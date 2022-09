Pronostici Bundesliga 7 giornata. In Germania si gioca il 7° turno di campionato. Vediamo le partite più interessanti, in particolare Borussia Dortmund-Schalke su cui vi diamo un consiglio per le scommesse.

Pronostici Bundesliga 7 giornata: i big match da non perdere in Germania

Prende il via con l’anticipo di venerdì tra Magonza-Hertha Berlino il 7° turno della Bundesliga, che entrerà nel vivo sabato con la trasferta del Bayern Monaco ad Augusta. I bavaresi, campioni di Germania in carica, vengono da 3 pareggi consecutivi che li hanno fatti scivolare al 3° posto con 12 punti e devono trovare una vittoria, ottenuta anche in Champions sul Barcellona martedì sera, per riagganciare la vetta.

La capolista Union Berlino domenica ospita il Wolfsburg, che naviga in zona retrocessione (terzultimo con 5 punti), mentre il Friburgo (imbattuto e a 13 punti) chiuderà invece il turno facendo visita all’Hoffenheim, che ha un solo punto in meno e ha fin qui raccolto 4 vittorie e una sola sconfitta.

Pronostici Bundesliga 7 giornata: FREE PICK Borussia Dortmund-Schalke

Proverà a risollevarsi in casa il Borussia Dortmund che viene da una doppia sconfitta tra campionato e Champions ed è favorita in casa contro lo Schalke.

Il Borussia ha sempre vinto negli ultimi 3 precedenti contro lo Schalke, segnando 11 gol senza concederne nemmeno uno! In 2 di questi precedenti la squadra di Dortmund è andata all’intervallo in vantaggio. Consigliamo il PARZIALE/FINALE 1/1 @1.95 come FREE PICK di questo turno di Bundesliga.

