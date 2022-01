Scommesse Bundesliga: le partite della 19a giornata del campionato di calcio tedesco

Bundesliga 19a giornata, si gioca anche in Germania dove venerdì si inizia subito col botto con Borussia Dortmund-Friburgo, anticipo di lusso. Nel weekend si continua col resto delle partite che siamo andati ad analizzare con i consigli per le scommesse sul campionato di calcio tedesco.

Bundesliga 19a giornata: Borussia Dortmund-Friburgo, big match del venerdì

Sarà il big match tra Borussia Dortmund-Friburgo, in programma questa sera, ad aprire la 19ª giornata di Bundesliga, la seconda del girone di ritorno. I gialloneri (37) si sono portati a -6 dal Bayern dopo il primo turno del 2022, mentre gli ospiti resistono al 4° posto con 30 punti. Gli uomini di Rose vorranno anche vendicare la sconfitta dell’andata, quando a campi invertiti finì 2-1 in favore del Friburgo.

Borussia nettamente favoriti e con quota che sta scendendo sotto @1.50 rispetto al Friburgo che si assesta ormai @6 sulla maggioranza dei bookmakers. Squadre che danno spettacolo di solito, e dal gol facile. Sempre Over negli ultimi 3 precedenti e in 5 degli ultimi 6 scontri diretti. Over 2,5 si gioca solo @1.42. Si potrebbe pensare di combinare 1+OVER 2.5.

Bundesliga 19a giornata: le partite del weekend

Sabato alle 15:30 si attende la risposta del Bayern Monaco di Nagelsmann che ha iniziato il nuovo anno male, perdendo in casa contro il Borussia Monchengladbach per 2-1, seppur con l’alibi delle tante assenze. Il prossimo avversario dei bavaresi è il Colonia, che ha agganciato il 6° posto a quota 28 con le ultime 3 vittorie consecutive. In molti scommettono sul riscatto e la vittoria esterna dei bavaresi ma la quota @1.33 lascia davvero poco valore.

In contemporanea, attenzione alla sfida tra Union Berlino-Hoffenheim, con gli ospiti che non perdono da 7 partite e non hanno alcuna intenzione di mollare il 3° posto che attualmente detengono a quota 31. Anche qui lo spettacolo non dovrebbe mancare. Gli ospiti arrivano da 6 Gol/Gol consecutivi, l’Union è reduce dal 2-2 di Leverkusen. Entrambe le squadre sono sempre andate a segno negli ultimi 3 precedenti. GOL SI @1.57 è un idea, ma anche qui non abbiamo molto valore con questa quota.

L’altro match che mette in palio punti Champions è quello che vede di fronte Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen, con gli ospiti quinti a quota 29 e mai vincenti nelle ultime 4 uscite (2 pareggi e altrettante sconfitte). Dopo l’impresa di Monaco il Monchengladbach prova a sfatare anche il tabù Leverkusen contro cui ha sempre perso nelle ultime 4 sfide, 3 delle quali ad alto punteggio. Oggi la vittoria del Borussia è quotata @2.50 mentre l’Over 2.5 solo @1.44. Anche qui considerate la COMBO 1X+OVER 2.5.

Tutte le quote sul campionato tedesco

Vediamo le quote 1X2 e antepost per la Bundesliga.

14-01-2022

20:30 Dortmund – Friburgo 1,45 5,00 6,25

15-01-2022

15:30 Colonia – Bayern 7,50 5,75 1,35

Mainz – Bochum 1,70 3,60 5,25

Stoccarda – Leipzig 5,00 4,25 1,60

Union Berlino – Hoffenheim 2,85 3,45 2,40

Wolfsburg – Hertha 1,97 3,50 3,85

18:30 Monchengladbach – Leverkusen 2,50 3,85 2,50

16-01-2022

15:30 Augsburg – Eintracht Frankfurt 3,35 3,40 2,15

17:30 Bielefeld – Greuther Furth 1,90 3,50 4,00

Bundesliga 2021/22

Bayern 1,02

Dortmund 12

Leverkusen 150

Lipsia 250

Hoffenheim 250

Friburgo 400

Eintracht Francofort 500

Mainz 500

Union Berlino 500

Monchengladbach 750

Wolfsburg 750

Colonia 1.000

Bochum 2.000

Hertha 2.000

Stoccarda 2.000

Greuther Furth 3.000

Augsburg 3.000

Arminia Bielefeld 3.000

Retrocessa Si/No Bundesliga 2021/2022

Arminia Bielefeld Retrocessa S/N 1,72 2,00

Augsburg Retrocessa S/N 2,50 1,45

Bochum Retrocessa S/N 6,00 1,08

Colonia Retrocessa S/N 50 1,00

Eintracht Francofort Retrocessa S/N 60 1,00

Friburgo Retrocessa S/N 100 1,00

Hertha Retrocessa S/N 7,50 1,05

Hoffenheim Retrocessa S/N 150 1,00

Mainz Retrocessa S/N 50 1,00

Monchengladbach Retrocessa S/N 25 1,00

Stoccarda Retrocessa S/N 5,00 1,15

Union Berlino Retrocessa S/N 75 1,00

Wolfsburg Retrocessa S/N 10 1,00

Capocannoniere Bundesliga 2021/2022

Lewandowski R 1,05

Schick, Patrik 10

Haaland, Erling 15

Gnabry Serge 150

