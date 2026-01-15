Fine settimana con il campionato di calcio tedesco e una 18° giornata di Bundesliga in campo dal 16 al 18 gennaio e noi ci concentriamo sul big match tra terza e prima di domenica alle ore 18:30 dalla Red Bull Arena di Lipsia con il Pronostico RB Lipsia-Bayern Monaco 17 gennaio 2026.

Pronostico RB Lipsia-Bayern Monaco 17 gennaio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di RB Lipsia-Bayern Monaco, match del 18° giornata di Bundesliga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.

Il Bayern Monaco è al comando del campionato di calcio in Germania con un grande vantaggio su tutte le inseguitrici, a +9 dal Borussia al 2° posto e a +15 proprio sul Lipsia al 3° posto. I bavaresi non hanno ancora perso in questa Bundesliga, con 15 vittorie e 2 pareggi, e un attacco che ha macinato la bellezza di 66 gol in 17 partite, con appena 13 reti concesse.

Il RB Lipsia abbiamo detto essere al 3° posto e dopo 2 sconfitte (1-3 a Berlino contro l’Union e 1-3 anche in casa col Leverkusen) sono tornati al successo nell’ultimo turno, un 2-0 sul Friburgo nel recente turno infrasettimanale.

Guida TV Calcio Bundesliga: dove vedere RB Lipsia-Bayern Monaco?

Squadre in campo sabato 17 gennaio alle ore 18:30 dalla Red Bull Arena di Lipsia e che potrete seguire in diretta streaming su DAZN.

Migliori quote per RB Lipsia-Bayern Monaco

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su RB Lipsia-Bayern Monaco

Il Lipsia non batte il Bayern in campionato dal 2023. Nei 4 scontri più recenti i bavaresi hanno vinto 3 partite con 1 pareggio. Nello scontro più recente è arrivato un tennistico 6-0 per il Bayern sul Lipsia, e la squadra di Monaco potrà replicare con una vittoria anche in trasferta.

PRONOSTICO: VITTORIA BAYERN MONACO @1.60 GOLDBET

Risultato Esatto Finale RB Lipsia-Bayern Monaco

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-3, 2-4.

Risultati Free Pick Bundesliga

Risultati Free Pick Bundesliga 2025-2026 (8-8, -1.37)

Bayern Monaco-RB Lipsia; OVER 3.5 @1.80✅

Amburgo-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.80✅

Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte: OVER 3.0 @1.85✅

Amburgo-Heidenheim: UNDER 2.5 @2.03❌

Friburgo-Hoffenheim: 1 (AH 0, -0.5) @1.98❌1/2

Borussia Dortmund-RB Lipsia: 1 @1.72 ❌

Bayern Monaco-Borussia Dortmund: UNDER 3.75 @1.83✅

Werder Brema-Union Berlino: 1 -0.25 AH @1.98✅

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: 1+UNDER 4.5 @1.95✅

Amburgo-Borussia Dortmund: UNDER 3.5 @1.67✅

Union Berlino-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.73✅

Leverkusen-Borussia: 1 +0 (AH) @1.88❌

Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.90❌

Union Berlino-RB Lipsia: 2 (-0.25 AH) @1.73❌

Stoccarda-Hoffenheim: OVER 2.5+GG @1.70❌

Francoforte-Borussia: 2 (0, -0.5) @1.73❌1/2

