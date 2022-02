Quote e Scommesse Bundesliga 23a giornata con Dortmund-Monchengladbach

Bundesliga 23a giornata al via da venerdì con l’anticipo Mainz-Leverkusen. Nel fine settimana c’è Borussia Dortmund-Monchengladbach tra le sfide più interessanti del campionato di calcio tedesco.

Bundesliga 23a giornata: le partite del prossimo turno

La 23a giornata del massimo campionato tedesco si apre subito con una sfida che vede in campo una big: il Bayer Leverkusen, 3° con 41 punti, fa visita al Magonza, che attualmente occupa una posizione tranquilla in graduatoria. I rossoneri di Seoane vengono da 5 risultati utili consecutivi (4 vittorie e un pari) e vorranno bissare il successo ottenuto in casa all’andata per 1-0.

Il Bayern Monaco capolista (52), dopo il tonfo in casa del Bochum (4-2) ospita domenica pomeriggio il fanalino di coda Furth, che però è reduce da 4 risultati utili nelle ultime 5 uscite (2 vittorie e 2 pareggi). Leitl ha trasformato la squadra, ragion per cui il 3-1 dell’andata non deve portare Nagelsmann e i suoi a sottovalutare l’impegno.

Anche perché il Borussia Dortmund si è portato a -6 dopo l’ultima giornata e domenica affronterà in casa il Borussia Monchengladbach dopo un ciclo di 4 vittorie negli ultimi 5 turni: all’andata, vittoria della formazione di Hutter per 1-0, alla seconda affermazione casalinga contro i gialloneri.

Chiuderà il programma Hertha-Lipsia, con gli uomini di Tedesco che puntano ora a consolidare il 4° posto raggiunto a quota 34 con i risultati dell’ultimo periodo, in cui ha perso solo contro il Bayern per 3-2.

Tutte le quote sul campionato di calcio tedesco

Vediamo le quote 1X2 del prossimo turno e a seguire gli aggiornamenti delle quote antepost più interessanti.

18-02-2022

Mainz – Leverkusen 3,20 3,65 2,15

19-02-2022

Augsburg – Friburgo 3,00 3,30 2,40

Bielefeld – Union Berlino 3,05 3,20 2,45

Stoccarda – Bochum 2,20 3,35 3,30

Wolfsburg – Hoffenheim 2,70 3,40 2,55

Colonia – Eintracht Frankfurt 2,25 3,60 3,00

20-02-2022

Bayern – Greuther Furth 1,07 13 25

Dortmund – Monchengladbach 1,65 4,25 4,75

Hertha – Leipzig 6,00 4,25 1,55

Bundesliga 2021/22

Bayern 1,02

Dortmund 15

Leverkusen 100

Lipsia 250

Vincente Senza Bayern Monaco Bundesliga 2021/22

Dortmund 1,08

Leverkusen 7,00

Lipsia 20

Testa A Testa Bundesliga 2021/22

Arminia Bielefeld – Augsburg 1,85 1,85

Colonia – Mainz 1,85 1,85

Hoffenheim – Eintracht Francofort 1,35 2,95

Leverkusen – Lipsia 1,33 3,00

Wolfsburg – Monchengladbach 2,05 1,67

Retrocessa Si/No Bundesliga 2021/2022

Arminia Bielefeld Retrocessa S/N 2,25 1,57

Augsburg Retrocessa S/N 3,00 1,33

Bochum Retrocessa S/N 12 1,00

Colonia Retrocessa S/N 50 1,00

Hertha Retrocessa S/N 4,00 1,18

Mainz Retrocessa S/N 50 1,00

Monchengladbach Retrocessa S/N 25 1,00

Stoccarda Retrocessa S/N 1,83 1,83

Wolfsburg Retrocessa S/N 20 1,00

