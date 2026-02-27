In arrivo il der Klassiker tedesco con Borussia Dortmund-Bayern Monaco che si sfideranno da seconda contro prima sabato alle ore 18:30 dal Signal Iduna Park per la 24° giornata di Bundesliga. Pronostico Borussia-Bayern 28 febbraio 2026.
Pronostico Borussia-Bayern 28 febbraio 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Borussia Dortmund-Bayern Monaco, match del 24° giornata di Bundesliga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.
Il Borussia Dortmund arriva alla sfida con il morale a terra, la sconfitta subita in rimonta nello spareggio di UEFA Champions League contro l’Atalanta potrebbe aver lasciato diverse scorie. La speranza è che l’orgoglio prevalga perché c’è bisogno di una prestazione di carattere per recuperare gli 8 punti di svantaggio dai bavaresi.
Il Bayern Monaco va a Dortmund con l’obiettivo di mettere una mano, virtuale ovviamente, sul Meisterschale e interrompere la striscia di imbattibilità dei gialloneri che dura da 16 partite in Bundesliga. Il tempo in più per preparare la sfida, e il riposo dovuto al non aver giocato le due partite degli spareggi porteranno un vantaggio per la squadra di Kompany.
Probabili Formazioni Borussia Dortmund-Bayern Monaco
Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Brandt, Beier; Guirassy. Allenatore: Kovac.
Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Kim, Ito; Kimmich, Bischof; Karl, Gnabry, Díaz; Kane. Allenatore: Kompany.
Guida TV Calcio: dove vedere Borussia Dortmund-Bayern Monaco?
Il match tra Borussia Dortmund-Bayern Monaco si giocherà sabato 28 febbraio alle 18:30. L’incontro sará trasmesso da Sky che detiene i diritti della Bundesliga. Borussia Dortmund-Bayern Monaco sará trasmessa tramite il canale Sky Sport Uno. Per quanto riguarda lo straming l’incontro si potrá seguire tramite Now Tv e Sky Go.
Le migliori quote per Borussia Dortmund-Bayern Monaco
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Borussia Dortmund-Bayern Monaco
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|4.25
|4.50
|1.65
|4.25
|4.75
|1.60
|4.40
|4.40
|1.62
|4.50
|4.50
|1.60
|4.70
|4.50
|1.60
Le nostre scommesse su Borussia Dortmund-Bayern Monaco
Il Borussia potrebbe avere le scorie psico-fisiche dell’eliminazione in Champions per mano dell’Atalanta, che potrebbero ripercuotersi anche nel big match con Bayern che prendiamo vincente, anche se a quota bassa in trasferta. I bavaresi hanno già battuto il Borussia per 2-1 all’andata a Monaco.
PRONOSTICO: VITTORIA BAYERN @1.65
Risultato Esatto Finale per Borussia Dortmund-Bayern Monaco
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-3, 2-2.
Risultati Scommesse Bundesliga 2025-2026
Risultati Free Pick Bundesliga 2025-2026 (13-9 +1.32)
Bayern Monaco-RB Lipsia; OVER 3.5 @1.80✅
Amburgo-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.80✅
Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte: OVER 3.0 @1.85✅
Amburgo-Heidenheim: UNDER 2.5 @2.03❌
Friburgo-Hoffenheim: 1 (AH 0, -0.5) @1.98❌1/2
Borussia Dortmund-RB Lipsia: 1 @1.72 ❌
Bayern Monaco-Borussia Dortmund: UNDER 3.75 @1.83✅
Werder Brema-Union Berlino: 1 -0.25 AH @1.98✅
Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: 1+UNDER 4.5 @1.95✅
Amburgo-Borussia Dortmund: UNDER 3.5 @1.67✅
Union Berlino-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.73✅
Leverkusen-Borussia: 1 +0 (AH) @1.88❌
Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.90❌
Union Berlino-RB Lipsia: 2 (-0.25 AH) @1.73❌
Stoccarda-Hoffenheim: OVER 2.5+GG @1.70❌
Francoforte-Borussia: 2 (0, -0.5) @1.73❌1/2
RB Lipsia-Bayer Monaco: 2 @1.60✅
Bayer Leverkusen-Werder Brema: 1 @1.62✅
Hoffenheim-Union Berlino: 1 @1.83✅
Bayern Monaco-Hoffenheim: OVER 3.5 @1.67✅
Amburgo-Union Berlino: UNDER 2.5 @1.73❌
Mainz-Amburgo: UNDER 2.5 @1.98✅
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.