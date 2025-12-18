Stoccarda-Hoffenheim: analisi, quote e pronostici 15° giornata Bundesliga del 20-12-2025

Sabato pomeriggio, alle ore 15:30 dalla MHPArena, va in scena una sfida tra due delle squadre più spettacolari del campionato di calcio tedesco in questa 15° giornata di Bundesliga. Pronostico Stoccarda-Hoffenheim 20 dicembre 2025.

Pronostico Stoccarda-Hoffenheim 20 dicembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Stoccarda-Hoffenheim, match del 15° giornata di Bundesliga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.

Scontro tra 6° e 5° in campionato, le ultime posizioni che valgono l’Europa, e al momento lo Stoccarda è dietro un punto rispetto alla squadra che ospiterà questo sabato. Dopo 1 pareggio e 2 sconfitte lo Stoccarda si è ripreso col 4-0 sul Werder a Brema. Lo Stoccarda in casa aveva sempre vinto le prime 5 partite di campionato, prima del recente 0-5 contro la capolista Bayern Monaco.

Anche l’Hoffenheim dopo lo 0-2 a Dortmund contro il Borussia, si è prontamente ripreso col netto 4-1 interno sull’Amburgo per una squadra che nelle ultime 2 trasferte ha portato a casa solo 2 punti, ma rimane la 3° migliore della Bundesliga come rendimento esterno a 14 punti, dietro solo a Borussia (15) e Bayern (16), e neanche di tanto, per una squadra pericolosa anche lontano dai confini di casa.

Probabili Formazioni Stoccarda-Hoffenheim

VfB Stuttgart (4-4-2-1): Nubel; Jeltsch, Chabot, Hendriks; Assignon, Karazor (c), Stiller, Mittelstadt; Nartey, Leweling; Undav

TSG Hoffenheim (4-3-1-2): Baumann (c); Coufal, Hranáč, Hajdari, Bernardo; Promel, Avdullahu, Burger; Kramaric; Lemperle, Asllani

Guida TV Calcio Bundesliga: dove vedere Stoccarda-Hoffenheim?

Stoccarda ed Hoffenheim, fischio d’inizio sabato 20 dicembre, alle ore 15:30 dalla MHPArena, sarà in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Stoccarda-Hoffenheim

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Stoccarda-Hoffenheim

Queste sono la 2° e la 3° miglior squadra da Over della Bundesliga, dietro solo alla corazzata Bayern. Lo Stoccarda è O/U 11-3 con 3.4 gol totali di media in stagione, l’Hoffenheim è subito dietro con O/U 10-4 e 3.5 gol totali. Per questo scontro andiamo con una combo sulle reti, almeno 3 totali con entrambe le formazioni a segno. In 8 degli ultimi 10 precedenti sia Stoccarda che Hoffenheim hanno segnato almeno una rete.

PRONOSTICO: COMBO OVER 2.5+GOL SI @1.70 SISAL

Risultato Esatto Finale Stoccarda-Hoffenheim

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-2, 3-1, 0-2.

Risultati Free Pick Bundesliga

Risultati Free Pick Bundesliga 2025-2026 (8-6, +0.13)

Bayern Monaco-RB Lipsia; OVER 3.5 @1.80✅

Amburgo-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.80✅

Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte: OVER 3.0 @1.85✅

Amburgo-Heidenheim: UNDER 2.5 @2.03❌

Friburgo-Hoffenheim: 1 (AH 0, -0.5) @1.98❌1/2

Borussia Dortmund-RB Lipsia: 1 @1.72 ❌

Bayern Monaco-Borussia Dortmund: UNDER 3.75 @1.83✅

Werder Brema-Union Berlino: 1 -0.25 AH @1.98✅

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: 1+UNDER 4.5 @1.95✅

Amburgo-Borussia Dortmund: UNDER 3.5 @1.67✅

Union Berlino-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.73✅

Leverkusen-Borussia: 1 +0 (AH) @1.88❌

Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.90❌

Union Berlino-RB Lipsia: 2 (-0.25 AH) @1.73❌

