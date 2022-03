Quote e Scommesse Bundesliga 26a giornata: i pronostici sul campionato di calcio tedesco

Bundesliga 26a giornata, nel fine settimana in Germania si torna in campo col campionato di calcio tedesco che siamo andati ad analizzare con info, statistiche, quote e consigli per le scommesse.

Bundesliga 26a giornata: le partite del fine settimana

Niente anticipi del venerdì per la Bundesliga, che entra nel vivo sabato con la capolista Bayern Monaco (59) impegnata in casa dell’Hoffenheim, attualmente 4° con 43 punti. I padroni di casa vengono da 4 vittorie di fila, anche se hanno vinto una sola volta contro i bavaresi negli ultimi 5 precedenti (4-0 per la capolista all’andata all’Allianz Arena). Ospiti favoriti intorno @1.65.

Il Borussia Dortmund, che insegue a quota 50, ospita l’Arminia Bielefeld, che non ha mai battuto i gialloneri negli ultimi 8 precedenti (6 sconfitte e 2 pareggi). Interrompere questa striscia, andando a vincere al Signal Iduna Park è un impegno che paga con quote in doppia cifra @10 o superiore.

Il Bayer Leverkusen, reduce dalla sconfitta in Europa League contro l’Atalanta, proverà a consolidare il 3° posto ospitando il Colonia dopo 4 risultati utili nelle ultime 5 uscite. I gol non mancano col Bayer e all’andata è finita 2-2. Valutate il GOL SI @1.53.

Chiuderà il turno il Lipsia, che farà visita al fanalino di coda Furth (14) con l’obiettivo di agguantare il 4° posto dopo aver messo insieme 3 vittorie e un pari negli ultimi 4 turni. Il Lipsia non ha giocato in settimana in Europa League (Spartak Mosca squalificata), ha vinto 4-1 all’andata col Furth ed favorita anche in questa trasferta @1.36.

Tutte le quote sul campionato di calcio tedesco

12-03-2022

Friburgo – Wolfsburg 2,15 3,40 3,45

Hoffenheim – Bayern 4,50 4,75 1,60

Union Berlino – Stoccarda 2,10 3,40 3,55

Monchengladbach – Hertha 1,60 4,50 5,00

13-03-2022

Leverkusen – Colonia 1,60 4,25 5,00

Dortmund – Bielefeld 1,27 6,00 10

Eintracht Frankfurt – Bochum 1,90 3,45 4,00

Greuther Furth – Leipzig 8,25 5,25 1,35

Bundesliga 2021/22

Bayern 1,02

Dortmund 20

Leverkusen 250

Vincente Senza Bayern Monaco Bundesliga 2021/22

Dortmund 1,08

Leverkusen 7,50

Lipsia 22

Hoffenheim 50

Testa A Testa Bundesliga 2021/22

Colonia – Mainz 1,90 1,80

Leverkusen – Lipsia 1,47 2,50

Wolfsburg – Monchengladbach 1,70 2,05

Retrocessa Si/No Bundesliga 2021/2022

Arminia Bielefeld Retrocessa S/N 2,50 1,45

Augsburg Retrocessa S/N 5,50 1,11

Bochum Retrocessa S/N 40 1,00

Hertha Retrocessa S/N 1,75 1,95

Mainz Retrocessa S/N 50 1,00

Monchengladbach Retrocessa S/N 20 1,00

Stoccarda Retrocessa S/N 2,25 1,57

Wolfsburg Retrocessa S/N 33 1,00

