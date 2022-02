Scommesse Bundesliga: le partite della 21a giornata del campionato di calcio tedesco

Bundesliga 21a giornata, un paio di big match per il campionato di calcio tedesco che sembra però già scritto. Si giocano infatti Bayern Monaco-Lipsia e Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen.

Bundesliga 21a giornata: le partite di venerdì e sabato

Si apre con l’anticipo di venerdì tra Hertha Berlino-Bochum la 21a giornata di Bundesliga. Il turno entra però nel vivo sabato con 6 gare, tra le quali spicca il big match delle 18:30 tra la capolista Bayern-Lipsia attualmente 6° a quota 31 e reduce da tre vittorie di fila. Nagelsmann affronterà per la seconda volta il suo ex club dopo aver già vinto all’andata per 4-1 in trasferta e conquistando la seconda vittoria consecutiva dopo 3 pareggi di fila nei precedenti tra i due club.

Prima però, sabato alle 15:30, l’Union Berlino dovrà difendere la quarta piazza (34 punti) in casa dell’Augusta, che con 19 punti occupa il terzultimo posto e sta lottando per non retrocedere.

Bundesliga 21a giornata: big match Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen

L’altra sfida clou di giornata mette di fronte domenica alle 15:30 il Borussia Dortmund, attualmente secondo con 43 punti, e il Bayer Leverkusen che insegue in terza piazza con 35.

All’andata gara pirotecnica in casa dei rossoneri con la vittoria della formazione di Marco Rose per 3-4. Negli ultimi 8 precedenti la sfida si è conclusa sempre con almeno 3 gol (7 volte con almeno 4 reti), ragion per cui ci si attende spettacolo al Signal Iduna Park.

Tutte le quote sul campionato di calcio tedesco

04-02-2022

20:30 Hertha – Bochum 2,20 3,40 3,25

05-02-2022

15:30 Augsburg – Union Berlino 2,80 3,25 2,50

Bielefeld – Monchengladbach 3,35 3,40 2,10

Colonia – Friburgo 2,35 3,45 2,85

Mainz – Hoffenheim 2,60 3,45 2,60

Stoccarda – Eintracht Frankfurt 2,70 3,45 2,45

18:30 Bayern – Leipzig 1,40 5,25 6,25

06-02-2022

15:30 Dortmund – Leverkusen 1,90 3,90 3,45

17:30 Wolfsburg – Greuther Furth 1,55 4,00 5,75

Bundesliga 2021/22

Bayern 1,03

Dortmund 10

Leverkusen 200

Lipsia 300

Hoffenheim 300

Friburgo 400

Union Berlino 500

Eintracht Francofort 500

Monchengladbach 750

Wolfsburg 750

Mainz 750

Colonia 1.000

Hertha 2.000

Stoccarda 2.000

Bochum 2.000

Greuther Furth 3.000

Augsburg 3.000

Arminia Bielefeld 3.000

Vincente Senza Bayern Monaco Bundesliga 2021/22

Dortmund 1,04

Leverkusen 18

Lipsia 25

Union Berlino 33

Hoffenheim 50

Friburgo 75

Retrocessa Si/No Bundesliga 2021/2022

Arminia Bielefeld Retrocessa S/N 2,25 1,57

Augsburg Retrocessa S/N 2,00 1,72

Bochum Retrocessa S/N 5,50 1,10

Colonia Retrocessa S/N 50 1,00

Eintracht Francofort Retrocessa S/N 75 1,00

Hertha Retrocessa S/N 12 1,00

Mainz Retrocessa S/N 67 1,00

Monchengladbach Retrocessa S/N 25 1,00

Stoccarda Retrocessa S/N 3,25 1,30

Wolfsburg Retrocessa S/N 10 1,00

Capocannoniere Bundesliga 2021/2022

Lewandowski R 1,02

Schick, Patrik 12

Haaland, Erling 18

Gnabry Serge 150

