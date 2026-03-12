Pronostico Stoccarda-RB Lipsia: analisi e scommesse sul big match della 26° giornata di Bundesliga del 15-03-2026

Pronostici Bundesliga
12 Marzo 2026

Per questo fine settimana in Germania prendiamo in analisi il big match della 26° giornata di Bundesliga che si gioca domenica sera, a chiudere il turno dalla MHPArena di Stoccarda dove arriva il Lipsia per uno scontro tra 4° e 5° in classifica. Pronostico Stoccarda-RB Lipsia 15 marzo 2026

Pronostico Stoccarda-RB Lipsia 15 marzo 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Stoccarda-RB Lipsia, match del 26° giornata di Bundesliga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.

Al momento le squadre sono appaiate tra 4° e 5° posto, entrambe con 47 punti, ma lo Stoccarda è avanti anche se è reduce da un 2-2 un pò deludente sul campo del Mainz, anche se non perde da 4 turni (2 vittorie interne e 2 pareggi in trasferta).

Stesso rendimento per il RB Lipsia nelle ultime 4 giornate, anche se dopo 2 pareggi la squadra della Red Bull ha vinto le ultime due: 2-1 ad Amburgo e 2-1 anche contro l’Augusta nell’ultimo turno in casa.

Probabili formazioni Stoccarda-RB Lipsia

Stoccarda Nübel; Vagnoman, Rouault, Chabot, Mittelstädt; Millot, Stiller, Karazor, Führich; Demirović, Undav
RB Lipsia Gulácsi; Geertruida, Orbán, Lukeba, Raum; Nusa, Haidara, Vermeeren, Xavi Simons; Openda, Šeško

Guida TV Calcio: dove vedere Stoccarda-RB Lipsia?

La sfida di Bundesliga tra Stoccarda e RB Lipsia sarà trasmessa in diretta sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:30. In Italia, i diritti della Bundesliga per la stagione 2025/2026 sono detenuti in esclusiva da Sky Sport. In streaming su Sky GO e Now.

Le nostre scommesse su Stoccarda-RB Lipsia

Lo Stoccarda ha vinto le ultime 3 in casa con 8 gol segnati e solo 1 concesso dopo il recente 4-0 rifilato al Wolfsburg. In questo scontro diretto importante lo Stoccarda potrà vincere sfruttando il fattore campo, anche se ci prendiamo il rimborso in caso di pareggio con la scommessa asian handicap. Lo Stoccarda va a caccia di rivincita, dopo l’1-3 dell’andata a Lipsia, ad interrompere una striscia di 4 vittorie consecutive dei padroni di casa contro questo avversario.

PRONOSTICO: 1 +0 (AH) @1.70

Risultato Esatto Finale Stoccarda-RB Lipsia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 3-1, 2-1.

,
Tutti i Pronostici e le Quote

