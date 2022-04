Pronostici Bundesliga 29a giornata, nel fine settimana si torna in campo in Germania. Si inizia già dal venerdì con l’anticipo Stoccarda-Dortmund e poi si continua nel weekend fino a Lispia-Hoffenheim che è il big match più interessante per la corsa alla prossima Champions League.

Pronostici Bundesliga 29a giornata: gli anticipi di venerdì e sabato

È Stoccarda-Dortmund, in programma venerdì sera alle ore 20:30, a dare il via alla giornata numero 29 della Bundesliga. Gli ospiti, dopo aver collezionato solamente un punto nelle ultime 2 partite e dopo la clamorosa sconfitta casalinga per 1-4 contro il Lipsia nell’ultimo incontro di campionato, hanno definitivamente dato l’addio al sogno Meisterschale, ormai nelle mani del Bayern Monaco. Lo Stoccarda, che non perde da 4 partite (2 vittorie e 2 pareggi), deve tenere alla giusta distanza Bielefeld e Herta, appaiate al terzultimo e al penultimo posto con 26 punti e solamente a -1 dagli uomini di Matarazzo.

Sabato, alle 15:30, scende in campo il Bayern Monaco, che ospita l’Augusta. La capolista, ormai a +9 dalla diretta inseguitrice Dortmund, vuole subito riscattare la sconfitta patita in Champions League sul campo del Villarreal, ma davanti a sé trova una squadra reduce da 2 vittorie consecutive, contro Wolfsburg e Magonza.

Pronostici Bundesliga 29a giornata: le partite di domenica

Il Leverkusen, in campo domenica alle ore 15:30 sul campo di un Bochum ormai quasi salvo e a metà classifica, vuole consolidare il terzo posto e tenere alla giusta distanza il Lipsia.

E proprio quest’ultima chiude la 29a giornata di Bundesliga, alle ore 19:30, nello scontro diretto in chiave Champions League RB Lispia-Hoffenheim. I padroni di casa, reduci dal pareggio per 1-1 in Europa League contro l’Atalanta e imbattuti in campionato dall’11 febbraio, hanno dimostrato di essere in un gran momento di forma con 4 gol rifilati al Borussia Dortmund lo scorso weekend. Situazione diametralmente opposta per gli ospiti, reduci da 2 sconfitte consecutive e in grado di portare a casa un solo punto nelle ultime 3 partite, contro il Bayern Monaco, lo scorso 12 marzo. La quota dei padroni di casa è in calo e noi consigliamo proprio la vittoria del LIPSIA @1.60.

Tutte le quote sul campionato di calcio tedesco

QUOTE 1X2

Stoccarda – Dortmund 3,90 3,90 1,83

Bayern – Augsburg 1,13 9,00 16

Colonia – Mainz 2,45 3,30 2,90

Greuther Furth – Monchengladbach 4,75 4,00 1,70

Wolfsburg – Bielefeld 1,67 3,80 5,25

Hertha – Union Berlino 2,80 3,15 2,60

Bochum – Leverkusen 4,00 4,00 1,80

Eintracht Frankfurt – Friburgo 2,45 3,30 2,90

Leipzig – Hoffenheim 1,48 4,75 5,75

Testa A Testa Bundesliga 2021/22

Colonia – Mainz 1,65 2,10

Leverkusen – Lipsia 1,72 2,00

Wolfsburg – Monchengladbach 2,75 1,40

Retrocessa Si/No Bundesliga 2021/2022

Arminia Bielefeld Retrocessa S/N 1,60 2,20

Augsburg Retrocessa S/N 33 1,00

Hertha Retrocessa S/N 1,80 1,90

Stoccarda Retrocessa S/N 2,75 1,40

Wolfsburg Retrocessa S/N 15 1,00

Ti piace il calcio? Vuoi vincere con le scommesse? Entra nel canale Telegram de IL PRESIDENTE!