Pronostico Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund e 18a giornata di Bundesliga

Bundesliga 18a giornata, torna il campionato di calcio tedesco, anche qui alla prima giornata di ritorno che si gioca nel weekend del 8 e 9 gennaio. Vediamo le sfide più interessanti e il big match Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund.

Bundesliga 18a giornata: inizia il girone di ritorno del campionato di calcio tedesco

La prima giornata del girone di ritorno di Bundesliga si apre subito con il match dei campioni in carica: il Bayer Monaco, capolista con 43 punti, ospita venerdì sera all’Allianz Arena il Borussia Monchengladbach, formazione che occupa la 14a posizione e che negli ultimi 5 turni ha perso 4 volte (un pareggio).

Sulla carta non dovrebbe esserci storia, dunque, anche se gli ospiti in questa stagione hanno già eliminato i bavaresi ai sedicesimi di finale di Coppa di Germania con un perentorio 5-0, mentre nel match di andata di campionato hanno fermato il Bayern sull’1-1. Inoltre Nagelsmann dovrà fare i conti con un focolaio Covid scoppiato nel gruppo squadra dei bavaresi: alle 6 positività riscontrate nei giorni scorsi, si sono aggiunte ieri quelle di Sané e Upamecano.

Bundesliga 18a giornata: Big match Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund

Il Borussia Dortmund, che insegue a -9, scenderà in campo sabato alle 18:30 contro una della formazioni più in forma del campionato. L’Eintracht Francoforte (4 vittorie nelle ultime 5 uscite) ha agguantato il 6° posto con 27 punti e ora minaccia le dirette concorrenti per la zona Champions. I gialloneri, invece, hanno chiuso il 2021 con una sola vittoria in 4 gare (2 sconfitte ed un pareggio), uno score che ha fatto perdere loro il contatto con la vetta.

Lo spettacolo solitamente non manca quando si affrontano queste due formazioni. All’andata è stato 5-2 per il Borussia e in 11 degli ultimi 12 scontri diretti entrambe le squadre sono andate a segno. Consigliamo GOL SI @1.48 da utilizzare per qualche raddoppio o per le vostre multiple. Molto bassa anche la quota su OVER 2.5 @1.50 di massima (e in calo) ma sempre utilizzabile.

Tutte le quote sul campionato di calcio tedesco

Vediamo le quote 1X2 sul prossimo turno di Bundesliga e le principali quote antepost stagionali.

07-01-2022

20:30 Bayern – Monchengladbach 1,35 5,50 7,50

08-01-2022

Friburgo – Bielefeld 1,60 4,00 5,25

Greuther Furth – Stoccarda 3,65 3,55 2,00

Hoffenheim – Augsburg 1,57 4,25 5,25

Leipzig – Mainz 1,77 3,80 4,25

Leverkusen – Union Berlino 1,85 3,70 4,00

Eintracht Frankfurt – Dortmund 3,50 3,90 1,95

09-01-2022

15:30 Hertha – Colonia 2,80 3,45 2,55

17:30 Bochum – Wolfsburg 3,40 3,45 2,10

Bundesliga 2021/22

Bayern 1,02

Dortmund 15

Leverkusen 150

Lipsia 250

Hoffenheim 250

Friburgo 400

Mainz 500

Union Berlino 500

Eintracht Francofort 500

Monchengladbach 750

Wolfsburg 750

Colonia 1.000

Hertha 2.000

Stoccarda 2.000

Bochum 2.000

Greuther Furth 3.000

Augsburg 3.000

Arminia Bielefeld 3.000

Retrocessa Si/No Bundesliga 2021/2022

Arminia Bielefeld Retrocessa S/N 1,55 2,30

Augsburg Retrocessa S/N 3,50 1,25

Bochum Retrocessa S/N 5,25 1,12

Colonia Retrocessa S/N 15 1,00

Eintracht Francofort Retrocessa S/N 50 1,00

Friburgo Retrocessa S/N 150 1,00

Hertha Retrocessa S/N 12 1,00

Hoffenheim Retrocessa S/N 100 1,00

Lipsia Retrocessa S/N 250 1,00

Mainz Retrocessa S/N 33 1,00

Monchengladbach Retrocessa S/N 20 1,00

Stoccarda Retrocessa S/N 5,00 1,15

Union Berlino Retrocessa S/N 75 1,00

Wolfsburg Retrocessa S/N 15 1,00

Capocannoniere Bundesliga 2021/2022

Lewandowski R 1,08

Schick, Patrik 10

Haaland, Erling 10

Gnabry Serge 100

