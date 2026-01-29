Il grosso della 20° giornata di Bundesliga tedesca si gioca sabato, tra cui il match su cui ci siamo concentrati con la nostra free pick, con squadre in campo alle ore 15:30 dalla PreZero Arena. Pronostico Hoffenheim-Union Berlino 31 gennaio 2026.

Pronostico Hoffenheim-Union Berlino 31 gennaio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Hoffenheim-Union Berlino, match del 20° giornata di Bundesliga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.

L’Hoffenheim sta giocando una grande stagione e al momento è al 3° posto con 39 punti, a -3 dal Borussia su cui sta mettendo pressione dopo 4 vittorie consecutive per una squadra che non perde da 6 giornate, e che nelle ultime 13 di campionato ha perso solo una volta, 0-2 proprio. Dortmund.

La Union Berlino è invece scesa al 9° posto con 24 punti, e non vince da 4 giornate in campionato, con 3 pareggi a cui ha fatto seguito lo 0-3 interno dell’ultimo turno contro il Borussia Dortmund.

Probabili Formazioni Hoffenheim-Union Berlino

Hoffenheim: Oliver Baumann, Robin Hranac, Bernardo, Albian Hajdari, Vladimír Coufal, Leon Avdullahu, Grischa Prömel, Fisnik Asllani, Andrej Kramaric, Tim Lemperle, Max Moerstedt

Union Berlino: Frederik Rönnow, Diogo Leite, Danilho Doekhi, Leopold Querfeld, Josip Juranovic, Rani Khedira, András Schäfer, Derrick Köhn, Ilyas Ansah, Woo-yeong Jeong, Oliver Burke

Guida TV Calcio: dove vedere Hoffenheim-Union Berlino?

Squadre in campo sabato pomeriggio alle 15:30 dalla PreZero Arena di Sinsheim, col match che sarà visibile sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Hoffenheim-Union Berlino

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Hoffenheim-Union Berlino

L’Hoffenheim ha un grande rendimento interno (6-0-3) e ha vinto le ultime 5 in casa segnando la bellezza di 16 gol. Secondo noi i padroni di casa non perderanno l’occasione di fare 3 punti d’oro e rimanere ai piani alti della Bundesliga, mettendo pressione al Borussia, contro un avversario che ha perso smalto in questo momento e che ha già perso all’andata a Berlino per 2-4 contro l’Hoffenheim che prendiamo vincente, 1 fisso.

PRONOSTICO: VITTORIA HOFFENHEIM @1.83

Risultato Esatto Finale di Hoffenheim-Union Berlino

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-1, 1-1.

Risultati Scommesse Bundesliga 2025-2026

Risultati Free Pick Bundesliga 2025-2026 (10-8, -0.15)

Bayern Monaco-RB Lipsia; OVER 3.5 @1.80✅

Amburgo-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.80✅

Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte: OVER 3.0 @1.85✅

Amburgo-Heidenheim: UNDER 2.5 @2.03❌

Friburgo-Hoffenheim: 1 (AH 0, -0.5) @1.98❌1/2

Borussia Dortmund-RB Lipsia: 1 @1.72 ❌

Bayern Monaco-Borussia Dortmund: UNDER 3.75 @1.83✅

Werder Brema-Union Berlino: 1 -0.25 AH @1.98✅

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: 1+UNDER 4.5 @1.95✅

Amburgo-Borussia Dortmund: UNDER 3.5 @1.67✅

Union Berlino-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.73✅

Leverkusen-Borussia: 1 +0 (AH) @1.88❌

Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.90❌

Union Berlino-RB Lipsia: 2 (-0.25 AH) @1.73❌

Stoccarda-Hoffenheim: OVER 2.5+GG @1.70❌

Francoforte-Borussia: 2 (0, -0.5) @1.73❌1/2

RB Lipsia-Bayer Monaco: 2 @1.60✅

Bayer Leverkusen-Werder Brema: 1 @1.62✅

