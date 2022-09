Pronostici Bundesliga 6a giornata, nel weekend si gioca in Germania. Si inizia con l’anticipo del venerdì Werner Brema-Augusta, per continuare sabato col grosso delle partite e domenica con gli ultimi due posticipi a chiudere il turno del campionato di calcio tedesco.

Pronostici Bundesliga 6a giornata: le sfide da non perdere

Venerdì sera prende il via la sesta giornata di Bundesliga, con la sfida tra Werder Brema, a 8 punti in classifica, e Augusta, terzultima con soli 3 punti.

Sabato, alle 15:30, scendono in campo i campioni in carica del Bayern Monaco che, a causa di 2 pareggi consecutivi contro Monchengladbach e Union Berlino, si trovano solo al terzo posto con 11 punti, alle spalle di Friburgo e Borussia Dortmund. Lo Stoccarda, però, non ha ancora vinto in questa Bundesliga, e si trova ora a 4 punti (4 pareggi e una sconfitta). Inoltre, gli uomini di Julian Nagelsmann potranno contare sull’entusiasmo generato dall’esordio in Champions League, con il successo per 0-2 ottenuto a San Siro contro l’Inter.

Chiude la sesta giornata di Bundesliga la capolista Friburgo, che ospita il Monchengladbach, nono in classifica con 8 punti e reduce dalla sconfitta interna contro il Magonza (0-1).

Pronostici Bundesliga 6a giornata: big match RB Lipsia-Borussia Dortmund

Il Borussia Dortmund, primo a 12 punti (insieme al Friburgo), è ospite del Lipsia, autore di un avvio di stagione deludente, in cui ha raccolto 2 pareggi, 2 sconfitte e una sola vittoria, contro il Wolfsburg (2-0).

Le quote stanno salendo sopra @2.30 ma continuano a favorire i padroni di casa che lo scorso anno sono usciti vincitori in entrambi i confronti di campionato contro il Borussia, 2-1 in casa e 4-1 anche a Dortmund, 5° sfida consecutiva in cui entrambe le squadre sono andate a segno. Un altro GOL SI paga @1.50.

