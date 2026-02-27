Pronostico Borussia Dortmund-Bayern Monaco: le scommesse sul Klassiker della 24° giornata di Bundesliga del 28-02-2026

Pronostico Borussia-Bayern 28 febbraio 2026
Pronostici Bundesliga
Avatar
di
27 Febbraio 2026

In arrivo il der Klassiker tedesco con Borussia Dortmund-Bayern Monaco che si sfideranno da seconda contro prima sabato alle ore 18:30 dal Signal Iduna Park per la 24° giornata di Bundesliga. Pronostico Borussia-Bayern 28 febbraio 2026.

Pronostico Borussia-Bayern 28 febbraio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Borussia Dortmund-Bayern Monaco, match del 24° giornata di Bundesliga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.

Il Borussia Dortmund arriva alla sfida con il morale a terra, la sconfitta subita in rimonta nello spareggio di UEFA Champions League contro l’Atalanta potrebbe aver lasciato diverse scorie. La speranza è che l’orgoglio prevalga perché c’è bisogno di una prestazione di carattere per recuperare gli 8 punti di svantaggio dai bavaresi.

Il Bayern Monaco va a Dortmund con l’obiettivo di mettere una mano, virtuale ovviamente, sul Meisterschale e interrompere la striscia di imbattibilità dei gialloneri che dura da 16 partite in Bundesliga. Il tempo in più per preparare la sfida, e il riposo dovuto al non aver giocato le due partite degli spareggi porteranno un vantaggio per la squadra di Kompany.

Pronostico Borussia-Bayern 28 febbraio 2026

Pronostico Borussia-Bayern 28 febbraio 2026

Probabili Formazioni Borussia Dortmund-Bayern Monaco

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Brandt, Beier; Guirassy. Allenatore: Kovac.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Kim, Ito; Kimmich, Bischof; Karl, Gnabry, Díaz; Kane. Allenatore: Kompany.

Guida TV Calcio: dove vedere Borussia Dortmund-Bayern Monaco?

Il match tra Borussia Dortmund-Bayern Monaco si giocherà sabato 28 febbraio alle 18:30. L’incontro sará trasmesso da Sky che detiene i diritti della Bundesliga. Borussia Dortmund-Bayern Monaco sará trasmessa tramite il canale Sky Sport Uno. Per quanto riguarda lo straming l’incontro si potrá seguire tramite Now Tv e Sky Go.

Le migliori quote per Borussia Dortmund-Bayern Monaco

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Borussia Dortmund-Bayern Monaco
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
4.254.501.65
4.254.751.60
4.404.401.62
4.504.501.60
4.704.501.60

Le nostre scommesse su Borussia Dortmund-Bayern Monaco

Il Borussia potrebbe avere le scorie psico-fisiche dell’eliminazione in Champions per mano dell’Atalanta, che potrebbero ripercuotersi anche nel big match con Bayern che prendiamo vincente, anche se a quota bassa in trasferta. I bavaresi hanno già battuto il Borussia per 2-1 all’andata a Monaco.

PRONOSTICO: VITTORIA BAYERN @1.65

Risultato Esatto Finale per Borussia Dortmund-Bayern Monaco

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-3, 2-2.

Risultati Scommesse Bundesliga 2025-2026

Risultati Free Pick Bundesliga 2025-2026 (13-9 +1.32)
Bayern Monaco-RB Lipsia; OVER 3.5 @1.80✅
Amburgo-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.80✅
Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte: OVER 3.0 @1.85✅
Amburgo-Heidenheim: UNDER 2.5 @2.03❌
Friburgo-Hoffenheim: 1 (AH 0, -0.5) @1.98❌1/2
Borussia Dortmund-RB Lipsia: 1 @1.72 ❌
Bayern Monaco-Borussia Dortmund: UNDER 3.75 @1.83✅
Werder Brema-Union Berlino: 1 -0.25 AH @1.98✅
Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: 1+UNDER 4.5 @1.95✅
Amburgo-Borussia Dortmund: UNDER 3.5 @1.67✅
Union Berlino-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.73✅
Leverkusen-Borussia: 1 +0 (AH) @1.88❌
Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.90❌
Union Berlino-RB Lipsia: 2 (-0.25 AH) @1.73❌
Stoccarda-Hoffenheim: OVER 2.5+GG @1.70❌
Francoforte-Borussia: 2 (0, -0.5) @1.73❌1/2
RB Lipsia-Bayer Monaco: 2 @1.60✅
Bayer Leverkusen-Werder Brema: 1 @1.62✅
Hoffenheim-Union Berlino: 1 @1.83✅
Bayern Monaco-Hoffenheim: OVER 3.5 @1.67✅
Amburgo-Union Berlino: UNDER 2.5 @1.73❌
Mainz-Amburgo: UNDER 2.5 @1.98✅

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostici Bundesliga 23° giornata: analisi, formazioni e scommesse sull’anticipo Mainz-Amburgo del 20-02-2026
Pronostici Bundesliga
Pronostici Bundesliga 23° giornata: analisi, formazioni e scommesse sull’anticipo Mainz-Amburgo del 20-02-2026
18 Febbraio 2026
Pronostico Amburgo-Union Berlino: analisi e scommesse sulla 22° giornata di Bundesliga del 14 febbraio 2026
Pronostici Bundesliga
Pronostico Amburgo-Union Berlino: analisi e scommesse sulla 22° giornata di Bundesliga del 14 febbraio 2026
12 Febbraio 2026
Pronostici Bundesliga: le scommesse sul big match della 21° giornata, Bayern Monaco-Hoffenheim del 08-02-2026
Pronostici Bundesliga
Pronostici Bundesliga: le scommesse sul big match della 21° giornata, Bayern Monaco-Hoffenheim del 08-02-2026
5 Febbraio 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.