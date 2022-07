Quote Vincente Bundesliga 2022-23, quello tedesco è uno dei primi campionati ad iniziare (leggi qui tutti gli inizi di tutti i campionati in giro per il mondo). Vediamo le quote della prima giornata ma anche le quote antepost per la vittoria finale dove come al solito è il Bayern Monaco a dominare.

Quote Vincente Bundesliga 2022-23: in Germania si inizia il 5 agosto

La stagione di Bundesliga 2022-23 inizierà il primo weekend di agosto, quello del 5-6-7. I campioni in carica del Bayern Monaco debutteranno sul campo dei vincitori dell’ultima edizione di Europa League, l’Eintracht Francoforte, per il match di apertura che è stato programmato come anticipo del venerdì.

A Berlino, invece, si partirà subito con il derby tra Union ed Hertha, mentre il Borussia Dortmund ospiterà il Bayer Leverkusen. Ecco le quote sulla prima giornata proposte da SNAI.

Bayern Monaco sempre super favorito

Il Bayern Monaco anche quest’anno si presenta ai nastri di partenza come la squadra di battere. I bavaresi sono i campioni in carica in Bundesliga e un affermazione anche nella stagione 2022-23 sarebbe l’11° titolo consecutivo per il Bayern nel campionato di calcio tedesco che ha monopolizzato.

Secondo i bookmakers il Borussia Dortmund sembra l’unica in grado di contrastare i bavaresi, ma è lontana in quota @7.50 e potrebbe anche essersi indebolita dopo la partenza di Haaland. Il terzo incomodo potrebbe essere rappresentato dal Lipsia che però si gioca già in doppia cifra @12. Molto più indietro il Bayer Leverkusen offerto @33 volte la posta.

