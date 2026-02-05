Pronostici Bundesliga: le scommesse sul big match della 21° giornata, Bayern Monaco-Hoffenheim del 08-02-2026

Pronostico Bayern-Hoffenheim 8 febbraio 2026
5 Febbraio 2026

Domenica alle ore 17:30 dalla Allianz Arena di Monaco va in scena il big match al vertice del campionato di calcio tedesco per questa 21° giornata di Bundesliga. Il Bayern è in calo e ospita il pericoloso Hoffenheim al 3° posto. Pronostico Bayern-Hoffenheim 8 febbraio 2026.

Pronostico Bayern-Hoffenheim 8 febbraio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Bayern Monaco-Hoffenheim, match del 21° giornata di Bundesliga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.

Il Bayern Monaco non è imbattibile, lo abbiamo visto nelle ultime 2 di campionato, con la clamorosa sconfitta interna per 1-2 contro l’Augusta, a cui ha fatto seguito il 2-2 di Amburgo. Il mezzo il Bayern ha faticato anche nel 2-1 sul PSV in Champions. Il vantaggio sul Borussia Dortmund secondo è ancora di 6 punti.

L’Hoffenheim sta giocando un ottima stagione, è al 3° posto a -9 dal Bayern. Una vittoria riaccenderebbe qualche piccola speranza di titolo per una formazione lanciatissima con 5 vittorie di fila in campionato dopo il 3-1 interno rifilato all’Union Berlino lo scorso turno.

Pronostico Bayern-Hoffenheim 8 febbraio 2026

Pronostico Bayern-Hoffenheim 8 febbraio 2026

Guida TV Calcio: dove vedere Bayern Monaco-Hoffenheim?

Le squadre sono in campo domenica 8 febbraio alle ore 17:30 all’Allianz Arena e potrete seguire il match in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Bayern Monaco-Hoffenheim

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Bayern Monaco-Hoffenheim
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.256.509.00
1.256.509.50
1.256.607.80
1.256.758.25
1.256.758.25

Le nostre scommesse su Bayern Monaco-Hoffenheim

Il Bayern ha il miglior attacco della Bundesliga, ha macinato la bellezza di 74 gol in 20 partite. L’Hoffenheim è molto più indietro e “umana”,  ma i suoi 43 gol rappresentano comunque il 2° miglior dato del campionato tedesco. Si sfidano quindi i due migliori attacchi. Sulla linea dei 3.5 gol totali il Bayern ha un mostruoso O/U 15-5. All’andata la corazzata di Monaco ha vinto 4-1 sul campo dell’Hoffenheim (4° partita di fila da 4+ gol tra queste due formazioni) e pensiamo che il Bayern vorrà riscattare le ultime 2 prestazioni negative.

PRONOSTICO: OVER 3.5 @1.67

Risultato Esatto Finale per Bayern Monaco-Hoffenheim

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 4-0, 4-2, 3-0.

Risultati Scommesse Bundesliga 2025-2026

Risultati Free Pick Bundesliga 2025-2026 (11-8 +0.68)
Bayern Monaco-RB Lipsia; OVER 3.5 @1.80✅
Amburgo-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.80✅
Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte: OVER 3.0 @1.85✅
Amburgo-Heidenheim: UNDER 2.5 @2.03❌
Friburgo-Hoffenheim: 1 (AH 0, -0.5) @1.98❌1/2
Borussia Dortmund-RB Lipsia: 1 @1.72 ❌
Bayern Monaco-Borussia Dortmund: UNDER 3.75 @1.83✅
Werder Brema-Union Berlino: 1 -0.25 AH @1.98✅
Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: 1+UNDER 4.5 @1.95✅
Amburgo-Borussia Dortmund: UNDER 3.5 @1.67✅
Union Berlino-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.73✅
Leverkusen-Borussia: 1 +0 (AH) @1.88❌
Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.90❌
Union Berlino-RB Lipsia: 2 (-0.25 AH) @1.73❌
Stoccarda-Hoffenheim: OVER 2.5+GG @1.70❌
Francoforte-Borussia: 2 (0, -0.5) @1.73❌1/2
RB Lipsia-Bayer Monaco: 2 @1.60✅
Bayer Leverkusen-Werder Brema: 1 @1.62✅
Hoffenheim-Union Berlino: 1 @1.83✅

,
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
