Siamo comunque a Berlino, e ci prendiamo mezzo rimborso in caso di pareggio con l’Asian handicap 0, -0.5
PRONOSTICO: 2 (0, -0.5 AH) @1.73 BET365
Risultato Esatto Finale Union Berlino-RB Lipsia
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 2-2, 1-4.
Risultati Free Pick Bundesliga
Risultati Free Pick Bundesliga 2025-2026 (8-5, +1.13)
Bayern Monaco-RB Lipsia; OVER 3.5 @1.80✅
Amburgo-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.80✅
Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte: OVER 3.0 @1.85✅
Amburgo-Heidenheim: UNDER 2.5 @2.03❌
Friburgo-Hoffenheim: 1 (AH 0, -0.5) @1.98❌1/2
Borussia Dortmund-RB Lipsia: 1 @1.72 ❌
Bayern Monaco-Borussia Dortmund: UNDER 3.75 @1.83✅
Werder Brema-Union Berlino: 1 -0.25 AH @1.98✅
Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: 1+UNDER 4.5 @1.95✅
Amburgo-Borussia Dortmund: UNDER 3.5 @1.67✅
Union Berlino-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.73✅
Leverkusen-Borussia: 1 +0 (AH) @1.88❌
Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.90❌
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.