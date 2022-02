Pronostici Union Berlino-Borussia Dortmund e 22a giornata di Bundesliga

Bundesliga 22a giornata, venerdì torna il campionato di calcio tedesco con l’anticipo RB Lipsia-Colonia. Nel fine settimana il resto delle partite, col big match Union Berlino-Borussia Dortmund.

Bundesliga 22a giornata: anticipo e partite del sabato

La 22a giornata della Bundesliga si apre con l’anticipo di venerdì sera che vede impegnato il Lipsia contro il Colonia. La squadra di Tedesco, dopo aver perso il big match contro il Bayern per 3-2, va a caccia del 6° posto occupato proprio dalla prossima avversaria, il Colonia, che si trova a +1.

Sabato alle 15:30 la capolista Bayern fa visita al Bochum con l’obiettivo di allungare sul Borussia Dortmund: con le ultime 3 vittorie consecutive gli uomini di Nagelsmann sono saliti a quota 52, a +9 sui gialloneri, che domenica pomeriggio faranno visita all’Union Berlino.

Bayer Leverkusen, 3° a quota 38 e atteso dal match casalingo contro lo Stoccarda: i padroni di casa sono reduci da 4 turni positivi (3 vittorie e un pari), mentre gli ospiti sono terzultimi e reduci da 3 ko di fila.

Bundesliga 22a giornata: big match della domenica

Sarà una trasferta difficile il Borussia Dortmund sul campo dello Union, poiché la squadra della capitale occupa la quarta posizione a quota 34 punti ed è in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. I bookmakers favoriscono gli ospiti e la quota è pure in calo sotto @1.90. 6 gol totali all’andata, considerate anche Over. Nelle ultime 5 partite del Borussia abbiamo visto ben 26 gol (5,2 di media).

Hoffenheim-Bielefeld chiuderanno il turno con i padroni di casa che stanno perdendo il treno europeo dopo 3 ko consecutivi mentre il Bielefeld è uscito dalla zona rossa dopo 5 risultati utili consecutivi, anche se rimane pari all’Augusta nella complicata corsa salvezza. All’andata scialbo 0-0, 4° partita di fila in cui queste due formazioni chiudono con Under 2.5.

Tutte le quote sul campionato tedesco

Vediamo le quote 1X2 del prossimo turno di Bundesliga e a seguire le principali quote antepost aggiornate.

11-02-2022

Leipzig – Colonia 1,45 4,75 6,50

12-02-2022

Bochum – Bayern 12 7,25 1,20

Eintracht Frankfurt – Wolfsburg 2,20 3,40 3,25

Friburgo – Mainz 2,15 3,35 3,45

Greuther Furth – Hertha 2,95 3,30 2,45

Monchengladbach – Augsburg 1,65 4,25 4,75

Leverkusen – Stoccarda 1,40 5,00 6,75

13-02-2022

15:30 Union Berlino – Dortmund 3,80 3,80 1,87

17:30 Hoffenheim – Bielefeld 1,50 4,50 6,25

Bundesliga 2021/22

Bayern 1,01

Dortmund 18

Leverkusen 100

Lipsia 250

Vincente Senza Bayern Monaco Bundesliga 2021/22

Dortmund 1,08

Leverkusen 7,50

Lipsia 20

Union Berlino 100

Friburgo 100

Hoffenheim 150

Retrocessa Si/No Bundesliga 2021/2022

Arminia Bielefeld Retrocessa S/N 2,50 1,45

Augsburg Retrocessa S/N 3,00 1,33

Bochum Retrocessa S/N 8,00 1,04

Colonia Retrocessa S/N 50 1,00

Hertha Retrocessa S/N 5,00 1,12

Mainz Retrocessa S/N 50 1,00

Monchengladbach Retrocessa S/N 15 1,00

Stoccarda Retrocessa S/N 2,00 1,72

Wolfsburg Retrocessa S/N 10 1,00

Capocannoniere Bundesliga 2021/2022

Lewandowski R 1,01

Schick, Patrik 25

Haaland, Erling 33

Gnabry Serge 150

