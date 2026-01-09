Pronostico Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund: anticipo di lusso per il ritorno della Bundesliga

Anche in Germania è finita la lunga pausa natalizia del campionato di calcio tedesco che torna con una 16° giornata di Bundesliga che parte subito forte con l’anticipo di lusso di venerdì, Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund. Pronostico Francoforte-Dortmund 9 gennaio 2026.

Pronostico Francoforte-Dortmund 9 gennaio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund, match del 16° giornata di Bundesliga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.

L’Eintracht Francoforte sta faticando sia in Champions League, dove ha ottenuto solo quattro punti e rischia l’eliminazione, che in Bundesliga. I rossoneri sono infatti settimi con soli 25 punti conquistati dopo quindici giornate.

Di fronte ci sarà un Borussia Dortmund che l’anno scorso ha artigliato in extremis la qualificazione alla Champions, ma quest’anno è ripartito bene con Niko Kovac. I gialloneri sono secondi con 32 punti, a –9 dall’imprendibile Bayern.

Probabili Formazioni Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1) – Zetterer; Amenda, Koch, Collins; Kristensen, Larsson, Hojlund, Brown; Bahoya, Can Uzun; Ebnoutalib.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1) –Kobel; Emre Can, Sule, Schlotterbeck; Ryerson, Nmecha, Sabitzer, Svensson; Adeyemi, Brandt; Guirassy.

Guida TV Calcio Bundesliga: dove vedere Francoforte-Dortmund?

Le migliori partite di Bundesliga sono in esclusiva su Sky Sport fino alla stagione 2028/29, incluso l’anticipo della sedicesima giornata tra Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund, in programma venerdì 9 gennaio alle ore 20:30. La sfida può essere seguita anche in streaming attraverso le app di Sky Go e NOW.

Migliori quote per Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund

L’Eintracht ha ottenuto solo due vittorie negli ultimi nove anni contro il Dortmund, entrambe in casa. L’Eintracht prima della pausa non era andato oltre l’1-1 ad Amburgo mentre il Borussia aveva superato 2-0 il Monchengladbach. Andiamo sugli ospiti, ma ci copriamo con mezzo rimborso in caso di pareggio grazie alle giocate asian handicap di Bet365.

PRONOSTICO: BORUSSIA (0, -0.5) @1.73 BET365

Risultato Esatto Finale per Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-3, 1-1, 2-3.

Risultati Free Pick Bundesliga

Risultati Free Pick Bundesliga 2025-2026 (8-7, -0.87)

Bayern Monaco-RB Lipsia; OVER 3.5 @1.80✅

Amburgo-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.80✅

Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte: OVER 3.0 @1.85✅

Amburgo-Heidenheim: UNDER 2.5 @2.03❌

Friburgo-Hoffenheim: 1 (AH 0, -0.5) @1.98❌1/2

Borussia Dortmund-RB Lipsia: 1 @1.72 ❌

Bayern Monaco-Borussia Dortmund: UNDER 3.75 @1.83✅

Werder Brema-Union Berlino: 1 -0.25 AH @1.98✅

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: 1+UNDER 4.5 @1.95✅

Amburgo-Borussia Dortmund: UNDER 3.5 @1.67✅

Union Berlino-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.73✅

Leverkusen-Borussia: 1 +0 (AH) @1.88❌

Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.90❌

Union Berlino-RB Lipsia: 2 (-0.25 AH) @1.73❌

Stoccarda-Hoffenheim: OVER 2.5+GG @1.70❌

