Quote e Scommesse Bundesliga 27a giornata: i pronostici sul campionato di calcio tedesco

Bundesliga 27a giornata, da venerdì 18 con l’anticipo Bochum-Monchengladbach e fino a domenica sera con Colonia-Borussia Dortmund, torna in campo il campionato di calcio tedesco. Vediamo i consigli per le scommesse.

Bundesliga 27a giornata: le partite del fine settimana

Un solo anticipo del venerdì in Bundesliga, alle ore 20:30, tra Bochum-Monchengladbach. Le due squadre, rispettivamente all’undicesimo e al tredicesimo posto, sono separate da soli due punti e, tra alti e bassi, stanno entrambe vivendo un campionato relativamente tranquillo.

La capolista Bayern Monaco ospita l’Union Berlino, che si trova a 6 lunghezze di distacco dall’Europa ma che nelle ultime due partite ha raccolto un solo punto. I padroni di casa, invece, sono reduci da due pareggi consecutivi, che hanno consentito al Borussia di Erling Håland di avvicinarsi alla vetta della classifica.

Sarà proprio il Dortmund a concludere il programma della giornata 27 di Bundesliga, in casa del Colonia. La squadra di Marco Rose ha ottenuto 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 sfide in campionato, portandosi solo a -4 dalla capolista Bayern. Ma attenzione al Colonia, che nell’ultimo match ha vinto 0-1 in casa del Leverkusen, ora terzo in classifica. Inoltre la lista di assenti del Borussia è molto lunga. Partita più aperta di quanto dicano le quote, una rete da entrambe le parti potrebbe scapparci con GOL SI @1.50.

Bundesliga 27a giornata: programma e quote di questo turno

18-03-2022

20:30 Bochum – Monchengladbach 3,10 3,50 2,25

19-03-2022

15:30 Greuther Furth – Friburgo 4,50 4,00 1,70

Hertha – Hoffenheim 4,25 4,25 1,70

Mainz – Bielefeld 1,60 3,75 6,00

Stoccarda – Augsburg 2,05 3,45 3,65

18:30 Bayern – Union Berlino 1,17 7,75 14

20-03-2022

15:30 Leipzig – Eintracht Frankfurt 1,40 5,00 7,00

17:30 Wolfsburg – Leverkusen 2,95 3,45 2,35

19:30 Colonia – Dortmund 3,40 3,80 2,00

Bundesliga 2021/22

Bayern 1,05

Dortmund 12

Leverkusen 1.000

Testa A Testa Bundesliga 2021/22

Arminia Bielefeld – Augsburg 2,45 1,48

Leverkusen – Lipsia 1,80 1,90

Wolfsburg – Monchengladbach 1,80 1,90

Retrocessa Si/No Bundesliga 2021/2022

Arminia Bielefeld Retrocessa S/N 2,45 1,48

Augsburg Retrocessa S/N 6,75 1,00

Bochum Retrocessa S/N 40 1,00

Hertha Retrocessa S/N 1,62 2,15

Mainz Retrocessa S/N 75 1,00

Monchengladbach Retrocessa S/N 50 1,00

Stoccarda Retrocessa S/N 2,25 1,57

Wolfsburg Retrocessa S/N 50 1,00

